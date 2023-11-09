Лучший бомбардир, главный старик, голевая машина – топы в туре ЛЧ. Кто набрал больше всех?

Главные герои 4-го тура в фэнтези Лиги чемпионов.

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Альваро Мората, нападающий, «Атлетико» (5,18%) – 14 очков

У испанца дубль и ассист против «Селтика». Замкнул как настоящий форвард, красиво положил в верхний угол и добавил голевую. Мората сейчас лучший бомбардир Лиги чемпионов вместе с Расмусом Хейлундом. К слову, эти 6:0 – самая крупная победа «Атлетико» в ЛЧ за всю историю клуба. Дальше у «Атлетико» игра в гостях с «Фейеноордом» и дома с «Лацио» – смело добираем Морату в состав.

Пепе, защитник, «Порту» (1,30%) – 12 очков

Пепе не только играет в основе крепкого европейского клуба, он еще и забивает – в 40 лет и 254 дня стал самым возрастным автором гола в ЛЧ и вообще первым, кто забил в турнире на пятом десятке. А голевую передачу на Пепе отдал Франсишку Консейсау – сын главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

Харри Кейн, нападающий, «Бавария» (38,99%) – 11 очков

Харри отлично адаптируется в Германии: второй дубль при трех хет-триках. Это голевая машина: исполняет пенальти и очень часто играет 90 минут – идеальный пик для вашей команды.

Букайо Сака, полузащитник, «Арсенал» (15,97%) – 11 очков

Англичанин отдал ассист и забил классный мяч, когда убрал защитника «Севильи» и закрутил в дальний угол. Сака во втором домашнем матче подряд в Лиге чемпионов делает ассист и забивает, до него за «Арсенал» такое удавалось сделать Сеску Фабрегасу в сезоне-2007/08. Следующий матч у лондонцев как раз дома против «Ланса».

Рико Льюис, защитник, «Манчестер Сити» (1,15%) – 9 очков

18-летний воспитанник «Сити» провел очередной крутой матч. В таком юном возрасте отлично справляется со сложными установками Пепа Гвардиолы. Числится защитником, а большую часть матча проводит в центре поля. Три из четырех матчей Лиги чемпионов отыграл в основе, отдал два ассиста. Если боитесь ротаций атакующих игроков, добирайте Льюиса.