От редакции: вы в официальном блоге футбольного клуба «Амкар Пермь». Это «исторический преемник» того самого «Амкара», который 15 лет отыграл в Премьер-лиге, выходил в Лигу Европы и не мог играть без болгар. В Перми снова стремятся наверх, тут – полный расклад сил в их группе Второй лиги.

В 2018-м «Амкара» не стало из-за финансовых проблем. В 2021-м появилась новая команда под брендом «Амкар Пермь» – и начала свою историю со второго дивизиона. В этом блоге – хроника становления клуба: разборы матчей, исторические материалы и кейсы продвижения команды.

Футбол возвращается на стадионы второй лиги. Клубы Поволжья, Урала и Западной Сибири в своей группе снова разыграют путевку за повышение. Здесь собрались все: и опытные старожилы лиги, и клубы с громким именем, и даже новички профессионального футбола.

Представляем всех участников четвёртой группы в сезоне-2022/2023.

Как поменялся состав группы

В этом сезоне в группе будет всего 12 клубов, в прошлом — 15. Пермская «Звезда» после временного возрождения на 4 года прекратила существование. Ушел из профессионального футбола и самобытный «Спартак» из Туймазов: команда из небольшого башкирского города радовала яркой игрой и обилием голов для команды-середняка. Одну профессиональную команду потеряла Самарская область – «Лада-Тольятти» перестала существовать во второй раз в своей истории из-за финансовых проблем. Таким образом у Тольятти остался только «Акрон» из первой лиги.

В группе есть один новичок – это ФК «Химик-Август», клуб из чувашского поселка городского типа Вурнары с населением 10 тысяч человек.

Команды

В скобках — место команды по итогам сезона-2021/22.

12. «Химик-Август», Вурнары, Чувашия (дебютант)

Трехкратный чемпион республики Чувашия, неоднократный призер республиканского чемпионата и обладатель множества чувашских наград. Страшно? Это новичок группы – «Химик» из ПГТ Вурнары.

«Химик» – команда вурнарского химзавода. А спонсор команды – группа компаний «Август», которая производит химсредства от вредителей сельскохозяйственных культур.

Повторит ли наш новичок успех «Чайки» из крохотного села Песчанокопское? Мальчиками для битья «Хоффенхайм» четвертой группы точно не будет – им есть, что доказывать. В прошлом году оба дебютанта – миасское «Торпедо» и туймазинский «Спартак» – заняли 9 и 10 место в группе.

Главный тренер: Александр Ешкин.

Пришли: Артем Делинян (без клуба), Артем Васильев («Волна», Ковернино), Артем Сабиров («Носта», Новотроицк), Бахадур Соколов («Лада-Тольятти»), Николай Ермолаев («Спартак», Туймазы), Александр Давыденко (Академия им. Коноплёва).

Ушли: -

11. «Зенит-Ижевск» (15-е место)

Старожил группы и последняя команда прошлого сезона неплохо усилилась перед новым: в клуб пришли футболисты из «Амкара», «Челябинска», «Шинника», «Сокола». Главный вопрос к команде: сможет ли новый состав поднять ижевчан со дна таблицы, на которое «Зенит» упал в прошлом году? Ижевску по силам побороться за место в середине таблицы и создать проблемы фаворитам. Конкурентов достаточно.

Главный тренер: Андрей Блажко

Пришли: Денис Чушъялов («Звезда», Пермь), Даниил Наговицын («Рязань»), Аркадий Симанов («Саранск»), Илья Шабанов («Амкар Пермь»), Иван Костылев («Челябинск»), Евгений Ушаков («Энергия», Великие Луки), Денис Кравченко («Шинник», Ярославль), Илья Волнов («Лада-Тольятти»), Глеб Бахарев («Лада-Тольятти»), Алексей Доля («Сокол», Саратов).

Ушли: Роман Симонов («Амкар-Пермь»), Сергей Петерсон («Волга», Тверь), Федор Дворников, Александр Панченко, Артем Сапов, Ренат Балкизов (без клуба)

10. «Носта», Новотроицк (13-е место)

У Новотроицка и Ижевска похожие задачи. Судя по усилениям и потерям в составе, на высшие награды «Носта» не претендует. Однако взобраться в середину таблицы команде из Оренбуржья по силам: в команду пришли футболисты из «Волги», «Тюмени» и дубля московского «Спартака». Несмотря на 13 место в прошлом сезоне, временами «Носта» показывала добротную игру и даже обыгрывала «Амкар».

Главный тренер: Антон Сычев

Пришли: Владислав Мещеряков («Рязань»), Павел Макаров («Урал-2», Екатеринбург), Никита Моргунов («Спартак-2», Москва), Владислав Абрамов , Герман Поветкин («Саранск») , Георгий Маргиев («Тюмень»), Артур Шабикеев («Волга-Ульяновск»).

