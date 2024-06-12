10 лайфхаков для турнира сборных в фэнтези. Как сыграть хорошо?
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Вот-вот стартует фэнтези-турнир Евро-2024, вам точно пора собрать команду, если вы еще этого не сделали.
Чемпионат Европы – отличный шанс начать играть в фэнтези или вернуться к этому развлечению. Все очень компактно и бодро. Но фэнтези-турнир сборных – особый вид!
Вот только несколько лайфхаков и отличительных черт. Соглашайтесь или не соглашайтесь, а главное – делитесь своими наблюдениями в комментах.
1. Берите топов и дополняйте команду джокерами. Скорее всего, нет смысла распределять бюджет равномерно и покупать игроков по средней цене. Класс сборных очень отличается, лидеры фаворитов наверняка принесут основную массу очков.
2. Экономьте на запасных. Топ-игроки стоят дорого, их много, они нужны, поэтому не забивайте состав дорогими лавочниками. Обычно хватает одного-двух недорогих запасных, остальных можно взять из «затычек» – игроков с минимальной ценой.
3. Выбирайте затычек из сборных, где больше никого брать не собираетесь. Чтобы не занимать слот из потенциально полезных команд.
4. Не бойтесь уходить от схемы 3-4-3. Даже 5-2-3, если попасть в защитников, может дать прекрасный эффект. Полузащита – линия, которой в турнирах сборных часто жертвуют в пользу потенциальных сухарей и заносов активных крайних защитников. Игроков средней цены (6,5-7,5) может быть один или два на состав.
5. Внимательно планируйте и учитывайте календарь. В турнирах сборных это особенно важно. Нужно с первого тура понимать, кого бы вы хотели заменить ко второму. Выбор игроков только под первый тур, без оглядки на следующие, может обернуться провалом.
6. Убедитесь, что 11 игроков старта – играющие. В основе точно нельзя держать непроверенный вариант, который может не выйти – на турнире сборных провальное начало компенсировать крайне трудно, дистанция слишком короткая.
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7. Следите за позициями игроков: роли в сборных регулярно отличаются от клубных. Часто тренеры рассказывают, кого и как собираются использовать, на пресс-конференциях. Полезны и промежуточные выводы по первым матчам, на турнирах сборных как никогда полезно смотреть продвинутую статистику, тепловые карты и обзоры. Помогает понять, случайны или закономерны заносы (или их отсутствие).
8. Не стесняйтесь быстро менять мнение даже о топ-игроке. На Евро постоянно кто-то проваливается, после неудачного матча лучше сразу пересмотреть стартовую веру – ждать просто некогда.
9. Берите проверенных людей. Например, Ромелу Лукаку забивает за Бельгию в любом состоянии (своем и сборной), Кристиан Эриксен в Дании – центр всех процессов, автор всех стандартов. Товарищеские матчи не должны сбивать, там часто бывает ротация (Килиан Мбаппе, например, вышел с Канадой на замену), поэтому эти игры могут быть ориентиром, но не основным аргументом.
10. Изучите правила по заменам на следующих стадиях, чтобы грамотно спланировать ходы. И определить, в какой момент позволить себе риск, а в какой лучше действовать надежнее.
Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos
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10 cоветов к старту Фентези Евро, которые помогут тебе добиться успеха
1. Выбирай схему с 1 вратарём. По статистике 100% победителей фентези-турниров выбирают такую схему.
2. Игнорируй пики, которые приносят мало ФО.
3. Соблюдай баланс: перекручивай состав одинаковое количество раз каждый день.
4. Собрать состав лучше всего до первого тура.
5. Не забывай, что лучше набрать в состав побольше дифференциалов, чем интегралов.
6. Заканчивать турнир предпочтительнее спустя 10-15 минут после начала первого матча Евро.
7. Играя в команде помни, что облить грязью составы всех участников коллектива — обязательно. Переход на личности будет плюсом.
8. Если ты какое-то время был вне инфополя и пропустил несколько последних фентези-турниров, не забывай, что Чехия и Словакия, Австрия и Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия сейчас отдельные сборные.
9. Если после первого тура ты не очень высоко — не сдавайся. Но если совсем низко, то пофиг, сдавайся.
10. В отличие от финала НХЛ, финал Евро состоит из одного мачта. Учитывай этот факт, при формировании состава.
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