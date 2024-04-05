Фэнтези
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Без Мохеби же нельзя? Как определиться по «Динамо» – «Спартак»? А кто полезных защитник вдолгую? Кого брать в фэнтези РПЛ

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Разбираем пики на 23-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

«Динамо» vs «Спартак» – кого берем/оставляем?

У многих по два игрока из обеих команд. Что с ними делать?

antonuv, 46-е место общего зачета

Юрий – игрок h2h-клуба «Балтика», выступающего в командной Премьер-лиге фэнтези РПЛ. Бронзовый призер фэнтези Лиги Европы в сезоне-2018/19.

– Обе команды сыграли кубковые матчи, причем «Спартак» против «Зенита» – основным составом. Похоже, Кубок России сейчас для «Спартака» приоритетнее. У динамовцев был соперник попроще («СКА-Хабаровск») и на день отдыха больше, к тому же лидеров команда берегла.

Собираюсь оставить два атакующих пика «Динамо»: Константина Тюкавина и Бителло. Защитников брать не рекомендую, впереди команда намного сильнее, пять пропущенных за три матча весной в РПЛ доказывают. У «Динамо» по календарю «Урал» (г), «Пари НН» (г) и «Оренбург» (г). Поэтому два игрока атаки смотрятся неплохо.

У «Спартака» в атаке все очень плохо. Создают мало, реализация на низком уровне, в трех матчах весны в РПЛ голов нет. Заменить Квинси Промеса некому, так что против «Динамо» оставлял бы не больше одного атакующего футболиста, а новых бы не покупал. Ставлю на 2:1 в пользу «Динамо».

Никита Шустряков, 595-е место

Никита – генеральный менеджер h2h-клуба Worldstadium I, который ведет борьбу за повышение в Дивизионе 2 командного фэнтези РПЛ.

– Судя по весенним результатам, команды в неоднозначном состоянии. Вижу верховой матч – прогнозирую 2:2. Интересно, у кого-то вообще есть вратари из этих команд? Думаю, они и защитники малоинтересны на этот тур. Да, есть некоторые перспективы с фланговыми Дмитрием Скопинцевым и Даниилом Хлусевичем. В обзоре на свой h2h-турнир WS Open Russia увидел, что некоторые брали Срджана Бабич. Но оборона этих команд – не мой выбор на тур.

По игрокам атаки ситуация обратная. Здесь вкусно выглядит и Манфред Угальде (ему должны объяснить, что за игра предстоит), и Константин Тюкавин. Разумеется, Бителло там же. Многие купили к «Уралу» Антона Зиньковского. А топы сделали это туром ранее, к «Оренбургу». Пожалуй, есть смысл его не продавать. Второй волной надежд идут Луис Чавес и Хорхе Карраскаль из «Динамо», а также Тео Бонгонда с Александром Соболевым из «Спартака». Но с ними, на мой взгляд, шансы 50/50.

Резюме: продаем или убираем в запас оборону, оставляем по одному игроку из полузащиты и атаки от каждой из команд. Должно быть лихо и весело.

Mirakzz, 687-е место

Карим выступает в составе h2h-клуба «Сборная Фантазевича», лидирующего в Дивизионе 2 командного фэнтези РПЛ. Автор блога «Блеф Лаутаро» о фэнтези Италии.

– По текущей форме обязательный выбор – только Бителло. Впрочем, Тюкавина тоже можно считать таким, это один из самых стабильных нападающих чемпионата. По игрокам «Спартака» есть большие вопросы, но кажется, что Антон Зиньковский выделяется.

Вопрос «что делать с уже имеющимися игроками» довольно простой. После дерби «Динамо» сыграет с «Уралом», а «Спартак» – с «Сочи», менять атакующих игроков нет смысла. Перед этим туром добирал бы только Бителло, остальных лучше взять после. Если у кого-то есть защитник – например, Бабич – я бы поменял, так как весенний «Сочи» атакует чаще, чем осенний.

Кармарич в основе, а Мохеби – кэп. Есть ли смысл в таком выборе?

Игроки попадали в фэнтези-сборную тура два раза подряд. А впереди матч между собой, «Ростова» против «Сочи».

antonuv: В игре отдаю предпочтение «Ростову». Валерию Карпину наконец-то удалось сбалансировать игру, команда показывает свой лучший футбол: и в атаке, и в обороне. Лидеры – в обороне Максим Осипенко и Евгений Чернов, в полузащите Мохаммад Мохеби, Хорен Байрамян и Данил Глебов, а в атаке Егор Голенков.

