10 лайфхаков для турнира сборных в фэнтези. Как сыграть хорошо?

Делитесь и своими.

Вот-вот стартует фэнтези-турнир Евро-2024 , вам точно пора собрать команду , если вы еще этого не сделали.

Чемпионат Европы – отличный шанс начать играть в фэнтези или вернуться к этому развлечению. Все очень компактно и бодро. Но фэнтези-турнир сборных – особый вид!

Вот только несколько лайфхаков и отличительных черт. Соглашайтесь или не соглашайтесь, а главное – делитесь своими наблюдениями в комментах.

1. Берите топов и дополняйте команду джокерами . Скорее всего, нет смысла распределять бюджет равномерно и покупать игроков по средней цене. Класс сборных очень отличается, лидеры фаворитов наверняка принесут основную массу очков.

2. Экономьте на запасных . Топ-игроки стоят дорого, их много, они нужны, поэтому не забивайте состав дорогими лавочниками. Обычно хватает одного-двух недорогих запасных, остальных можно взять из «затычек» – игроков с минимальной ценой.

3. Выбирайте затычек из сборных, где больше никого брать не собираетесь . Чтобы не занимать слот из потенциально полезных команд.

4. Не бойтесь уходить от схемы 3-4-3 . Даже 5-2-3, если попасть в защитников, может дать прекрасный эффект. Полузащита – линия, которой в турнирах сборных часто жертвуют в пользу потенциальных сухарей и заносов активных крайних защитников. Игроков средней цены (6,5-7,5) может быть один или два на состав.

5. Внимательно планируйте и учитывайте календарь . В турнирах сборных это особенно важно. Нужно с первого тура понимать, кого бы вы хотели заменить ко второму. Выбор игроков только под первый тур, без оглядки на следующие, может обернуться провалом.

6. Убедитесь, что 11 игроков старта – играющие . В основе точно нельзя держать непроверенный вариант, который может не выйти – на турнире сборных провальное начало компенсировать крайне трудно, дистанция слишком короткая.

Самый полезный телеграм-канал о фэнтези на Спортсе – подпишитесь, чтобы ничего не упустить

7. Следите за позициями игроков: роли в сборных регулярно отличаются от клубных . Часто тренеры рассказывают, кого и как собираются использовать, на пресс-конференциях. Полезны и промежуточные выводы по первым матчам, на турнирах сборных как никогда полезно смотреть продвинутую статистику, тепловые карты и обзоры. Помогает понять, случайны или закономерны заносы (или их отсутствие).

8. Не стесняйтесь быстро менять мнение даже о топ-игроке . На Евро постоянно кто-то проваливается, после неудачного матча лучше сразу пересмотреть стартовую веру – ждать просто некогда.

9. Берите проверенных людей . Например, Ромелу Лукаку забивает за Бельгию в любом состоянии (своем и сборной), Кристиан Эриксен в Дании – центр всех процессов, автор всех стандартов. Товарищеские матчи не должны сбивать, там часто бывает ротация (Килиан Мбаппе, например, вышел с Канадой на замену), поэтому эти игры могут быть ориентиром, но не основным аргументом.

10. Изучите правила по заменам на следующих стадиях, чтобы грамотно спланировать ходы . И определить, в какой момент позволить себе риск, а в какой лучше действовать надежнее.

Фото: Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos