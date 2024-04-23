Что делать с дерби? Нужен ли Гуарирапа? Кого брать в фэнтези РПЛ

Разбираем пики на 21-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Насколько длинная лавка нужна на матчи среди недели?

Тур среди недели – высокий риск ротаций. Сколько играющих запасных нужно для спокойной жизни?

Pedo_number_one, 71-е место общего зачета

Александр – лидер клуба «Red-White Brigade RWB», выступающего в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– Выскажу скромное мнение, что ВСЕ топы/попса, а это сейчас шесть-семь человек, повторяются у всех из топ-100. И ВСЕ сыграют в старте. Я больше поверю в ротацию в выходные, но здесь – на зубах, через силу, через не могу, но сыграют. Так что отвечу, переиначив цитату из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Сыграют все!». И буду очень рад не ошибиться, потому что я на это рассчитываю.

А если совсем по сути вопроса: двух запасных полевых и резервного вратаря по умолчанию нужно играющие.

Nintendo_hero, 240-е место общего зачета

Максим – игрок h2h-клуба «Сделано в Казахстане», выступающего в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ. Серебряный призер фэнтези чемпионата мира по футболу-2022.

– В нынешнем сезоне РПЛ немало дешевых пиков. Поэтому есть ощущение, что лавка из двух играющих человек и так есть практически у каждого. Я бы задавался этим вопросом, если обойма не требует замен.

Mirakzz, 948-е место общего зачета

Карим выступает за h2h-клуб «Сборная Фантазевича», который лидирует в Дивизионе 2 командного фэнтези РПЛ. Основатель блогов «Блеф Лаутаро» по фэнтези Италии и «Фэнтези Казахстан» .

– Я бы в первую очередь смотрел на новости и ожидаемые составы. На лавке может оказаться кто угодно. Без сомнения, главные вопросы по атакующим игрокам «Зенита» и «Краснодара», которые играют против «Рубина» и «Балтики» соответственно. Основные варианты – Матео Кассьерра и Джон Кордоба, они вряд ли попадут под ротацию. Лучше не оставаться без как минимум двух играющих запасных на случай, если, например, Эдуард Сперцян или Клаудиньо пропустят игру.

ЦСКА vs «Спартак» – кого берем в дерби?

«Спартак» в последнем туре пришел в себя, но и ЦСКА не прост. Разбираемся, кого брать, кого сажать на лавку, а кого оставлять в основе.

Pedo_number_one: Не буду оригинален – пенальтисты и те, кто в форме. То есть Хесус Медина и Федор Чалов как пенальтисты. И Тамерлан Мусаев/Иван Обляков, а также Александр Соболев/Манфред Угальде. Скрывать не буду, я сам место Чалову уже не найду, потому что все три самых популярных нападающих у меня в составе и нет никакого смысла кого-то из них менять на Федю. А вот Медину докупаю.

Nintendo_hero: Огромная головная боль для фэнтезистов. Лично я не буду брать никого. Предпочитаю такие матчи, с командами в нынешнем состоянии «Спартака» или ЦСКА, в принципе обходить стороной. Тем более атакующих пиков из других команд достаточно. Если очень хочется, я бы залезал в защиту и надеялся на скучные нули.

Mirakzz: Брать на дерби я бы никого не стал. Медина, скорее всего, вспыхнул на один матч. Чалов и Соболев нестабильны, как и другие игроки. Но если у вас есть атакующие игроки «Спартака» или ЦСКА, можно их оставить (кроме Аббосбека Файзуллаева, у него дисквалификация и отъезд в сборную). Матч должен быть результативным – красно-белые разыгрались при Владимире Слишковиче, а красно-синие лишились двух защитников из-за красных карточек, но по-прежнему обладают сильной атакой.

Нужен ли Сауль Гуарирапа?

Форвард «Сочи» хорош по весне и стоит недорого.

Pedo_number_one: Возможно, что-то изменится к выходным, но пока ни Гуарирапу, ни Анхело Энрикеса, ни Алексея Каштанова, ни Мохамеда Конате в состав вписывать я не планирую. Защиту и полузащиту менять есть смысл, а нападение – нет.

Сейчас там Матео Кассьерра, Джон Кордоба и Константин Тюкавин.

Nintendo_hero: Если у тебя в наличии трио Кассьерра – Кордоба – Тюкавин, ты вряд ли кого-то из них разменяешь в принципе. Если кого-то из них еще нет, Гуарирапу можно рассмотреть под дифференциал.

Mirakzz: Сауль Гуарирапа стал одним из открытий весны, а «Ахмат» – непонятная команда при Магомеде Адиеве. Я бы не стал брать его, если уже есть тройка Кассьерра – Тюкавин – Кордоба. Но как альтернативу форвардам ЦСКА или «Спартака» его рассмотреть можно, особенно учитывая, что «Ахмат» умудрился пропустить семь голов от «Балтики».

Дедлайн 21-го тура – 24 апреля (среда) в 16:00. Тур откроет матч «Оренбург» – «Динамо»

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Даничев, Алексей Филиппов