Удивительный лидер, Дзюба проснулся и другие Fantasy-герои тура РПЛ

Сборная 14-го тура РПЛ в нашем фэнтези.

В ней:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Артем Дзюба, нападающий, «Локомотив» (13,54%) – 7 очков

Дзюба любит забивать бывшим, вот и сейчас гол «Спартаку». Следующие соперники не из этой категории, но оба – кризисные, «Ахмат» и «Крылья Советов», так что вполне располагают к тому, чтобы приобрести форварда «Локо» себе в команду.

Николай Сысуев, вратарь, «Оренбург» (5,10%) – 9 очков

Главный герой матча «Оренбурга» с «Ростовом». Возможно, киперу повезло, а может он и правда смутил пенальтиста Максима Осипенко – в итоге штанга и бонус вратарю. К тому же Николай получил два дополнительных балла за сэйвы. Но спешить с покупкой Сысуева не стоит: до зимней паузы у оренбуржцев лишь один домашний матч. Постарайтесь найти варианты получше.

Вячеслав Якимов, полузащитник, «Факел» (2,7%) – 10 очков

Главный герой всего тура. «Факел» обыграл на выезде «Ахмат», а Якимов оформил забил и отдел. Высокую результативность Вячеслава нельзя назвать случайностью. В этом матче он чаще других был по воротам, причем из адекватных позиций. Но если вы намерены немедленно купить дешевого игрока (за 5,5), учтите, что он не мастхэв. В последних двух турах Якимов действительно выглядит остро, однако до того не выделялся. К тому же ближайшие два матча у «Факела» непростые: ЦСКА дома и «Рубин» в гостях. Правда, так же казалось четыре подряд матча, а в них у воронежцев 10 очков из 12 возможных.

Дарко Тодорович, защитник, «Ахмат» (4,51%) – 7 очков

Против «Факела» защитнику удался сильный точный удар из-за штрафной. Случайным гол не назвать, босниец действительно умеет бить, что не раз демонстрировал. При этом покупать его в фэнтези не стоит. «Ахмат» не очень-то хорош в реализации моментов, прошлый раз забивали больше гола за матч в августе. Зато актуальна серия из четырех поражений, обязательно пропускают хотя бы гол семь матчей подряд.

Никита Бурмистров, полузащитник, «Сочи» (0,36%) – 8 очков

«Сочи» в последних турах проснулся и, хоть и не покинул последнее место, перестал играть как аутсайдер. Успех команды во многом связан с прекрасной игрой Бурмистрова, у него теперь твердое место в основе. До зимней паузы команда сыграет три домашних матча («Рубин», «Крылья», «Оренбург»), а между – выезд к «Зениту» в 16-м туре. Еесли верите в дальнейший прогресс игрока и команды, стоит найти ему место в составе.