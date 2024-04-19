Кто нужен у фаворитов? Верить ли в «Сочи»? Что будет у «Ростова» со «Спартаком»? Кого брать в РПЛ

Разбираем пики на 25-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Краснодар», «Зенит» и ЦСКА – делать ставку на атаку или на оборону?

Все три команды – фавориты и играют дома. «Краснодар» с «Факелом», ЦСКА с «Ахматом», а «Зенит» с «Оренбургом». Кого брать?

Leonardo3256, 47-е место общего зачета

Евгений – игрок h2h-клуба Tesla, выступающего в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– «Краснодар» . Джон Кордоба и так у всех, но если вы слили его под «Зенит», неплохо бы вернуть, а вот по второму слоту могут быть вопросы. Эдуард Сперцян очень понравился в первых двух матчах при Мураде Мусаеве, но провел не лучший против «Зенита». Если он уже есть, спокойно оставляем, если нет, можно задуматься о защитнике. Допускает и пропускает «Краснодар» много, но это не мешает иметь второй шанс на сухарь в туре после «Зенита». Нет защитника, который сильно выделяется на фоне других, из вариантов стандартный Хуниор Алонсо, забивший в прошлом туре Лукас Оласа или вратарь Матвей Сафонов.

«Зенит» . Кажется, тут все просто: Матео Кассьерра будет самым популярным кэпом тура. Если вы уже успели разменять Дугласа Сантоса на Педро, смело ставим юного бразильца: он отдохнул в Кубке, его способности мы уже не раз видели. Если нет, менять все равно придется – у Дугласа дисквалификация. Отличный вариант в защиту с лучшим шансом на сухарь и неплохим потенциалом в атаке – Вячеслав Караваев. Из других экзотических пиков можно выделить Андрея Мостового: вышел в Кубке на 30 минут, а значит должен быть против «Оренбурга». Он схож с Педро по функционалу и дешевле на 0,5, но без надежного места в старте, так что я бы все-таки нашел деньги на бразильца. Тратить трансферы на перестановку игроков «Зенита», на мой взгляд, нерационально, так что оставляем всех, кто есть из вышеперечисленных или при необходимости добираем. В целом я за добор второго атакующего юнита.

ЦСКА . После «перфоманса» «Ахмата» в прошлом туре хочется поймать такой же занос от армейцев, но сделать это не так просто. В последних двух матчах выделяются Тамерлан Мусаев (2+2) и Аббосбек Файзуллаев (1+1), но проблема в том, что они оба начали в старте в Кубке против «Балтики», сыграв 45 и 69 минут соответственно. Плюс держим в уме, что на следующей неделе нас ждет мидвик, ЦСКА примет «Спартак». А значит рулетка Владимира Федотова раскрутится на полную. Нужно выдерживать баланс между атакующим потенциалом и риском, так что я бы не добирал больше одного юнита в атаку.

В общем, у меня есть сомнения по пикам, ведь любой из четырех доступных нападающих может и забить пару голов, и уйти в перерыве или выйти на последние 10 минут. Плюс слотов всего три, а я не готов отказываться ни от кого из тройки Кордоба – Кассьерра – Тюкавин ради такой неопределенности. Более надежным вариантом может быть Иван Обляков, который хорошо проводит весну, ушел на 69-й в Кубке и вообще выходит в старте почти всегда, независимо от обстоятельств. Вторым пиком хорошо смотрится защитник: Милан Гайич или Хелвен. Оба могут занести, выбор на ваш вкус и бюджет, разве что серб в последнее время играет постабильнее.

skip-i-rich, 70-е место общего зачета

Сергей – генеральный менеджер h2h-клуба Ice Planet, который борется за медали в Премьер-лиге командного фэнтези РПЛ. Серебряный призер фэнтези чемпионата Франции в сезоне-2019/20

– Тут нужно сыграть сбалансировано и не впадать в крайности. Три мастхэва ясны: Кассьерра, Кордоба и Гайич. У «Зенита» вернется в центр Вендел, поэтому Клаудиньо будет играть выше в тройке. А с кем – непонятно. Возможно, это будет не Педро, а Артур. Сантос пропускает из-за перебора карточек, из обороны предпочтительнее Страхиня Эракович (цена + результативные действия). Его и предлагаю взять.

С ЦСКА тоже вопросы – велик соблазн взять двоих в оборону, но шесть пропущенных в трех играх смущают. Правда, в Кубке засушили «Балтику». С атакой все же интереснее – качественно зашел в старт Аббосбек Файзуллаев, 2+2 у Тамерлана Мусаева. Но Тамерлана сложно воткнуть в тройку нападения, поэтому Аббосбек. С «быками» проще всего – удаление Виктора Тормены явно не улучшит и так посредственную игру в защите, зато делает безальтернативным выбор Сперцяна.

Виталек Ха, 399-е место общего зачета

Виталий выступает за h2h-клуб Worldstadium I из Дивизиона 2 командного фэнтези РПЛ.

