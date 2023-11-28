Футбольный фэнтези-блог
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Фэнтези

Спец по «Зениту», ненужный нам сюрприз, возвращение двух лучших. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Никита Каккоев Никита Каккоев
Сослан Джанаев Сослан Джанаев
Краснодар Краснодар
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Зенит Зенит
Балтика Балтика
Локомотив Локомотив
Пари НН Пари НН
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА ЦСКА
Оренбург Оренбург
Урал Урал
Факел Факел
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Футбол Футбол

Сборная 17-го тура Мир РПЛ в фэнтези.

Как она собрана:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Сослан Джанаев, вратарь, «Балтика» (0,09%) – 7 очков

Джанаев вернулся триумфально: первый же полный матч – сухарь! Причем в гостях у сильного осенью «Факела». Но брать вратаря не стоит. Да, с «Рубином» Сослан должен выйти. Но к весне вылечится травмированный Евгений Латышонок и наверняка останется основным.

Никита Каккоев, защитник, «Пари НН» (0,90%) – 12 очков

Главный герой фэнтези-тура. Против «Урала» Никита отыграл в центре полузащиты, помог команде не пропустить, забил единственный мяч и ушел досматривать со скамейки через семь минут после того, как ему можно было засчитывать сухой матч. Но докупать его на следующий тур не стоит, выезд к «Зениту» не располагает.

Наир Тикнизян, защитник, «Локомотив» (26,29%) – 8 очков

Есть у Наира традиция: забивать «Зениту». Предыдущий гол Тикнизяна в чемпионате был в сентябре, когда он как раз тоже помог обыграть зенитовцев. Брать ли игрока на следующий тур? Домашний матч с «Уралом» соблазняет, но внимательно следите за новостями. В связи с погодными условиями московские игры могут перенести.

Эдуард Сперцян, полузащитник, «Краснодар» (33,35%) – 8 очков

Гол «Оренбургу» вывел Эдуарда на первое место по сумме фэнтези-очков в сезоне. Перед зимним перерывом «Краснодару» предстоит сыграть с ЦСКА. Если у вас еще нет Сперцяна, докупить его – не самая плохая идея. Даже несмотря на статусного соперника.

Матео Кассьерра, нападающий, «Зенит» (30,12%) – 7 очков

«Зенит» проиграл «Локо», но хоть возвращение лучшего бомбардира чемпионата их порадовало. В десяти последних матчах, когда Матео появлялся на поле, он забил девять мячей. Вернуть Кассьерру под домашний матч с «Пари НН» – одно из самых очевидных решений.

Новый тур уже в пятницу, 8 декабря, дедлайн – 19:00 мск. 18-й тур откроется матчем «Локомотив» – «Урал».

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