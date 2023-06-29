7 комментариев

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«Оренбург» – главная неожиданность прошедшего сезона РПЛ. Новичок лиги запрыгнул на седьмое место, показывая интересный футбол под руководством Марцела Лички. Спортивный директор Дмитрий Андреев – один из тех, кто собирал эту команду.

Ниже его большое интервью, которое взял давний фанат «Оренбурга» и блогер Трибуны Роман Райцин.

— Не считая нескольких матчей в Высшей лиге за «Уралан» в молодости, как футболист вы полноценно начали играть в РПЛ в очень серьезном возрасте. И сразу же стало понятно, что уровню РПЛ вы соответствуете. Казалось, что если бы полноценный дебют в РПЛ произошел лет на 10 раньше, то Вы бы могли дорасти и до сборной России. Расскажите о своем пути к РПЛ.

— Я не был воспитанником какой-то топовой российской академии, чтобы сразу шагнуть в РПЛ. Я понимал свои качества, но мне нужно было пройти какой-то путь. В 19 лет, когда я сыграл в Высшей лиге за «Уралан» около 8 игр, я понял, что я еще совершенно не готов к этому уровню. Когда поднимался из лиги в лигу, все выше и выше, я прогрессировал. В моем случае это нормально, потому что у меня не было большой футбольной школы и суперталантов, чтобы играть в РПЛ в 25 лет. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. У меня никогда в жизни не было агента. Все, чего я добился, я добился сам. Мы находимся там, где заслуживаем. Если я в 25 лет находился во Второй лиге или в Первой лиге, значит я этого заслуживал. Никаких сожалений или обид у меня нет. Я наоборот очень рад, что я этот путь проделал.

— Вы играли в «Оренбурге» около 8 лет. За это время были ли ситуации, когда вы могли покинуть команду?

— Таких ситуаций было немного. У меня не было агента, поэтому они до меня особо не доходили. Я не люблю смену мест. Я предпочитаю работать и двигаться вперед с командой. Пусть это движение было медленнее, но я предпочитал оставаться здесь. Я за стабильность. Было несколько вариантов, но в них не было смысла. Это не были какие-то суперпредложения. Не такие это были предложения, как сейчас у Ойеволе.

Я мог покинуть «Газовик» после вылета из ФНЛ в 2012-м году . Это сейчас у меня прекрасные отношения с Робертом Геннадьевичем Евдокимовым. А когда он приходил, с ним приходили ребята на мою позицию. Тогда я прекрасно понимал, что не планирую сидеть на лавке. Я никогда в приоритет не ставил какие-то финансовые возможности, для меня важно было играть. И были варианты уйти. Но сложилось так, что Столыпин с Калякиным тормознули этот переход, ну а потом с Робертом Геннадьевичем уже все сложилось хорошо для меня. Уже сейчас я понимаю, что в каких-то моментах тогда я неправильно себя вел.

Как устроена селекция в «Оренбурге»?

— После завершения карьеры игрока вы сразу стали спортивным директором. Расскажите о том, как вам это предложение поступило. Как вы думаете, почему оно поступило именно вам?

— На тот момент в структуре клуба намечались изменения, поэтому мне поступило это предложение. А я знал устройство этой команды очень хорошо изнутри. Почему бы не попробовать?

— Расскажите о комплектовании команды после вылета из РПЛ в ФНЛ в 2020-м году.

— Когда мы вылетели, произошли изменения в менеджменте. Люди, которые раньше курировали клуб, начали убирать из него своих игроков. Тут показательна история с Алвешем, которого контролировала эта группа товарищей. Естественно, он и близко не играл так, как он умел играть. На первый выезд в Брянск у нас ехало 13 человек. Времени на комплектование было мало. Люди из Премьер-лиги не хотели к нам идти, а клубы ФНЛ на тот момент уже укомплектовались, потому что они из-за пандемии полгода не играли, не доигрывали предыдущий сезон. Поэтому выбирали игроков по знакомству, иначе затащить кого-то в «Оренбург» было просто невозможно, выбор был максимально ограниченный. Зимой у нас уже появился некий временной плацдарм и мы смогли взять более качественных игроков.

— Как проходило формирование команды после того, как ее не пустили в РПЛ?

— Когда нас не пустили в РПЛ, началась вторая волна. Все были в негативе, все хотели уйти. Задача была всех удержать, что нам в принципе удалось. Думаю, что по составу мы были сильнее «Торпедо» и «Факела».

— Да, состав «Оренбурга» был немного сильнее. Но бюджет «Оренбурга» был в 2 раза больше, чем у «Торпедо» и «Факела». Казалось, что с таким бюджетом эта разница должна была быть гораздо больше. Что мы должны были доминировать в ФНЛ, как это годом ранее делали «Крылья Советов».

— Про цифры я говорить не могу, потому что это не мой функционал. У нас так все устроено, что я занимаюсь только спортивным блоком. На тот момент мы приобрели только Диму Воробьева, это был единственный платный трансфер. Я не посвящен в бюджеты.

Я расскажу, как это происходит. Я могу подойти к Василию Петровичу Еремякину и сказать, нам нужна такая-то позиция. Он обозначает, какую сумму мы можем заплатить за трансфер и какую зарплату мы можем платить. Я в этих рамках работаю и ищу игроков. В «Факеле» зарплаты были поменьше, а в «Торпедо» у некоторых игроков зарплаты были такие же, как в «Оренбурге».

— То есть вас тот состав устраивал, и вы были уверены, что команда выйдет в РПЛ?

— Мы шли на первом месте за три тура до конца. А затем пошли осечки: одна, вторая, третья. Это все больше связано с психологией. Когда ты психологически подумал, что задача уже решена, на деле можно ставить крест. Раз мы шли на первом месте, значит состав был хороший.

Стыковые матчи с «Уфой» для меня сняли розовые очки. Когда мы попали в стыки, многие люди повели себя по-другому, засобирались в другие команды, не верили, что мы выйдем в РПЛ. Изначально (до стыков) я планировал усиление под РПЛ 3-4 человека. В итоге изменения пошли в большем количестве. Поэтому все что ни делается – все к лучшему. Хорошо, что так сложилось.

Что касается «Крыльев Советов» – то их состав в предыдущем сезоне был несопоставим с нашим (Зиньковский, Сергеев, Пиняев). У нас из ликвидных футболистов на тот момент были только Воробьев и Фамейе. Капленко, Титков и Миронов были в аренде. В остальном у нас был состав плюс-минус как и у всех остальных. Поэтому никаких иллюзий мы не испытывали. У нас было преимущество в том, что Марцел адаптировался, то что команда притерлась. Никакой феерии мы не ждали.

Выходить из ФНЛ – сложная задача, а выходить из ФНЛ два раза подряд – еще сложнее. Того же Фамейе мы уговаривали на сборах остаться, у него было предложение из РПЛ. Его не только нужно было оставить, но и оставить его заряженным.

Сколько денег у «Оренбурга»?

— Так или иначе, команда вышла в РПЛ, и было очевидно, что нужно усиливаться. Расскажите о том периоде.

— Креатив, качество и разницу команде дают определенные футболисты, которые стоят недешево и у которых немаленькая зарплата. По меркам РПЛ мы можем финансово «перебить» только «Факел» и «потолкаться» с «Пари НН». Мы сработали неплохо.

— А как же «Урал»?

— Аюпов ушел в «Урал», потому что они дали ему больше зарплату, мы не можем с ними бороться. Фамейе ушел в ФНЛ в «Рубин».

— То есть «Оренбург» должен быть на 14-м месте в РПЛ на бумаге?

— Да, примерно так.

— СМИ говорят о том, что «Оренбург» взял ноунеймов и прокачал их. Я с ними не согласен. На мой взгляд, те же Вера и Флорентин – это готовые футболисты высокого уровня.

— Если честно, когда мы шли на латиноамериканский рынок, у нас были очень большие сомнения. Многие специалисты звонили и говорили: «Кого вы берете, они все по 160 сантиметров ростом». То что эти футболисты заиграли – это благодаря работе Марцела, его философии и менталитету, знанию испанского и прямому контакту с игроками. Они очень быстро адаптировались. Я прогнозировал, что они сыграются только после зимних сборов, а они заиграли осенью.

