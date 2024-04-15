Новый мастхэв, безумие «Балтики», покоритель «Спартака». Сборная тура в фэнтези РПЛ

Много героев с 10+.

Сборная 24-го тура Мир РПЛ в фэнтези .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Яхья Аттийят-алла, защитник, «Сочи» (0,16%) – 12 очков

Один из героев тура. Помог «Сочи» наконец засушить и наконец победить, забил решающий мяч. «Спартак» же наконец избавил от главного тренера, но за это дополнительных очков не начисляют. Брать Аттийят-алла на следующие туры не обязательно, но можно. Впереди «Урал» (д), «Ахмат» (г) и «Факел» (д).

Юрий Горшков, защитник, «Крылья Советов» (2,46%) – 11 очков

Горшков заработал 2+1 в середине осени, после его стали чаще брать, но он приносил лишь предупреждения. Желтая карточка была и против «Рубина», но Юрий забил. Брать на следующий тур его не стоит – как раз из-за перебора желтых.

Алекс Фернандес, полузащитник, «Сочи» (0,15%) – 17 очков

Главный герой тура. До этого тура «Балтика» четырежды забивала на выезде. В этом закинула семь за один матч «Ахмату». Фернандес – герой с хет-триком. Алекса можно взять под «Крылья Советов» (д), если вам хочется рискнуть. Но дальнейший календарь не располагает – «Краснодар» (г) и ЦСКА (д).

Максим Глушенков, полузащитник, «Локомотив» (17,83%) – 12 очков

Глушенков уходил на зимнюю паузу на пятиматчевой серии результативных действий. После перерыва у него уже 3+2. Максим превращается в мастхэва, который может занести против любого соперника, вне зависимости от календаря. После 12 очков в этом туре пробил 100 очков за сезон – четвертым в лиге после Матео Кассьерры, Константина Тюкавина и Эдуарда Сперцяна.

Тамерлан Мусаев, нападающий, ЦСКА (1,58%) – 10 очков

Ваш потенциальный джокер. Тамерлан второй раз подряд в сборной тура и второй раз подряд делает гол + пас. Кажется, Мусаев в отличной форме и завоевал место в старте. А при цене в 6,5 это настоящий подарок.

Дедлайн 25-го тура – 19 апреля (пятница) в 19:00 . Тур откроет матч «Краснодар» – «Факел»