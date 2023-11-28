Спец по «Зениту», ненужный нам сюрприз, возвращение двух лучших. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 17-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Сослан Джанаев, вратарь, «Балтика» (0,09%) – 7 очков

Джанаев вернулся триумфально: первый же полный матч – сухарь! Причем в гостях у сильного осенью «Факела». Но брать вратаря не стоит. Да, с «Рубином» Сослан должен выйти. Но к весне вылечится травмированный Евгений Латышонок и наверняка останется основным.

Никита Каккоев, защитник, «Пари НН» (0,90%) – 12 очков

Главный герой фэнтези-тура. Против «Урала» Никита отыграл в центре полузащиты, помог команде не пропустить, забил единственный мяч и ушел досматривать со скамейки через семь минут после того, как ему можно было засчитывать сухой матч. Но докупать его на следующий тур не стоит, выезд к «Зениту» не располагает.

Наир Тикнизян, защитник, «Локомотив» (26,29%) – 8 очков

Есть у Наира традиция: забивать «Зениту». Предыдущий гол Тикнизяна в чемпионате был в сентябре, когда он как раз тоже помог обыграть зенитовцев. Брать ли игрока на следующий тур? Домашний матч с «Уралом» соблазняет, но внимательно следите за новостями. В связи с погодными условиями московские игры могут перенести.

Эдуард Сперцян, полузащитник, «Краснодар» (33,35%) – 8 очков

Гол «Оренбургу» вывел Эдуарда на первое место по сумме фэнтези-очков в сезоне. Перед зимним перерывом «Краснодару» предстоит сыграть с ЦСКА. Если у вас еще нет Сперцяна, докупить его – не самая плохая идея. Даже несмотря на статусного соперника.

Матео Кассьерра, нападающий, «Зенит» (30,12%) – 7 очков

«Зенит» проиграл «Локо», но хоть возвращение лучшего бомбардира чемпионата их порадовало. В десяти последних матчах, когда Матео появлялся на поле, он забил девять мячей. Вернуть Кассьерру под домашний матч с «Пари НН» – одно из самых очевидных решений.