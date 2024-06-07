Долгожданный фэнтези Евро! Уже можно собрать команду на супертурнир
На Спортсе стартует фэнтези-турнир по чемпионату Европы!
Если вы уже знаете, что делать – не откладывайте, переходите сюда и собирайте команду.
А если еще только думаете, как сделать просмотр Евро-2024 намного интереснее, давайте разберемся.
Как играть в фэнтези? В чем суть турнира?
Ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.
У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих.
Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше.
Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром группового этапа можно делать три замены. Далее перед плей-офф будет безлимит на трансферы, перед четвертьфиналами – пять замен, перед полуфиналами – шесть, а к финалу – снова неограниченное количество.
Максимум в составе – два футболиста из одной сборной. В плей-офф лимит будет постепенно становиться более слабым от стадии к стадии: 1/8 финала – три игрока, четвертьфиналы – четыре, полуфиналы – шесть, на финал – безлимит.
За что дают очки?
Вот таблица, где отражены все возможные начисления.
Обратите внимание на правило с заработанным пенальти: например, если вы не играли в фэнтези по ходу последнего клубного сезона, оно будет для вас новым.
А какие тут призы?
Топ-3 общего зачета получат:
1 место – Apple iPad
2 место – Apple Watch
3 место – Apple AirPods Pro
И, конечно, чемпионскую звезду в профиль за первое место.
Пора собирать команду!
Дедлайн – в 22:00 мск 14 июня, одновременно со стартом матча открытия Евро: Германия – Шотландия.
Удачи!