«Амкар» наконец сыграет с «Амкалом»! Матч пройдет 13 января в Москве

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Это случилось: «Амкар» и «Амкал» готовятся сыграть друг против друга. Пока что без зрителей. Матч пройдёт 13 января в московском манеже «Спартак». Ответная игра — летом в Перми.

С чего вы взяли, что кто-то ждал этот матч?

«Амкар» и «Амкал» невольно связаны в медийном пространстве. Больше 5 лет назад — летом 2018 года — почти одновременного произошли два события:

Легендарного «Амкара», который 15 лет рубился в Премьер-лиге, не стало — клуб закрылся из-за финансовых проблем.

Футбольный блогер Герман Эль Классико создаёт медиафутбольный клуб и ищет название для команды. После голосования зрителей и обсуждения внутри побеждает вариант «Амкал». О происхождении слова Герман рассказывал в интервью Sports.ru: блогер не выговаривает букву Р, поэтому с отсылкой на «Амкар» получилось новое слово — «Амкал».

→ «Амкал» – почему такое название?

Так «Амкар», уже играя в небесной лиге, поучаствовал в основании «Амкала». А в 2021-м появился футбольный клуб «Амкар Пермь»: зрители медиафутбола в России, которые не застали Тот-Самый-Амкар-в-РПЛ, решили, что «Амкар» украл название у «Амкала». Да-да, я знаю, что это звучит дико. Но круг сансары замкнулся .

«Амкару» предъявляли не только за название, но даже за логотип

В клубе отнеслись к этому спокойно: «Логотипы похожи, потому что построены на одинаковых простых символах — буквах А, первых буквах названий. Отличий у эмблем больше, чем сходств».

У «Амкара» классный подход к брендингу: «Мы решили, что бренд «Амкар Пермь» может быть глобальным. Это значит, что основные элементы клуба — например, эмблема, должны быть понятны и узнаваемы в любой культуре и любой ситуации. И на огромной афише, и на маленьком экране смартфона, и на ярлыке футболке, и в Перми, и в Томске, и за границей».

Например, ФК «Амкар Пермь» комфортно чувствует себя в новой волне итальянских футбольных эмблем:

Издалека напоминает более современную версию немецкой минималистской традиции:

При этом одна из задач новой эмблемы «Амкара» — отличаться от конкурентов — то есть от российских региональных клубов. Многие клубы в провинции не меняют эмблемы десятилетиями и сохраняют основные элементы ещё с 90-х годов или даже раньше. Вневременная динамовская «Д» или великий ромб «Спартака» — это другое. Большая удача — встретить логотип без футбольного мяча или герба города:

Здесь «Амкар» и «Амкал», так уж и быть, похожи — но это маркер эпохи. Клубы поддерживают тренд на минимализм — и профессиональные, и медийные. Посмотрите на эмблемы российских футбольных клубов, которые появились ровно после 2020 года:

Видите что-то? Кошмар — ни одного футбольного мяча!

Для ядерной аудитории «Амкара» медиафутбольный «Амкал» — это издевательство над родным названием. Для болельщиков «Амкала» пермский клуб — динозавры из второй лиги

Получается такой кроссовер уровня «Мстителей»: игра двух клубов из разных вселенных, формально никак не связанных друг с другом. Как в детстве мы не понимали, почему Человек-паук не может встретиться с Бэтменом — и это осталось просто афишей фильма мечты.

Это уже третья попытка сыграть матч

С 2021-го «Амкар» и «Амкал» несколько раз планировали игру и даже назначали даты. Мешало всё: ковид, расписание матчей, отпуски, погода. Наконец звёзды сошлись — команды запланировали сразу два матча на 2024-й: 13 января в Москве, летом — в Перми. Микротурнир даже получил своё название « Старый Новый Кубок ». В «Амкаре» объясняют: «Этот матч — своеобразная битва «старого» и «нового». Да ещё и аккурат под Старый Новый год. Название само напрашивалось».

Главный вдохновитель матча — пресс-атташе «Амкара» и президент медиафутбольного юнита красно-чёрных «Амкар ФМЛ» — Дмитрий Коновалов. Вот что говорит Дима об игре: «Важно настроить себя на позитивный лад, дать себе хороший импульс перед сезоном. Для нас это ложка мёда в бочке дёгтя прошедшего сезона, а для аудитории «Амкала» — это матч жизни без лишних объяснений».

На поле выйдут шоумены, блогеры и профики

Важный спойлер: основа «Амкара» в этом матче — игроки медиафутбольного клуба « Амкар ФМЛ ». Это любительская команда в структуре «Амкара», за которую играют местные блогеры, шоумены, болельщики, а иногда — легенды красно-чёрных. В 2022 году в форме медийного «Амкара» на поле выходил болгарин Захари Сираков: 276 матчей за «Амкар», один из лучших легионеров в истории РПЛ. В Москве Сиракова не будет, но кто знает, что произойдёт летом .