Мне видится сухая победа «Ростова» – 2:0. Соответственно, отлично выглядит пара пиков из «Ростова»: Осипенко – Мохеби. Ничьи «Сочи» с ЦСКА и «Локомотивом» по 2:2 больше похожи на недооценку от соперников, чем на грозный «Сочи». На мой взгляд, Мартин Крамарич не очень нужен на этот тур. «Ростов» не даст «Сочи» столько пространства, сколько дали ЦСКА и «Локо». Если хотите, можете спрятать Крамарича на лавке. Но специально я бы его не покупал.

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Сделать Мохеби кэпом можно. Думаю, большинство со мной согласится.

Никита Шустряков: Вопрос брать или не брать Мохеби уже, пожалуй, не стоит. Он просто должен быть в составе за такие деньги и с такими результатами весной. Другое дело, что легко может промолчать. Но это как с Харри Кейном или Килианом Мбаппе – можно не брать, только потом будешь жалеть, что не взял. «Ростов» фаворит, сочинцами можно восхищаться после ничьих с ЦСКА и «Локо», там интересные новички и нетривиальный тренерский штаб, но те же 2:2 с армейцами – безволие москвичей, а не заслуга «Сочи».

Покупка Крамарича, которого взяли на данный момент 4,77% менеджеров, в этом туре – не более, чем благородный риск, не база. В туре есть более логичные варианты. Другой вопрос, если вы в числе этих 4,77% – тут уже исходить стоит из того, нужны ли другие обязательные замены.

Mirakzz: Мохеби с его позицией и перфомансом – однозначно мастхэв, он в топ-5 капитанов тура. Думаю, по проценту капитанства станет вторым после Матео Кассьерры. Крамарич – менее очевидный кандидат, хотя весной стандартные варианты в полузащите уже не работают. Думаю, если он уже есть, поставить в основу можно. Но брать под уверенный сейчас «Ростов» я бы не стал.

Защитников откуда есть смысл выбрать вдолгую?

Приятно взять игрока обороны и не менять несколько туров. На кого обратим внимание?

antonuv: Вдолгую желательно брать защитников, которые засушат и могут занести что-нибудь результативное. Второе даже важнее.

В качестве примеров: Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Милан Гайич (ЦСКА), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»). Из остальных можно ловить кого-то из «Балтики», «Оренбурга», «Ахмата» и «Рубина», и то лишь в домашних матчах против равного соперника.

Никита Шустряков: Важно выбирать из команд, у которых высокие шансы на сухие матчи в течение всего ближайшего отрезка в апреле. Оценим всех по категориям: 100% – все шансы сыграть на ноль; 75% – неплохие шансы; 50% – все игры от 50/50 и ниже.

По три 100-процентных матча: «Зенит» (еще два – 50%), «Краснодар» (по одному – 75% и 50%).

По два 100-процентных матча: ЦСКА (еще три – 50%); «Ростов» (еще два – 75%, один – 50%)

Один 100-процентный матч: «Рубин» (четыре – 50%); «Ахмат» (два – 75%, два – 50%), «Балтика» (четыре – 50%)

По два 75-процентных матча: «Динамо» (еще три – 50%), «Оренбург» (три – 50%), «Сочи» (три – 50%)

Один 75-процентный матч: «Локомотив» (еще четыре – 50%), «Пари НН» (четыре – 50%), «Факел» (четыре – 50%)

Все игры – 50%: «Спартак», «Урал», «Крылья Советов»

Такая вот аналитика на коленке при взгляде на календарь.

Mirakzz: Вдолгую точно нужен Осипенко – календарь не очень сложный, а атакующий потенциал громадный.

Наиболее приятный календарь у «Крыльев» – «Урал», «Рубин», «Балтика» и «Факел». Любопытным вариантом выглядит Роман Евгеньев. Конечно, он ЦЗ, зато стоит 5,5 и всегда опасен при угловых. Гленн Бейл, получивший травму в матче с ЦСКА и пропустивший игру с «Зенитом», будет главным вариантом экспертов, если попадет в старт. Матч «Урал» – «Крылья» будет первым в туре, составы узнаем.

В ближайшие два тура «Оренбург» будет играть с «Рубином» и «Пари НН» – хорошее время, чтобы взять Матиаса Переса. Аргентинец славится голами после угловых. Огорчает лишь низкий процент матчей на ноль – надежда скорее на голы, чем на очки за сухие матчи.

На один тур стоит рассмотреть или оставить защитника ЦСКА (Гайич, Хелвен или Виллиан Роша – выбор большой), «Зенита» (Дуглас Сантос – лучший вариант) или «Краснодара» (Алонсо стабильнее остальных).

Дедлайн 23-го тура – 6 апреля (суббота) в 14:00. Тур откроет матч «Урал» – «Крылья Советов»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Сергей Бобылев, Павел Бедняков

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