Тот же Вера в последнем сезоне перед переходом в «Оренбург» сыграл всего 7 игр. Мансилья долго скитался по арендам. Поэтому на тот момент все наши трансферы не были очевидными. Из всех них только Флорентин, может быть, выделялся. Но всегда есть риски, что человек не сможет адаптироваться. Можно вспомнить Кавенаги или Гайча.

— Прошлой осенью в конце трансферного окна вы анонсировали скорое подписание колумбийского защитника Гарцеса. Почему в итоге этот трансфер не состоялся?

— Все переговоры длятся по полтора-два месяца. Когда он прилетел, выяснилось, что у него цепочка из семи агентов. В итоге они между собой не договорились, и футболист развернулся и уехал.

Как «Оренбург» вышел на латиноамериканский рынок?

— Как произошел контакт с Ultimate Sports, Алехандро Домингесом и Игорем Корнеевым?

— С Домингесом мы познакомились в год, когда мы вылетели в ФНЛ и были в Испании на сборах. Под ФНЛ эта тема была неактуальна. После выхода в РПЛ мы понимали, на какие позиции нам нужно взять игроков и понимали наши финансовые возможности. С этим запросом мы и обратились к посредникам. Затем они нам выдали много предложений по футболистам, мы их просматривали и выбирали.

— Возможно ли подписать игрока из латинской Америки без российских посредников?

— Даже если ты напрямую выйдешь на футболиста, то у него есть агентское соглашение, то есть мимо агента ты никак не пройдешь. Например, Домингес – он же не российский посредник, у него очень хорошие связи в Аргентине. Вера, Перес и Муро – это не прямые клиенты Домингеса. Просто у него есть выходы, и он там этот вопрос может решить условно за полтора месяца. Если мы начнем сами искать выход на агентов и на клубы, то это затянется месяца на три. Для ускорения процесса есть люди (их человек 8), которые достаточно плотно сидят на этом рынке и хорошо его знают.

— Они любого игрока могут привести или только каких-то «своих»? Не может ли быть так, что нам «пропихивают» в своих целях определенных игроков, хотя есть другие, более сильные?

— У кого-то есть выходы на одну группу игроков, у кого-то на другую группу. В любом случае, когда мы входили в сезон, мы просмотрели порядка 100-120 футболистов. Из них я выбрал 20, которые, на мой взгляд, подходят под манеру игры Марцела. То есть фильтрация очень большая. Из этой двадцатки Марцел уже по позициям выбирал, кто под первым номером, кто под вторым, и так далее. Брать кого-то только по рекомендации агента – это не наш путь. Выбор делаем мы. Марцел в этом плане очень привередливый.

— Какой процент от суммы трансфера обычно уходит посредникам?

— Всегда по-разному. Но, как правило, это 10%, это нормально.

Почему «Оренбургу» нужно иметь больше футболистов, чем «Манчестер Сити»?

— На мой взгляд, в трансферах лета прошлого года прослеживалась некоторая бессистемность. Да, взяли немало хороших игроков, но они были распределены по позициям совершенно неравномерно – слишком много нападающих и мало оборонительных игроков.

— Марцел хочет играть в атакующий футбол. Если мы не можем купить 8 человек, а можем купить 4, то соответственно, исходя из его философии, это будут атакующие игроки.

— Мне кажется, что как раз купили или взяли в аренду штук 8 атакующих игроков.

— Весь сезон 11 человек не сыграют, потому что есть Кубок, есть травмы и дисквалификации. Условно есть 16 игроков обоймы, есть молодые футболисты, есть футболисты для ротации.

— Считается, что в команде должно быть не больше 22 футболистов. В «Оренбурге» состав больше.