Ушли: Артем Яркин («Динамо-Барнаул»), Василий Чижиков («Знамя Труда», Орехово-Зуево), Михаил Наумов («СКА-Хабаровск»), Александр Болдырев («Амкар Пермь»), Никита Котов («Спартак-Тамбов»), Артем Сабиров («Химик-Август), Антон Солох, Владислав Ослоновский (без клуба).

9. «Динамо-Барнаул» (12-е место)

Прошлый сезон барнаульцы откровенно провалили, хотя начинали довольно неплохо. Постепенно клуб скатывался всё ниже и ниже. Не помог и опыт Богдана Корюкина в воротах.

Состав практически не изменился: четыре футболиста ушли, два – пришли. Скорее всего, команда из Алтайского края вряд ли сможет противопоставить что-то фаворитам. Наш прогноз – место в нижней части турнирной таблицы к апрелю 2023 года.

Главный тренер: Олег Яковлев

Пришли: Артем Яркин («Носта», Новотроицк), Даниил Винтер («Торпедо-Миасс»).

Ушли: Максим Полковников («Иртыш», Омск), Александр Борисов («СКА-Хабаровск»), Виктор Липин, Евгений Щербаков (завершение карьеры), Никита Зубчихин (без клуба).

8. «Оренбург-2» (11-е место)

Фарм-клуб команды, которая эффектно вышла в Премьер-лигу, обыграв «Уфу». От таких команд всегда можно ждать яркой игры.

Главный тренер: Максим Грошев

Пришли: Виктор Второв, Владислав Боркин («Оренбург-2» – МФЛ)

Ушли: Данила Шилов («Родина», Москва).

7. «Торпедо-Миасс» (9-е место)

Дебютанты прошлого сезона заняли девятое место в турнирной таблице, показав себя как крепкая и неудобная команда. В это межсезонье клуб покинули 16 футболистов. Информации о том, кто пополнил южноуральский клуб, пока нет. Будем ждать новостей из стана автозаводцев.

Главный тренер: Владимир Федоров

Пришли: -

Ушли: Евгений Лопатько («Челябинск»), Олег Долгаев («Балашиха»), Даниил Винтер («Динамо-Барнаул»), Станислав Строганов, Сергей Чистяков, Максим Петров, Валерий Мазур, Кирилл Павлов, Александр Тарасов, Алексей Поляков, Валерий Дубовиков, Андрей Парфенов, Артур Сибагатуллин, Артем Евдасин (без клуба), Никита Колотиевский («Ростов-2», Ростов-на-Дону – из аренды).

6. «Иртыш», Омск (8-е место)

В прошлый сезон «Иртыш» заходил как бывший участник ФНЛ – команда с опытом и амбициями. Все ожидали, что команда будет биться за возвращение в лучшую лигу мира, а в итоге «Иртыш» стал лишь середняком группы, пропустив вперёд, помимо очевидных фаворитов, «Звезду» и «Урал-2».

Летом клуб возглавил опытный Валерий Петраков, который за неполный сезон построил интересную команду в «Звезде». Состав клуба пополнили несколько игроков из ФНЛ, например, знакомый с Премьер-лигой вратарь Дмитрий Арапов, защитник «КамАЗа» Булат Садыков, а еще Артем Юсупов – 25-летний форвард из системы екатеринбургского «Урала».

Главный тренер: Валерий Петраков

Пришли: Андрей Демченко («Сокол», Саратов), Дмитрий Арапов («Томь», Томск), Булат Садыков («КамАЗ», Набережные Челны), Виктор Демьянов («Волгарь», Астрахань), Александр Босов («Акрон», Тольятти), Максим Полковников («Динамо», Барнаул), Никита Антипов («Калуга»), Андрей Елисеев («Звезда», Пермь), Данила Калиханов («Саранск»), Сергей Нарылков («Новосибирск»), Артем Юсупов («Урал», Екатеринбург — аренда).

Ушли: Кирилл Морозов («Волга», Ульяновск), Артем Паско («Тюмень»), Савелий Ратников («Сокол», Саратов), Руслан Юнусов, Станислав Мареев, Евгений Кузнецов, Шамсиддин Шанбиев (без клуба), Нодари Каличава («Волга», Ульяновск — из аренды), Дмитрий Югалдин («Пари-НН», Нижний Новгород – из аренды).

