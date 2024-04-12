Что делать в таком сложном туре? С «Краснодар» – «Зенит» и «Локо» – ЦСКА: кого брать в РПЛ

Разбираем пики на 24-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Краснодар» vs «Зенит», «Локомотив» vs ЦСКА – как быть с игроками из этих матчей?

У многих есть игроки из этих команд, часто по двое. Кого сажать на лавку, а кого оставлять в основе?

Виталий Борода, 32-е место общего зачета

Виталий – игрок h2h-клуба «Сборная Фантазевича», лидирующего в Дивизионе 2 командного фэнтези РПЛ.

– Из таких матчей оптимально брать двух игроков суммарно, все зависит от того, кто у вас уже есть. «Зенит» всегда будет фаворитом, но им играть без Вендела, системообразующего игрока. Поэтому мой выбор – Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Защиту из этого матча игнорирую. Кассьерра хоть и надоел, ведь у «Зенита» очень размытая группа атаки, занести могут четыре-пять человек, но за былые заслуги он у всех, с ним вы не упадете, но и не подниметесь.

Из второго матча все сугубо на ваше усмотрение. Если нет игроков, и добирать смысла нет. Ждать сухарей не стоит. Мой выбор: оставить Аббосбека Файзуллаева, это дешево и сердито. А покупать никого не буду.

Jacquet, 52-е место общего зачета

Рашид возглавляет h2h-клуб «Темная лошадка выходит на арену», выступающий в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– Считаю, связку Эдуард Сперцян – Джон Кордоба можно оставить, а вот Дугласа Сантоса – Матео Кассьерру можно разбить и добавить Педро. У него три гола в двух последних матчах. Сыграют на хорошем газоне в хорошую погоду и, вероятнее всего, будет результативно. Напомню, в первом круге результативную ничью в Питере обеспечили Кассьерра и Сперцян.

Наир Тикнизян полностью готов к матчу с ЦСКА, но лучше оставить его на лавке, как и Максима Глушенкова, который пропускал прошлый тур. Пишут, что готов Артем Дзюба. Но я не думаю, что ему дадут играть весь матч против мощного весеннего ЦСКА. Армейцы сейчас в великолепной форме: восемь мячей в трех играх чемпионата. У кого есть защита ЦСКА – отправляйте на лавку. А вот нападение и полузащиту можно оставить: Иван Обляков, Виктор Давила, Антон Заболотный – рабочие варианты.

Pedo_number_one, 67-е место общего зачета

Александр играет за h2h-клуб Red-White Brigade RWB, ведущем борьбу за повышение в Дивизионе 1 командного фэнтези РПЛ.

– Обычно в топ-матчах ярко проявляют себя лидеры или те, кто стремится стать им. Поэтому специально никого убирать не надо. Лучшие оставлять или даже добирать, если хватает трансферов, штатных пенальтистов. Я, возможно, возьму Антона Миранчука. Но в первую очередь мне нужно взять Кордобу, которого никак не выходило приобрести из-за Матвея Сафонова в воротах. Ну а Эдуард Сперцян должен быть в составе по умолчанию.

Из ЦСКА я с первого тура верил в Федора Чалова. И пару раз он действительно неплохо заносил. Но три тура назад я его убрал. Хватит! У «Зенита» опять может стрельнуть Педро. Но убирать Кассьерру, несмотря на голевое затишье, тоже нет смысла. Поэтому я за всю попсу, на которую хватает денег. Матчи могут быть результативными. Буду играть тур по схеме 3-4-3 или 3-5-2. Причем с капитаном именно из этих матчей.

Есть ли смысл брать на тур неочевидного кэпа? А кого?

Пока бьются топы, в зоне внимания Александр Соболев, Мохаммад Мохеби, Амар Рахманович, Данила Хотулев и другие.

Виталий Борода: Неочевидный кэп нужен тем, кто хочет скорее подняться, чем остаться на месте. Но есть риск улететь вниз. Справедливости ради, последние туры самые популярные кэпы как раз и не выстрелили. А еще в этом туре матчи лидеров между собой, что сужает выбор. Поэтому смело выбирайте капитана, фантазируйте, а мой выбор – пик «Динамо».

Jacquet: Соболев в прошлом туре забил оба гола с отскоков от Игоря Лещука, большой вопрос – позволит ли такое теперь Николай Заболотный? Хотя весной он тоже много пропускает. Я не стал бы брать спартаковца, пока в команде не все гладко. По поводу Данила Хотулева – под домашний сухарь рассмотреть можно. Как и Амара Рахмановича вполне можно взять против не лучшим образом начавшего весну «Рубина». Мохаммада Мохеби просто оставляем.

Pedo_number_one: Тур сложный из-за топ-матчей, из которых от пяти до восьми игроков есть практически у всех. Полностью изменить состав не получится. Надеяться, что и в этом туре условные Хотулев, Соболев или Рахманович стрельнут дуплетом, я не буду. По сути, сейчас уже концовка чемпионата, рисковать не хочется. Но и отговаривать от риска не стану.

«Сочи» vs «Спартак» – ждать равный верховой матч или сделать ставку на одну из команд?

Что делать с игроками из этого матча? Игнорировать их, убирать или добирать атаку?

Виталий Борода: Максимально непредсказуемый матч – собственно как и весь тур. «Спартак» может взбодрится после победы, но сама игра ужасает. «Сочи», наоборот, игрой радует. Но при этом идет без побед, подводит защита. В «Спартаке» есть два человека, которые бьются, это Срджан Бабич и Александр Соболев, но я оставлю только последнего. В «Сочи» в форме Мартин Крамарич, но я бы игнорировал этот матч, максимум – один игрок из него.

Jacquet: Думаю, будет верховой матч. Крамарич нужен. По «Спартаку» – можно взять Соболева, но Константин Тюкавин, Матео Кассьерра и Джон Кордоба все же в приоритете.

Pedo_number_one: Не буду оригинален, лучшие варианты – Александр Соболев/Манфред Угальде и Мартин Крамарич. И только при желании. Для меня это неочевидные варианты, точно не мастхэвы.

Дедлайн 24-го тура – 13 апреля (суббота) в 14:00. Тур откроет матч «Сочи» – «Спартак»

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Григорий Сысоев