Долгожданный фэнтези Евро! Уже можно собрать команду на супертурнир

На Спортсе стартует фэнтези-турнир по чемпионату Европы !

Если вы уже знаете, что делать – не откладывайте, переходите сюда и собирайте команду.

А если еще только думаете, как сделать просмотр Евро-2024 намного интереснее, давайте разберемся.

Как играть в фэнтези? В чем суть турнира?

Ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих.

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром группового этапа можно делать три замены. Далее перед плей-офф будет безлимит на трансферы, перед четвертьфиналами – пять замен, перед полуфиналами – шесть, а к финалу – снова неограниченное количество.

Максимум в составе – два футболиста из одной сборной. В плей-офф лимит будет постепенно становиться более слабым от стадии к стадии: 1/8 финала – три игрока, четвертьфиналы – четыре, полуфиналы – шесть, на финал – безлимит.

За что дают очки?

Вот таблица, где отражены все возможные начисления.

Обратите внимание на правило с заработанным пенальти: например, если вы не играли в фэнтези по ходу последнего клубного сезона, оно будет для вас новым.

А какие тут призы?

Топ-3 общего зачета получат:

1 место – Apple iPad

2 место – Apple Watch

3 место – Apple AirPods Pro

И, конечно, чемпионскую звезду в профиль за первое место.

Пора собирать команду!

Дедлайн – в 22:00 мск 14 июня , одновременно со стартом матча открытия Евро: Германия – Шотландия.

Удачи!