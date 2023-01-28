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В Перми тоже есть медийная команда. За нее играют шоумены, блогеры и легенды «Амкара»

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вы в официальном блоге футбольного клуба «Амкар Пермь». Это «исторический преемник» того самого «Амкара», который 15 лет отыграл в Премьер-лиге, выходил в Лигу Европы и не мог играть без болгар.

В 2018 году «Амкара» не стало из-за финансовых проблем. В 2021 году появилась новая команда под брендом «Амкар Пермь» — и начала свою историю со второй лиги ФНЛ. В этом блоге — хроника становления клуба: разборы матчей, исторические материалы и кейсы продвижения команды.

Да, и в Перми есть медиакоманда. «Амкар ФМЛ» — это любительский клуб в системе «Амкара». Рассказываем, как устроен «Амкар ФМЛ» и зачем он нужен клубу.

Кто это такие и что они себе позволяют

Идейный вдохновитель медиакоманды — пресс-атташе «Амкара» Дмитрий Коновалов. В августе 2018 года (после ЧМ в России, закрытия «Амкара» и почти одновременно с созданием «Амкала») он организовал в Перми футбольную медиалигу — ФМЛ. Это был любительский турнир для шоуменов, диджеев, барменов, музыкантов и комиков. Лига затухла во время пандемии.

«Все всех знали, встречались на поле, чтобы повидаться и постебать друг друга. — Дима рассказывает про пермскую ФМЛ. — Даже тогда мы говорили о том, чтобы собрать одну сборную и участвовать в других турнирах. То есть в Перми уже была своего рода медиакоманда, ещё до бума медиафутбола в России».

«Амкар ФМЛ» появился летом 2022 года — как сборная из звёзд местной медиалиги, болельщиков и сотрудников «Амкара», легенд клуба и даже иностранных легионеров. По лекалам медиафутбола в составе были профессионалы, закончившие карьеру («профики») — с опытом игры во второй лиге и РПЛ.

«Многие из них — футбольные фрики в хорошем смысле слова. Парни получают возможность выйти на футбольное поле в официальном соревновании. Это чудеса», — говорит основатель.

Такой состав — результат селекции, за которую отвечает сооснователь команды Дмитрий Бычков — сотрудник региональной федерации футбола с дипломом FIFA/CIES.

Вы только посмотрите на них:

За полгода «Амкар ФМЛ» прошли три турнира:

  • Кубок Перми — 🥈
  • Чемпионат Перми — 🥉
  • Зимнее первенство Пермского края — идёт прямо сейчас

Всё как у взрослых

В штабе любительской команды шесть человек:

  • Президент — Дмитрий Коновалов. Отвечает за стратегию и спонсоров
  • Спортивный директор — Дмитрий Бычков. Организация, администрирование, селекция
  • Главный тренер — Антон Стяжкин. Тренер «Академии-Амкар»
  • Тренер по физподготовке — Никита Смирнов. Готовит атлетов к паралимпийским играм
  • Пресс-атташе — Слава Асанов. Smm-щик основного «Амкара»
  • Видеоаналитик — Дима Романов. Оператор «Амкара», делает разборы соперников перед матчами и иногда защищает ворота «Амкар ФМЛ»

Что говорит об этом президент: «Должность президента достаточно условная. Я занимаюсь спонсорами и какими-то глобальными вопросами. Пусть это называется президентом, хотя я стараюсь в первую очередь делать так, чтобы всем было кайфово. Этой мой тренажер, конструктор, футбольный симулятор в реальном времени. Я как менеджер в фифе».

Такую «игру в большой в футбол» разделяет, кажется, весь тренерский штаб. Посмотрите, как любительская команда готовится к играм, разбирая соперников:

У «Амкар ФМЛ» собственный пул спонсоров. Команда сама их нашла — это позволяет медийному «Амкару» жить самостоятельно: клуб не тратит деньги на содержание команды, она сама себя окупает.

Титульный спонсор медиакоманды — медицинская компания «НикоФарм» — она покрывает расходы на экипировку, взносы на турниры и премиальные. Другие партнёры — благотворительный фонд «Архангел» и IT-компания «Фокус». Логотипы всех компаний расположены на форме футболистов. Кстати, форма в классических цветах «Амкара»: домашняя — красно-чёрная, гостевая — чёрно-белая.

За победы «Амкар ФМЛ» получает премиальные от спонсора: «Это небольшой приятный бонус, но парни играют не ради него. Это помогает почувствовать себя профессионалом — тебе же платят за игру в футбол! Такой более-менее организованный экспириенс: здесь у всех есть шанс быть футболистом, как мы мечтали в детстве».

