А кого взять из аутсайдеров?

Разбираем пики на 29-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Ахмат» vs «Зенит», «Сочи» vs «Краснодар» – верим в претендентов на титул?

«Ахмат» на победной серии, «Сочи» до последнего бьется за выживание, а «Зенит» и «Краснодар» буксуют на финише. Так кого брать?

antonuv, 55-е место общего зачета

Юрий – один из лидеров клуба «Балтика», выступающего в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ. Бронзовый призер фэнтези группового этапа Лиги Европы в сезоне 2018/19.

– На мой взгляд, этот тур станет определяющим. Или «Динамо» – чемпион, или все будет решаться в последнем. Если взглянуть на календарь, в 29-м туре: «Динамо» – «Крылья Советов», «Сочи» – «Краснодар», «Ахмат» – «Зенит», а в 30-м туре: «Зенит» – «Ростов», «Краснодар» – «Динамо». Так что и у «Краснодара», и у «Зенита» этот тур – последний шанс зацепится за борьбу за чемпионство. Считаю и «Зенит», и «Краснодар» абсолютными фаворитами в своих матчах несмотря на то, что они будут гостевыми. Мотивация запредельная. Думаю, шансы «Ахмата» и «Сочи» отскочить хотя бы на ничью ничтожно малы.

По поводу сухарей «Зенита» и «Краснодара». На мой субъективный взгляд, к такой ставке нужно подходить с опаской. Если сравнивать, кто ближе к сухарю в 29-м туре из этих двух команд, предпочтение отдаю «Зениту». Лучшими пиками считаю Матео Кассьерру и Дугласа Сантоса. Хотя сильно напрягает, что «Зенит» в последних матчах (два мяча за пять игр) очень мало забивает. Но и вариант с двумя защитниками не ахти, так как «Зенит» не особо сушит (пять пропущенных мячей за пять игр). Поэтому лучше связка атакующий игрок и защитник.

В «Краснодаре» выбираю атаку: Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Хотя для тех, кто верит в сухой матч «Краснодара», вариантом может стать Матвей Сафонов плюс Кордоба (Сперцян) – тоже выглядит неплохо. У «Ахмата» и «Сочи» шансы очень малы, выбор пиков из этих команд считаю расточительством.

Pedo_number_one, 117-е место общего зачета

Константин играет в составе h2h-клуба Red-White Brigade RBW, играющего в дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– Я перестал понимать, что происходит в нашем чемпионате. Поэтому глобальные изменения в состав я не вношу, неверие в тех, кто будет биться, а не играть в поддавки, выкинуло меня на 117-е место из топ-50. Но попробую в этом туре исправиться и надеюсь, что мои попсовые Кассьерра, Максим Осипенко, Сперцян и Кордоба все-таки принесут очки. Буду верить в «Зенит» и «Краснодар». Никого не добираю, никого не сливаю, но и никого не капитаню.

PACKYDA, 249-е место общего зачета

Артем выступает за Fratelli в дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– «Ахмат» будет играть на расслабоне, ничем не мотивирован, но всегда приятно обыграть топ-клуб. «Зенит» сам себе главный соперник. Борьба за чемпионство и Кубок загнали и морально, и физически. Все думали, что с такими звездами, как Кассьерра, Дуглас Сантос, Клаудиньо и другие, питерцы будут валить всех направо и налево, а вот и нет! Они тоже концентрацию растеряли. Исходя из количества замен, наверное, рискну слить Касьсерру: больно долго не заносит, а вера очки не приносит. Попробую угадать Федора Чалова. Второго юнита из «Зенита», Дугласа, оставлю.

«Краснодар» более предпочтителен в матче с «Сочи». Думаю, у многих будет двое: Сперцян и Кордоба – главные пики. Добирать никого из «Сочи» не планирую.

«Урал» vs «Оренбург» – лезть ли в матч аутсайдеров?

А если да, кого стоит взять?

antonuv: Победитель матча на 99 процентов обеспечивает себе место в РПЛ. Думаю, сверхрезультативного футбола не будет, ставка тотал меньше 2,5 сыграет. Несомненно, небольшое преимущество у «Урала» как хозяина. Команды приблизительно равны по классу, у обеих сумасшедшая мотивация, поэтому на первый план выйдет борьба. Думаю, карточек будет много, возможны и удаления. Я бы не брал отсюда многих.

Из «Урала» стоит присмотреться в первую очередь к вратарю Илье Помазуну. Можно рассмотреть и вариант с защитниками: Сильвие Бегич или Денис Кулаков, но это вариант похуже. В атаке можно выделить Андрея Егорычева и Алексея Каштанова, но вряд ли у них будет много шансов. Из «Оренбурга» я бы никого не брал, потому как дома и в гостях – это две разные команды. Из этого матча я бы брал только Помазуна. Даже если не засушит, может помочь сэйвами.

Pedo_number_one: «Не влезай – убьет»! У меня Николай Сысуев, наверное, больше, чем в половине матчей. В целом я им очень доволен. Я верю в «Оренбург».

PACKYDA: «Урал» – «Оренбург» будет битвой за спасение в лиге. Можно попробовать Егорычева у «Урала». Брайан Мансилья – главный пик «Оренбурга». Остальные варианты – пальцем в небо.

«Пари НН» vs ЦСКА – можно ли брать защиту армейцев?

Нижний проваливает концовку, но у ЦСКА проблема во вратарской линии.

antonuv: У ЦСКА в чемпионате мотивации уже нет. С учетом еще и вратарских проблем думаю, что ЦСКА пропустит. А «Пари НН» очень нужна победа, чтобы решить вопрос с сохранением места и не переносить его на гостевой матч 30-го тура против «Крыльев Советов». Поэтому думаю, что «Пари НН» постарается как минимум не проиграть ЦСКА дома. Думаю, пропустят обе команды.

Кого можно взять на тур: Николай Калинский («Пари НН») показывает сумасшедшую результативность, 3+2 в последних пяти матчах, а из ЦСКА в первую очередь выделяется Федор Чалов, в последних пяти матчах у него три гола. Возможно, подойдет Аббосбек Файзуллаев (2+1 в пяти матчах). А брать кого-то из оборонцев не вижу смысла.

Pedo_number_one: Есть соблазн взять «живых» из ЦСКА под вроде как «мертвый» Нижний. Но, вообще, не удивлюсь ничьей или сенсации. В том числе на фоне усталости и короткой скамейки армейцев. Игроков этого матча я оставлю в запасе. А если в целом, продолжаю верить в топ-5 команд. У меня из них сейчас 80% игроков.

PACKYDA: Армейцы будут биться за свое имя, а «Нижний» захочет набрать очки в последнем домашнем матче с топ-соперником. Я буду пробовать Чалова. Защитников ЦСКА я бы не советовал, сам брать не буду. Думаю, голы будут с обеих сторон. Помним, что у армейцев действительно есть мини-проблема с вратарями. Николай Калинский запросто может забить. Кстати, если у кого есть свободный трансфер, можно брать его смело. Но я все-таки его буду менять. Возьму Муми Нгамале из «Динамо».

Дедлайн 29-го тура – 18 мая (суббота) в 14:00. Тур откроет матч «Динамо» – «Крылья Советов»

Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Александр Гальперин