🇧🇬 Захари Сираков с капитанской повязкой медийного «Амкара» в 2022 году

Команда создавалась как «любительский Амкар» для местных соревнований. В 2023-м «Амкар ФМЛ» взял Кубок Перми (5:0 в финале) и серебро чемпионата города (отыгрались с 2:0 в финале, но уступили по пенальти). Медийный «Амкар» перерос городскую команду — и рвётся за рамки чемпионата Перми.

У «Амкар ФМЛ» собственный тренерский штаб и даже спонсоры. Из бюджета основного «Амкара» ни на команду, ни на матч деньги не идут — любители обеспечивают себя сами. Игру с «Амкалом» частично оплачивает спонсор медийного «Амкара», частично — сами игроки. Это принципиальная позиция ребят: такой подход помогает медиакоманде быть самостоятельной и не откусывать бюджет у клуба.

→ В Перми тоже есть медийная команда. За нее играют шоумены, блогеры и легенды «Амкара»

Одно из самых узнаваемых лиц медийного «Амкара» — блогер Вова Мармелад, пермяк и финалист проекта «Хочу в Амкал!». «Я попал в «Амкар ФМЛ», когда искал практику в формате 11х11, чтобы принять участие в МКС за ФК «Деньги». Но нашёл свою команду в Перми — и скоро о нас, возможно, услышит вся страна», — так Вова подогревает интерес к матчу.

Это Вова Мармелад

Профессионалы тоже будут. Действующие и бывшие игроки «Амкара и — внезапно — Даниил Чалов. Компания кайфовая:

Денис Кайков — основной центральный защитник «Амкар Пермь», более 150 игр в Премьер-лиге, Первой и Второй лигах. Забивал «Локомотиву», когда играл за «Тамбов» в РПЛ;

— основной центральный защитник «Амкар Пермь», более 150 игр в Премьер-лиге, Первой и Второй лигах. Забивал «Локомотиву», когда играл за «Тамбов» в РПЛ; Константин Морозов — крайний защитник «Амкара». Играл под руководством Валерия Карпина в «Армавире», выступал за тольяттинский «Акрон» и московский «Велес». Представлял «Амкар» на матче звёзд Кубка России в декабре 2023-го;

Денис Кайков и Константин Морозов

Алексей Доля — молодой центральный защитник «Амкара». Есть опыт выступлений за саратовский «Сокол», ижевский «Зенит», академию казанского «Рубина» и академию питерского «Зенита».

— молодой центральный защитник «Амкара». Есть опыт выступлений за саратовский «Сокол», ижевский «Зенит», академию казанского «Рубина» и академию питерского «Зенита». Никита Дроздов — полузащитник играл за «Амкар Пермь» в сезоне 2021/22, а в следующем сезоне — за «Сахалинец» блогера Михаила Литвина. За плечами — 300 игр в РПЛ, чемпионате Беларуси, Первой и Второй лигах.

— полузащитник играл за «Амкар Пермь» в сезоне 2021/22, а в следующем сезоне — за «Сахалинец» блогера Михаила Литвина. За плечами — 300 игр в РПЛ, чемпионате Беларуси, Первой и Второй лигах. Александр Маменко — 23-летний экс-вратарь «Амкала» и «Народной команды». В марте 2022 года проходил сборы с основным составом «Амкара», а по итогам всего 2022-го был номинирован на звание лучшего вратаря Медиалиги.

— 23-летний экс-вратарь «Амкала» и «Народной команды». В марте 2022 года проходил сборы с основным составом «Амкара», а по итогам всего 2022-го был номинирован на звание лучшего вратаря Медиалиги. Даниил Чалов — старший брат нападающего сборной России и московского ЦСКА Фёдора Чалова. Основатель бренда «Ничего Обычного» — именно Даня создавал знаменитую «бетонную» форму для «Амкара». Сыграл на профессиональном уровне более 140 игр в чемпионате Беларуси и Первой лиге.

→ Новый «Амкар» — стиль. Сделали форму и мерч вместе с «Ничего обычного»

Убедили. Где и когда смотреть игру?

13 января, в 19:00 Мск, на «Триколоре» — канал «Футбольный». Бесплатно.

Герман El Classico Попков, президент «Амкала»: «Игра с «Амкаром» пройдёт по максимально медийным правилам! Посмотрим, что из этого выйдет, ведь такого точно никто еще не делал! »

Будем наблюдать.

Подписывайтесь на блог «Красно-черный – хит сезона». Мы готовим море контента: тактика, обзоры, исторические тексты и околофутбол!