Как удобно: узнаем, брать ли лучшего на следующий тур, по составам. Сборная и советы в фэнтези АПЛ

Дедлайн уже завтра.

Главные герои 31-го тура в фэнтези АПЛ – и сразу же советы к следующему дедлайну, он уже в субботу днем.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев

Александер Исак, нападающий, «Ньюкасл» (20,61%) – 7 очков

Исак забивает уже в четвертом матче подряд, он лучший в туре по ожидаемым голам без учета пенальти (NPxG – 1,34). За последние четыре тура среди нападающих один из лучших по явным голевым моментам (4) и четвертый по ударам (8). Исполняет пенальти. Если не сломается, это игрок до конца чемпионата.

Альтернатива: Дарвин Нуньес. Против «Шеффилд Юнайтед» был хорош: отметился довольно курьезным голом, лучший по ударам (7), явным голевым моментам (2) и касаниям в штрафной (12). В следующем туре у «Ливерпуля» принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед», дальше «Кристал Пэлас» и два матча в 34-м туре против «Фулхэма» и «Эвертона». Отличный вариант, если у вас его еще нет, можно покупать уже сейчас.

Энтойн Семеньо . Был хорош в прошлых матчах. За последние четыре тура у него 15 ударов, а у партнера по «Борнмута» Доминика Соланке всего восемь, по касаниям в штрафной 28: 27 тоже в пользу Семеньо. К тому же у Энтойна всего 1% владения. Календарь следующий: «Лутон», «Манчестер Юнайтед» и два матча в 34-м туре против «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона».

Филип Фоден, полузащитник, «Манчестер Сити» (15,47%) – 17 очков

Англичанин оформил третий хет-трик в АПЛ – ударами из штрафной, со штрафного и из-за штрафной. Столько же хет-триков у Фрэнка Лэмпарда, Криштиану Роналду и Дидье Дрогба. Следующий тур «Манчестер Сити» открывает игрой против «Кристал Пэлас», составы знать будем, это очень важно, так как во вторник «Сити» предстоит матч в Лиге чемпионов против «Реала», Фодена могут поберечь.

Альтернатива: Пабло Сарабия. Без Педру Нету и Хван Хи Чхана на испанце весь креатив «Вулверхэмптона», помогать будет восстановившийся Матеус Кунья. Играть с «Вест Хэмом», «Ноттингемом», а потом дважды дома в 34-м туре против «Арсенала» и «Борнмута».

Харви Барнс – джокер на ближайший отрезок, в 30-м туре забил два после выхода на замену, сейчас вышел в старте и сделал ассист. Впереди «Фулхэм», пропускающий три мяча от «Шеффилда», веселый «Тоттенхэм», непредсказуемый «Кристал Пэлас» и как раз сам «Шеффилд». Коул Палмер провел очередной крутой матч, сделал хет-трик и принес победу «Челси» над «Ман Юнайтед» впервые с 2017-м. Лучший в туре по ударам (9) и созданным шансам (8). В целом Коул проводит потрясающий сезон. В следующем туре у «Челси» выезд к «Шеффилду», наверняка Палмер будет самым популярным капитаном.

Раян Аит-Нури, защитник, «Вулверхэмптон» (1,11%) – 8 очков

Алжирец забил «Бернли», за последние пять матчей у него два мяча и ассист. За последние четыре Аит-Нури среди защитников лучший по явным голевым моментам (4) и один из лучших по ударам (5). Сухих матчей очень мало, как раз нужны такие атакующие защитники, тем более у «Вулвз» будет два матча в 34-м туре.

Альтернатива: Мало Гюсто . «Челси» много пропускает, но два следующих соперника – «Шеффилд» и «Эвертон» – худшие в лиге по атакующим показателям. Гюсто за последние четыре тура лучший среди защитников по созданным шансам (9).

Марк Флеккен, вратарь, «Брентфорд» (1,53%) – 8 очков

Последний раз на ноль «Брентфорд» сыграл 10 февраля, тогда же и последний раз выиграл. Флеккен совершил шесть сэйвов, а за последние четыре тура он второй по сэйвам (18) в лиге. Дальше в целом хороший календарь: да, сначала выезд к «Астон Вилле», но потом «Шеффилд», «Лутон» и «Эвертон».

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Альтернатива: Нето из «Борнмута» и Жозе Са из «Вулверхэмптона». Оба с прицелом на двойной 34-й тур.

Дедлайн на 31-й тур – в 14:30, в субботу, 6 апреля . Начнем матчем «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити».