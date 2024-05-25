Золотой матч что-то даст? Ищем сухари и необычных нападающих: кого брать на последний тур в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 30-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами. Последний тур сезона!

Целесообразно ли разбивать тройку нападения Тюкавин – Кассьерра – Кордоба?

Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и Джон Кордоба в составе у многих. Есть ли вариант лучше?

antonuv, 39-е место общего зачета

Юрий – один из лидеров клуба «Балтика», выступающего в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ. Бронзовый призер фэнтези группового этапа Лиги Европы в сезоне-2018/19.

– На мой взгляд, разбивать эту тройку нападения нелогично. Все очень мотивированы, это лидеры атаки, потенциально пенальтисты. Для каждого из них матч может стать чемпионским. Поэтому да – менять совсем не логично. Да и других реальных кандидатов на место в нападении фэнтези-команды не вижу.

Kostaki, 63-е место общего зачета

Константин играет в составе h2h-клуба «Ратамахатта», ведущего борьбу за чемпионство в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ.

– Не думаю, что надо разбивать линию нападения, да и особо некем это делать. Сауль Гуарирапа из «Сочи» на тур не очень. Не думаю, что лучше этой троицы Мирлинд Даку из «Рубина». Но кто хочет рискнуть – можно попробовать. Или можно посмотреть, кто из четырех равноценных нападающих ЦСКА будет в старте – и взять игрока оттуда.

Борода Виталий, 187-е место общего зачета

Виталий играет в составе h2h-клуба Сборная Фантазевича, борющегося за второе место в Дивизионе 2 командного фэнтези РПЛ. Автор телеграм-канала «Бородатый Российский Фэнтези» .

– Целесообразно для тех, у кого есть на это лишний трансфер. Более явных пиков нет, но можно сыграть в рулетку и попробовать поймать Сауля Гуарирапу, Мохамеда Конате или Тимура Сулейманова.

Так ли нужны по два игрока из «Динамо» и «Краснодара»?

Лидеры встречаются друг с другом, исход матча предсказать сложно.

antonuv: Дело вкуса. Можно и оставлять, можно и заменить. На последний тур в атаку, кроме «Динамо» и «Краснодара», в качестве полузащитников неплохо смотрятся, само собой, игроки «Зенита» (Клаудиньо или Вендел), а также представители «Крыльев Советов» (Бенхамин Гарре или Амар Рахманович), ЦСКА (набравший форму Аббосбек Файзулаев или Иван Обляков), «Локомотива» (Максим Глушенков).

Можно предложить и кого-то из атакующих игроков «Рубина», но шанс попадания ниже, команда не мотивирована. Если говорить о матчах «жизни и смерти», из борющихся за сохранения прописки («Урал», «Оренбург», «Факел», «Пари НН», «Балтика») я бы атакующие пики не брал. Исключение – разве что Николай Калинский. Мне кажется, в матчах этих команд будет много игры от обороны.

Kostaki: Два «Краснодара» это сто процентов! Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, думаю, обязательны. Тюкавин тоже, а вот вместо Бителло и Муми Нгамале можно рассмотреть другие варианты.

Борода Виталий: Не вижу смысла ставить четыре пика с этой игры, я оставлю лишь двоих: Тюкавина и Сперцяна. Матч слишком непредсказуемый – может победить любая команда, а могут скатать нули.

В каком матче искать сухари?

Преимущество последнего тура – можно брать игроков под конкретную игру, не задумываясь о последствиях.

antonuv: Очень важно следить за мотивацией. Первый кандидат на сухарь, думаю, «Зенит». Потом, возможно, «Рубин»: «Сочи» уже вылетел, но и для казанцев матч не важный. Ну и, наверное, «Факел»: два сухаря в последних пяти матчах, матч дома не с немотивированным «Ахматом». Хотя я могу и ошибаться. Кого брать конкретно? Все зависит от бюджета и состава. А раз все матчи последнего тура начнутся в одно время и составы будут известны, вам, как говорится, карты в руки.

Kostaki: Сухари, кроме очевидных по кэфам «Зенита» и «Факела», более вероятны у ЦСКА и «Рубина».

Борода Виталий: Думаю, можно поймать сухари от «Зенит», «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Первые и третьи фавориты просто по игре и без проблем должны взять свое. А вот «Оренбург» хоть и аутсайдер, но победа ему намного нужнее, чем «Спартаку», который мыслями уже в отпуске.

Дедлайн 30-го тура – 25 мая (суббота) в 16:30 мск. Все матчи заключительного тура стартуют одновременно.

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Виталий Тимкив, Алексей Даничев