5. «Урал-2», Екатеринбург (7-е место)

Необычный фарм-клуб, который в прошлом сезоне потрепал нервы некоторым лидерам. Возможно, дубль «Урала» прыгнул даже выше головы, заняв 7 место. В этом сезоне в команду вернулся целый ряд футболистов из аренды в клубах ФНЛ. За дублями команд РПЛ всегда интересно наблюдать – скорее всего, «Урал-2» не будет исключением и в этом году.

Главный тренер: Денис Клюев

Пришли: Сурхайхан Абдуллаев, Артем Куликов, Артем Комаров, Сергей Лосуктов («Урал-2», МФЛ, Екатеринбург), Владислав Полетаев («Томь», Томск — из аренды), Артем Шаболин («Оренбург» — из аренды), Никита Чистяков («Акрон», Тольятти – из аренды), Александр Галимов («СКА-Хабаровск» – из аренды).

Ушли: Давыд Алексеев («Динамо», Владивосток), Влад Палажнов («Сахалинец»), Павел Макаров («Носта», Новотроицк), Владислав Полетаев («Носта», Новотроицк – аренда), Никита Чистяков («Тюмень» – аренда), Дмитрий Ландаков («Урал», Екатеринбург).

4. «Новосибирск» (6-е место)

Клуб из третьего крупнейшего города России провалил концовку прошлого сезона, проиграв четыре раза подряд. И скатился на шестое место.

Вероятно, в этом сезоне сибиряки будут идти в группе лидеров и бороться за первую строчку. Для этого у них есть все ресурсы: например, клуб подписал Ивана Донскова — форварда, который в середине прошлого сезона уезжал из «Иртыша» в «Чайку» в статусе лучшего бомбардира нашей группы.

Главный тренер: Алексей Поддубский

Пришли: Артемий Малеев («Тюмень»), Сергей Шаров («Волга», Тверь), Иван Донсков («Чайка», Песчанокопское), Руслан Гаврилов («Звезда», Пермь), Даниил Криворучко («Тюмень»), Сергей Самок («Сочи-2»), Олег Леонов («Томь», Томск), Дмитрий Рашчупкин («Волга», Тверь), Максим Радченко («Знамя Труда», Орехово Зуево), Артер Ахмеджанов (без клуба).

Ушли: Сергей Крамаренко («Динамо», Владивосток), Максим Плопа («Муром»), Герман Основ («Родина», Москва), Сергей Нарылков («Иртыш», Омск), Дан Новитский, Святослав Георгиевский, Руслан Галиакберов, Валерий Манько, Алексей Шульгин, Александр Радченко, Евгений Кирисов, Марк Масляницын, Даниил Шаталов (без клуба), Александр Макаренко (завершил карьеру), Евгений Ставер («Долгопрудный» – из аренды), Олег Леонов («Томь», Томск – из аренды).

3. «Амкар-Пермь» (4-е место)

Первый сезон пермский клуб завершил на 4-й строчке. Перед весенней частью чемпионата «Амкар Пермь» занимал 2-е место в таблице, но весной победил лишь в четырёх матчах из девяти.

Состав красно-чёрных сильно поменялся, однако большинство футболистов из костяка команды остались: воспитанник клуба и капитан Евгений Тюкалов, опытный Иван Маркелов, защитники Константин Морозов и Денис Кайков, лучший игрок прошлого сезона вратарь Никита Решетняк.

Клуб поставил себе четкую задачу на сезон: выход в первую лигу. Будет интересно наблюдать за игрой красно-черных, которые планируют вернуть в Пермь большой футбол.

Главный тренер: Рустем Хузин

Пришли: Илья Захаров («Форте», Таганрог), Наиль Замалиев («КамАЗ», Набережные Челны), Александр Степанов («Ван», Армения), Алексей Губочкин («Чайка», Песчанокопское), Александр Подбельцев («Сокол», Саратов), Андрей Придюк («Звезда», Пермь), Анатолий Красильников («Звезда», Пермь), Роман Симонов («Зенит-Ижевск»), Василий Пьянченко («Сокол», Саратов), Александр Болдырев («Носта», Новотроицк), Даниил Зуев («Звезда», Пермь), Евгений Ситников («Звезда», Пермь), Андрей Гриманов («Динамо», Санкт-Петербург), Вадим Карев («Кубань», Краснодар — аренда).

Ушли: Михаил Горелишвили («Ленинградец»), Даур Квеквескири («Чайка», Песчанокопское), Никита Дроздов («Сахалинец»), Илья Шабанов («Зенит-Ижевск»), Арзамат Габлия («Кубань-Холдинг», Павловская), Евгений Чабанов («Ротор», Волгоград), Илья Гультяев («Динамо», Вологда), Максим Жестоков, Александр Голубцов, Тимур Пухов, Вячеслав Журавлев, Антон Казанский (все — без клуба).