«Амкар ФМЛ» обожает привлекать к матчам легенд. Оцените, кто уже надевал форму любительского «Амкара»:

  • Захари Сираков: 276 матчей за «Амкар», один из лучших легионеров в истории РПЛ, рекордсмен по матчам в Чемпионате России среди болгарских игроков;
  • Иван Черенчиков: 15 лет в «Амкаре», 242 матча. Сейчас — главный тренер «Амкара-2»;
  • Дмитрий Белоруков: 274 матча за «Амкар», капитан с 2011 по 2016, играл за «Динамо» и «Анжи». Экс-главный тренер молодёжки «Амкара», сейчас — главный тренер питерского «Динамо» во второй лиге;
  • Сергей Волков: 215 матчей за «Амкар», живая легенда, входит в тренеский штаб «Амкара-2».

Ещё одна фишка — легионеры. В Перми живёт несколько тысяч иностранных студентов из Китая, Индии, Ирака, Восточной Европы, стран Магриба. За «Амкар ФМЛ» играют сразу трое — и все трое — из Марокко 🇲🇦 Парни присоединились к команде ещё до того, как это стало мейнстримом. Угадайте, за кого весь состав «Амкар ФМЛ» болел на Чемпионате мира?

Медийка

Сейчас команда не считает себя медийной. Основатели признаются — называть себя медиакомандой рановато: «Мы не дотягиваем до медиакоманды, потому что наша медийность ещё не побеждает футбол. Мы любительская команда, просто чуть-чуть ярче и веселее».

Парни делают фан, без задирства и трэша:

  • Полузащитник Стас Колегов показывает фокусы в прямом эфире:
  • Нападающий Максим Никитин бросает комментаторскую и уходит на поле:
  • Артём Акробат... Показывает, почему его зовут Акробат:
  • Так команда выходит на матч 25 декабря:
  • Игру любительского «Амкара» 10 декабря в прямом эфире показали на региональном ТВ. Такое произошло впервые: любительский футбол на телеке, пусть и региональном — ещё одна причина чувствовать себя профессиональным футболистом. Региональное ТВ — возможность показать телевизионной аудитории, что медийный футбол существует. По ходу сезона на пермском ТВ показывают матчи основного «Амкара», в межсезонье — любительского. Кто-то воспринял это очень близко к сердцу:
  • 30 ноября «Амкар ФМЛ» и приют «Счастливый хвост» выпустили специальный календарь к дню домашних животных. Фотосессия отсылает к серии календарей австралийских пожарных, а месяцы переименованы в «кискабрь», «марррт», «июнькас» и «колбасавгуст».

Всё это — лёгкий контент, который балансирует на ноже жёстких законов медиафутбола. Здесь (пока) нет драк и мелодрам. Только веселье.

Болельщики «Амкара» приходят и на «Амкар ФМЛ» — в первую очередь, за название и цвета. «Мы создаём персонажей — очень понятных и близких. Это не профессиональные футболисты, а обычные парни — любого из них можно встретить в магазине или баре. За них хочется переживать».

Кроме стандартной медийной активности (вот группа ВК, вот телеграм-канал с кружочками), «Амкар ФМЛ» выходит в город, занимая билборды и медиафасады. Медийная команда в центре миллионного города — это уже будущее или ещё нет?

Что будет дальше

В команде признают, что есть всего два пути — медиалига и чемпионат КФК: «Мы можем прийти в медиалигу со своей искренней простотой, а можем заявиться на серьёзный полупрофессиональный уровень, в третий дивизион, и быть там самой весёлой командой с шоуменами в составе. Посмотрим».

К медиалиге в 2022 присоединились команды от двух профессиональных клубов: «Рубина» и «Родины». В 2023 году таких новостей пока не было. «Амкар ФМЛ» может заявить об этом только в 2024 году: турнир этого года стартует уже весной, времени пермякам не хватит.

Основатель команды делится мечтой: «Ещё в 2018 году я сказал парням из ФМЛ, что когда-нибудь мы сыграем на «Стэмфорд Бридж». Наша мечта — сыграть с «Челси». Может с дублем, может с болельщиками, может с медийной командой. Сесть в самолёт, прилететь в Лондон и просто сыграть в футбол. И я от своих слов до сих пор не отказываюсь».

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3 комментария

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Слава Асанов
Ответ Егор Умнов
Ты уроки все сделал?
А ты что не дашь списать, как обычно? Постараюсь, не точь-в-точь
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Умнов
Ответ Слава Асанов
Мама, я в тексте на Спортсе!
Ты уроки все сделал?
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слава Асанов
Мама, я в тексте на Спортсе!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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