— Мы начинаем чемпионат примерно 23 июля и уходим на паузу в ноябре. За это время с учетом кубковых матчей мы сыграем 23 игры. Игры будут через четыре дня на пятый, через три дня на четвертый. С учетом логистики у нас не будет тренировочного процесса, восстановления, пойдет травматизм. В прошлом сезоне в определенный момент у нас выпало 8 человек. После вылета из Кубка нам нужно было немного прорядить состав, поэтому мы отдали Павловца и Гурциева в аренду. А те же «Урал» и «Крылья Советов» остались в Кубке, а это очень изматывающий турнир, поэтому они имели большие проблемы в чемпионате и сохранили прописку в РПЛ только в последних турах.

— У «Манчестер Сити» в сезоне больше 60 матчей. При этом они использовали всего 22 игрока. Почему так?

— «Манчестер Сити» – огромный клуб. Там собраны топовые футболисты, которые талантливы, физически и генетически развиты. Уровень восстановления несопоставим. У них топовые доктора, топовые массажисты. В том же ЦСКА обойма 14 человек плюс молодежь, и они этим обходятся. Но нужно понимать, что для достижения уровня ЦСКА нам нужно очень кропотливо работать, развивать инфраструктуру, кадры. Даже с «Крыльями Советов» нас нельзя сравнивать ни по каким параметрам: ни по финансовым, ни по инфраструктурным. Почему Сычевой перешел в «Крылья»?

— Понятно, что из-за зарплаты. Но если «Крылья Советов» и «Урал» богаче «Оренбурга», то у меня к ним большие вопросы по поводу расходования бюджета.

— Ну это их политика, их дело.

«Манчестер Сити» хотел приобрести Гюрлюка за 3 миллиона евро!

— Гюрлюк и Муро не имели опыта игры на высоком уровне, при этом «Оренбург» заплатил за них приличные деньги. Чем вам понравились эти футболисты?

— По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам очень сильно повезло. Гюрлюк входит в пятерку лучших 19-летних игроков в Европе. «Манчестер Сити» был готов за него заплатить 3 миллиона евро и оставить его в аренде в Турции. Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга. На этой волне нам удалось его вытащить у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа».

Муро в своем клубе считался самым перспективным игроком, который через полгода-год станет для нас серьезным активом. Если бы он этот год играл в Аргентине, то мы уже точно не смогли бы его купить, цена будет совершенно другая.

Когда мы заблаговременно готовили список под летние трансферы, Марцел выбрал Гюрлюка и Муро под первыми номерами.

— Паловец и Гурциев не вернутся в «Оренбург»?

— Да, они продлили аренды в Греции и в «Алании» соответственно.

Почему «Оренбург» опровергал переход Лички в «Динамо»

— 13 июня вы заявили, что переход Лички в «Динамо» – это слухи. По моей информацией на тот момент уже все было ясно. Для чего нужны такие заявления?

— Еще 2 месяца назад я знал, что существует большая доля вероятности, что он уйдет. Она была 50 на 50. Любая покупка или продажа – это не двухстороннее общение, а трехстороннее. Отвечать за переговоры Марцела с «Динамо» я не могу. Марцел в последний момент мог отказаться от сделки, и тогда трансфер не имел бы никакой юридической силы. Пока официально трансфер не подписан – это все слухи. Была какая-то вероятность переубедить Марцела.

— 7 июня вы говорили, что трансферов на вход не будет, если из «Оренбурга» больше никто не уйдет. 16 июня вы заявили, что согласовали трансфер Гогличидзе. Что изменилось за эти 9 лней?

— Ушел Аюпов – пришел Муро. Ушел Стаматов – пришел Сидоров. Эктов ушел – и нам необходим был игрок на эту позицию.

— Но это заявление появилось в интернете после ухода Эктова.

— Не я печатаю эти статьи. Возможно, ее несвоевременно выпустили.

«Оренбург» Ярошика: чего ждать?

— Ярошик приходит в команду, которая была уже полностью укомплектована под Личку. Не видите ли вы проблемы в этом?

— Ярошик – абсолютно адекватный человек. Первый диалог с Иржи был еще полтора месяца назад. Ему набрал Марцел и спросил, будет ли ему интересно поработать в «Оренбурге». Ярошик тогда ответил, что надо подумать и посоветоваться с семьей. Потом он сообщил, что готов ехать. Ситуация сложная, не без этого. Но он приходит в хороший коллектив. Мы подбирали тренера с атакующей философией игры. Менять концепцию и играть от обороны мы не хотим. Понятно, что футбол не будет такой же, как у Марцела, но направленность будет сохранена.

