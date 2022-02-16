«У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил». Хачатурянц ответил на вопросы про Fan ID

Уверен, что система поможет убрать полицию, а фанаты вернутся.

В среду боссы РПЛ встретились с представителями клубов по работе с болельщиками, в основном обсуждали опасения из-за работы Fan ID. После нее Ашот Хачатурянц ответил на вопросы по закону на пресс-конференции.

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– Очень важно было донести до представителей клубов, работающих с фанатами, личную позицию. Посыл: закон принят, мы, как часть процесса, которая его регулирует, должны исполнять.

Но есть много подзаконных актов, которые будут показывать, как именно его регулировать. Мне было важно получить полный перечень вопросов, которые волнуют. Мы рассказали о своей работе. Произошёл откровенный обмен мнений.

– Как отреагировали на вашу позицию?

– Мы с самого начала решили не обсуждать закон. Потому что это позиция, которая уже состоялась. Мы уже говорили о факте и о том, что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять «Карту болельщика». Потому что Fan ID – рудимент 2018-го года, который не имеет ничего общего с тем, что теперь будут получать болельщики.

– Есть опасения, что многие не будут получать новый документ.

– У меня была просьба передать всем месседж: подождать, пока мы все поймем, как будем применяться закон, и дождаться ответов на вопросы, которые волнуют болельщиков.

Вопросов много. Они связаны с порядком получения документа, дистанционной верификацией, посещением детьми до 14 лет. Волновала тема причин отказа, действиям после отказа.

Закон о Fan ID заработает с 1 июня (но могут перенести), клубам нужно 700 млн рублей на новые турникеты и подготовку стадионов

– Закон будет принят для футбола со следующего сезона?

– Должен начать действовать с 1 июня 2022 года. Но готовность применения закона будет уточняться. Зависит от работы Минцифры по созданию платформы для получения карты болельщика, Минспорта и других ведомств.

– Если они не успеют, то реализацию перенесут?

– Это будет понятно после принятия дорожной карты, которую озвучат в начале апреля. Пока это преждевременно.

Ни один из существующих стадионов РПЛ пока не соответствует приказу МВД 10 92. Это ответственность клубов по приведению к этой норм, нужно осуществить их дооборудование. Клубам еще не разослан документ по техническому заданию и оборудованию, которое должно быть для введения Fan ID.

– Чего сейчас не хватает клубам?

– Турникетов. Они недостаточной высоты. Они по пояс, по норме должны быть по росту человека. Дальше по каждому стадиону индивидуально.

– Сколько денег нужно на оборудование стадионов?

– Хороший вопрос.

– Называли цифру в 700 млн рублей.

– Такая цифра звучала. Минцифры нужно уточнить, какое количество средств необходимо и достаточно.

На стадионах РПЛ недостаточно безопасно. Камеры не помогают, а Fan ID позволяет идентифицировать болельщика и уменьшить количество полиции

– Вы сами понимаете, зачем нужно введение таких норм? Не считаете ли вы, что достаточно просто оборудовать стадионы камерами, а не вводить новые правила?

– Как гражданин России, обсуждать закон, который уже принят и частью которого является деятельность лиги…

– Но здесь же вопрос к вам как президенту лиги, который знает, как в ней устроена безопасность.

– Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности на стадионе. Это основной аргумент.

– То есть раньше безопасности было недостаточно?

– Думаю, недостаточно.

– Даже если бы были камеры на стадионах?

– Камеры не решают многие другие вопросы. Наличие камер не обеспечивает безопасность. Это комплекс мер, который связан с тем, чтобы все болельщики чувствовали себя комфортно.

– Есть мнение, что оборудования камер было бы достаточно. Вы говорите, что это не так. Чего конкретно недостаточно, если на стадионе есть камеры? Что добавляет карта болельщика?

– Она позволяет идентифицировать каждого болельщика. Если он по определенным обстоятельствам не имеет права быть на стадионе, он не должен туда попасть.

– Но ведь камера с распознаванием лиц.

– В момент, когда вы покупаете билет и заходите на стадион, при чем здесь камера? Кстати, в инциденте на стадионе ЦСКА в числе задержанных были те, кто не должен был находиться на стадионе. При этом на стадионе ЦСКА около 700 камер!

– Были разные версии того, что произошло на стадионе ЦСКА. Кто-то говорил о хакерах, о сотрудниках, которые отключили их. Какая официальная позиция лиги?