2. «Тюмень» (3-е место)

Тюменцы в прошлом сезоне стали самой результативной командой группы, наколотив 79 мячей за 28 игр. Сибирскому клубу до 1-го места не хватило всего трёх очков.

Своего лучшего игрока сезона Даниила Карпова «Тюмень» продала «Краснодару» за 170 тысяч евро. В составе появились и новые лица: например, дуэт из «Звезды» – Порохов и Лаптев. Илья Порохов забил аж 11 мячей в прошлом сезоне, а в этом ему придётся доказывать, что это был не временный всплеск.

Пришли: Александр Коротаев («Олимп-Долгопрудный»), Никита Касаткин («Челябинск»), Илья Порохов, Владимир Лаптев (оба – «Звезда», Пермь), Никита Балахонцев («Химки»), Артем Паско («Иртыш», Омск), Егор Любаков («Муром»), Линар Шарифуллин («Нефтехимик»), Никита Чистяков («Урал-2», Екатеринбург — аренда), Евгений Болотов («Оренбург», аренда).

Ушли: Даниил Карпов («Краснодар»), Артемий Малеев («Новосибирск»), Артур Рябокобыленко («Сокол», Саратов), Станислав Антипин («Енисей»), Максим Машнев («Динамо», Владивосток), Антон Полюткин («КамАЗ», Набережные Челны), Даниил Криворучко («Новосибирск»), Максим Казанков («Спартак», Кострома), Георгий Маргиев («Носта», Новотроицк), Вячеслав Бардыбахин («Енисей», Красноярск – аренда), Исламжан Насыров («Урал-2», Екатеринбург – из аренды).

1. «Челябинск» (2-е место)

Челябинцы уступили «Волге» из Ульяновска путевку в лучшую лигу мира. И даже не по очкам – а по дополнительным показателям.

Этим летом клуб попрощался с главным тренером Михаилом Сальниковым, который занимал пост с сезона 2018/2019. Под его руководством команда трижды выходила в тройку призеров ПФЛ и ФНЛ-2. Это главный вопрос к клубу: как команда адаптируется под игру с новым тренером?

Главный тренер: Виктор Булатов

Пришли: Павел Крыжевских («Калуга»), Илья Шведюк, Виктор Сергеев («Текстильщик», Иваново), Николай Злобин («Арсенал-2», Тула), Евгений Лопатько («Торпедо», Миасс), Никита Супагин («Волга», Уляновск).

Ушли: Никита Касаткин («Тюмень»), Эдуард Валиахметов («Балтика», Калининград), Виктор Киселев («Велес», Москва), Владислав Дубровский («Родина», Москва), Иван Костылев («Зенит-Ижевск), Дмитрий Бакай (без клуба).

Главные вопросы сезона

Кто сразится за первую строчку?

Главный вопрос сезона. Очевидные кандидаты: обновленный «Амкар», упустивший повышение «Челябинск», недавний участник ФНЛ – «Тюмень». Но этот список может пополнить любая команда.

Кто станет открытием сезона?

Заметно усилившаяся худшая команда прошлого года — «Зенит» из Ижевска? Или крепкие торпедовцы из Миасса? Или «Оренбург-2», которому снова нужно готовить молодежь к Премьер-лиге?

Выстрелит ли «Иртыш» Валерия Петракова после неудачного сезона?

При Петракове ушедшая в небесную лигу пермская «Звезда» показала отличный результат, финишировав на пятом месте. В копилке той команды – победы над лидерами – «Тюменью», «Челябинском», «Новосибирском». Интересно, каким будет омский «Иртыш» с новым тренером.

Как проявит себя новичок профессионального футбола?

Внимательно следим за командой, благодаря которой мы узнали о посёлке городского типа Вурнары – «Химик-Август».

Удержится ли ульяновская «Волга» в лиге рангом выше?

Или вернется «домой» летом 2023-го? Одним глазом наблюдаем за первой лигой.

Самые интересные ближайшие матчи группы

1-й тур, 24 июля

Первый тур подарит сразу два противостояния команд, которые в прошлом году боролись за самые высокие цели в группе:

«Новосибирск» — «Челябинск»

«Тюмень» — «Амкар Пермь»

2-й тур, 30 июля

«Челябинск» — «Тюмень»

Во втором туре «Челябинск» ждёт испытание «Тюменью». Центральный матч двух «неудачников» прошлого сезона, которые были ближе всех к месту «Волги».

4-й тур, 13-14 августа

Петраков против Хузина, бывший главный тренер «Звезды» — против «Амкара». В Сибири будет жарко!

«Иртыш» — «Амкар»

Первое сибирское дерби: «Тюмень» принимает «Новосибирск» 14 августа.

«Тюмень» — «Новосибирск»

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