— «Теплице» Ярошика забивала мало.

— «Теплице» – это команда, которая борется за выживание. Как говорит Марцел, уровень футболистов там как во второй чешской лиге. А Ярошик их сохранил в высшей лиге. Марцел очень хорошо знает чешский чемпионат. Сейчас Ярошик приходит в команду, где есть исполнители.

— Если «Оренбург» сохранит состав, может ли он бороться за более высокие места, чем седьмое?

— Спрогнозировать тяжело. Понятно, что если бы остался Марцел, то можно бы было заявлять, что мы будем пробовать занять место в пятерке. Уход Марцела – достаточно ощутимый удар по команде. Мы откатываемся назад, потому что Иржи нужно будет изучить каждого футболиста. Понятно, что он смотрел все это по видео, но вживую – это совсем другая картинка. Иржи – не клон Марцела, и он не будет играть в точно такой же агрессивный футбол. В нем больше испанского, он хочет больше контроля мяча. Любые изменения влияют на результат. В любом случае, мы будем пытаться как минимум выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. И по месту, и по очкам, и по качеству игры. Если Ярошику удастся это все улучшить – было бы супер. Есть сложившийся костяк, на котором объективно можно ехать, и ехать достаточно неплохо. Если все будут качественно работать на своих позициях, то можно даже в этом сезоне сделать пусть небольшой, но шаг вперед.

Сравниваем «Оренбург» с ЦСКА, «Ростовом» и «Ахматом»

— Мне не нравится, когда СМИ повторяют друг за другом и в любой ситуации называют «Оренбург» атакующей командой. Взять например выездной матч с ЦСКА. «Оренбург» за весь матчи ничего не создал, но его всю игру нахваливали.

— Для меня – большой плюс, что ты даешь свою оценку игре «Оренбурга» на уровне топ-клубов. Почему ты решил – что «Оренбург» – топ-клуб, ровня ЦСКА? Мы тебя своей работой, своей игрой подвели к тому, что мы – прямой конкурент ЦСКА. Но надо быть реалистами. Хотя та игра была равная.

— Казалось, что ЦСКА играет на 1% от своих возможностей.

— Это твое визуальное ощущение. Но поверь мне, ЦСКА, который борется за второе место, не выходил играть на 1%. Я знаю Федотова и видел, как его трясло.

— ЦСКА сейчас уже не тот, что был 5-10 лет назад. У них в центре поля играют Здьелар и Мендес, а у нас Вера и Флорентин. Наши как минимум не слабее.

— Но, судя по ценовой категории, Здьелар м Мендес сильнее. Даже не в 2 и не в 3 раза.

— Если верить Трансфермаркт, то Здьелара купили за 500 тысяч евро.

— Это все не официальная информация, официальную ты не узнаешь. Поверь мне, мы и рядом с ними не стоим.

— По сравнению с тем, как «Оренбург» борется и бегает дома, его футбол на выезде – это совсем другой уровень.

— Чтобы мы были и дома, и на выезде в лидерах, мы должны по составу быть как лидеры. Ну невозможно за миллион рублей купить такого же качественного футболиста, как другая команда покупает за миллион долларов.

— Давайте возьмем «Ростов» и «Ахмат». Они в таблице выше нас, но состав у них не сильнее. Они играют хуже нас на максималках, но они стабильнее.

— Для Марцела лучше выиграть 3:2, чем 1:0, это его взгляд. Карпин – классный тренер, но у него более системный футбол, он более осторожный, более схематичный. Поэтому под результат он может быть эффективнее. «Ахмат» -тоже системная команда, Ташуев – грамотный тренер. «Ростов» и «Ахмат» – старожилы лиги. Для нас это был первый сезон. Понятно, что где-то баланса и стабильности у нас не было. На основании чего мы должны провести все 30 игр чемпионата на одном уровне? Нам еще много чего не хватает для этого. Будем работать, а там посмотрим.

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Фото: личный архив; vk/fcorenburg