– На стадионе ЦСКА произошло правонарушение. Это же очевидно? Очевидно. Правонарушителей нельзя было идентифицировать, потому что камеры, которые были направлены на фанатский сектор, были отключены. Это факт. Дальше это уже ответственность клуба провести расследование о причинах отключения камер, в результате которого правоохранительным органам пришлось задержать больше 400 человек.

– ЦСКА так и не предоставил итоги?

– В процессе.

– Получается, основная мотивация силовых структур в том, что действующее законодательство не помогает сделать так, чтобы люди с запретом на посещение матчей не попадали на стадион?

– Про мотивацию силовых органов ничего не могу сказать. Но скажу, что первое – безопасность нахождения людей на стадионе. У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил. Мы думали, что живем довольно безопасно, но этот случай заставил пересмотреть безопасность в городе.

Наверное, использование этой карты и уверенность, что люди, которые не должны находиться на стадионе, не будут находиться там, даст возможность быстрее покидать стадион. Вы же знаете, что фанатские трибуны последними покидают стадион. Это долгий и не особо комфортный процесс.

– Зна­чит ли принятие Fan ID, что на стадионах станет меньше представителей МВД?

– Уверен в этом.

– Где и как получать карту болельщика?

– Мы думаем, это будут «Госуслуги». Но надо получить несколько ответов от Минцифры. Мы надеемся на упрощенную процедуру получения карты болельщика.

Fan ID не должен привести к смерти фанатского движения. Люди могут поменять мнение о системе, когда узнают о преимуществах

– Просили ли болельщиков снять бойкот? Хотя бы на матч «Спартак» – ЦСКА?

– Просил представителей клубов донести до болельщиков, чтобы они не бойкотировали игры после возобновления. Откликнутся болельщики или нет – не знаю.

Кроме сожаления, у меня нет других чувств. Мне кажется, от этого проигрывают все. И болельщики, и футболисты, и зрелище, которое становится менее привлекательным.

– Собираетесь ли встречаться с неофициальными фан-объединениями, которые иногда даже сильнее официальных?

– Вы имеете в виду радикалов?

– Имею в виду людей, которые прямо говорят, что не хотят получать документ. Я тоже не хочу. Потому что вы, когда проходите на стадион, не показываете ничего. А нам и болельщикам нужно приносить по пять документов с собой.

– Могу вам пообещать, что буду первым, кто пойдет получать карту болельщика.

– Найдется ли человек, который вам откажет?

– На сегодняшний момент у меня нет административных нарушений, которые стали бы причиной отказа. Думаю, я все-таки получу карту болельщика.

– Ее должны будут оформить все? И болельщики, и журналисты, и спортсмены?

– Пока не могу ответить.

– Есть вариант, что футболисты могут отказаться получать.

– Слышал про эту историю. Не доводите до абсурда. Неужели вы думаете, что люди, которые занимаются уточнением документов, настолько глупы, что загонят ситуацию в то, что вы описываете?

– Не думаете ли, что ведение карты болельщика приведет к уничтожению фанатского движения?

– Думаю, нет. Можно же поменять позицию, когда мы узнаем, какие преимущества она будет давать. Сейчас протест в целом против закона. После уточнений часть может поменять мнение.

– Есть ощущение, что лига и РФС недоработали еще на стадии принятия закона. Вы сами не считаете так?

– Вы не знаете, какую работу мы проделали. Участвовали в круглых столах. Но процесс был прерван после определенных событий. А после них в течение двух недель в трех чтениях приняли закон.

Как президент РПЛ сделал все, что мог, чтобы закон был максимально комфортным для болельщиков. У меня к себе вопросов нет.

– Давайте уточним. «Определенные события» – это матч ЦСКА – «Зенит»? После этого свернули все круглые столы и приняли закон?

– У вас железная логика. Вы пришли к правильному выводу, поздравляю.

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Игорь Каменской, руководитель рабочей группы РФС по Fan ID:

– Мы и сейчас не можем дать болельщикам все ответы. Они появятся только тогда, когда выйдет постановление правительства. Ашот Рифаилович сам задавал сотрудникам клубов по работе с болельщиками и их ответы сразу передаст законодателям.

Есть две картины мира.

Глазами болельщиков это абсолютно репрессивный закон, направленный на создание дополнительных трудностей, и на то, чтобы отсечь часть из них от посещения мероприятий.

А есть другая идеальная картина мира, в которую мы с РПЛ верим. В ней это удобный и простой документ, который обладает большим количеством дополнительных функций, который сделает его использование полезным.

И правда не находится посередине. Мы пытаемся сделать так, чтобы это было максимально близко к нашей идеальной картине мира. И делаем все для этого.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Константин Чалабов, Виталий Белоусов, Павел Бедняков; VK/rpl