– Последние три матча ЦСКА против «Ахмата» в Москве: 4:2, 2:0, 2:0. То есть мы видим, что больше двух мячей забивают регулярно, были два матча на ноль. Поэтому, думаю, два игрока из ЦСКА точно будут в составе каждой фэнтези-команды. И не стоит сомневаться, кого брать, исполнителей много. Можно брать одного из защиты или вратаря и одного из полузащиты/нападения. Я за защитный вариант. Хотя ЦСКА три матча подряд пропускает, думаю, это будет началом сухой серии. Игорь Акинфеев, Хелвен, Мойзес, Иван Обляков – вот мой выбор на тур.

«Зенит» играет с «Оренбургом», три последних матча с ними в Питере завершились 8:0, 4:1 и 3:1. Стабильно отгружают три и больше. Поэтому смотрим на игроков атаки, смело берем Кассьерру, Педро, Артура и других. Один гол, думаю, «Оренбург» сможет забить. Поэтому с защитой я бы не горячился. Тем более, Дуглас Сантос пропускает матч.

«Краснодар» и «Факел» в прошлом сезоне сыграли 2:2 и 3:3. Поэтому стоит рассматривать атаку «Краснодара». Можно взять Кордобу и Сперцяна. С учетом того, что «Факел» стабильно забивал «Краснодару», выбор защиты «Краснодара» – сомнительно. Думаю, почти у всех менеджеров будет по два игрока ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара»

Стоит ли закупаться игроками «Сочи»?

Команда прибавила весной, против «Спартака» наконец засушил и победил, а впереди «Урал» (д), «Ахмат» (г) и «Факел» (д).

Leonardo3256: Календарь у «Сочи» действительно хороший, команда на ходу, так что рассмотреть пики оттуда стоит. Атакующий потенциал сильно размыт: забить может любой из тройки Сауль Гуарирапа, Мартин Крамарич и Александар Юкич, но у Крамарича полные матчи + стандарты. А вот в защите однозначно выделяется один из героев прошлого тура – Яхья Аттийят-алла. Он весь матч активно подключался к атакам, забил и даже пытался пробить со штрафного. На мой взгляд, если выбирать двух, оптимальное сочетание – Аттийят-алла и Крамарич, но возможны и другие варианты.

skip-i-rich: Закупаться – это громко сказано, но Крамарич лишним не будет точно. Грядущий домашний матч и календарь намекают. Гуарирапа и прочие Юкичи – это уже перебор, а защита «Сочи» не нужна, «Урал» точно забьет.

Виталек Ха: Брать «Сочи» сомнительно, несмотря на то, что команда набирает очки. Думаю, «Урал» сможет даже прервать эту серию сочинцев и победить в гостях. Против клубов из верхней части таблицы «Сочи» стабильно брал по очку, но мой прогноз – что против команд из нижней части очков не наберут.

«Ростов» – «Спартак»: закупаемся хозяевами или не рискуем?

«Ростов» на ходу, но «Спартак» только что сменил главного тренера. Нужно ли лезть в этот матч?

Leonardo3256: Один из самых сложных вопросов тура лично для меня: что делать с Максимом Осипенко? «Спартак» сильно буксует в атаке, и хоть у Владимира Слишковича хорошая статистика (4 матча, 3 победы, 0 пропущенных), все проблемы сразу он не решит, да и пенальти никуда не делись. Поэтому кажется, что оставить его в основе – вполне рабочий вариант. То же самое и по Мохаммаду Мохеби/Роналдо. Но, если вдруг у вас их еще нет, можно идти в тур и без, хотя мне атакующий пик из «Ростова» нравится больше, чем пик из того же «Сочи».

skip-i-rich: Вообще, нужен только Осипенко, но если есть Мохеби – можно оставлять, вдруг опять решит закинуть двушечку. Брать Роналдо, Кирилла Щетитина или Егора Голенкова следует, если есть непреодолимое желание рискнуть с помощью неочевидного выбора, но лучше все же проявить консерватизм – в состав и так надо уместить Максима Глушенкова с Константином Тюкавиным.

Виталек Ха: Последние матчи «Ростов» – «Спартак» в Ростове-на-Дону: 4:2, 3:2, 2:3, 2:2, 2:1. Обе команды стабильно забивают друг, причем как минимум по два мяча. Берем игроков «Ростова», хотя они и так у всех в составе: Мохеби, Роналдо, Голенков, Осипенко (под пенальти). А «Спартак»... Ну не знаю. Если для них мотивация – смена тренера, может 2:2 и сыграют. Ждем, когда уже Манфред Угальде забьет, либо же смотрим на Александра Соболева и Антона Зиньковского. А защитников и вратарей из этих клубов, думаю, лучше не брать – обе забьют.

Дедлайн 25-го тура – 19 апреля (пятница) в 19:00 . Тур откроет матч «Краснодар» – «Факел»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф, Артур Лебедев