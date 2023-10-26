Футбольный Fantasy-блог
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Удивительный лидер, Дзюба проснулся и другие Fantasy-герои тура РПЛ

Крылья Советов Крылья Советов
Урал Урал
Дарко Тодорович Дарко Тодорович
Дмитрий Сысуев Дмитрий Сысуев
Вячеслав Якимов Вячеслав Якимов
Артем Дзюба Артем Дзюба
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
Никита Бурмистров Никита Бурмистров
Оренбург Оренбург
Факел Факел
Локомотив Локомотив
Ростов Ростов
Спартак Спартак
Рубин Рубин
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Футбол Футбол

Сборная 14-го тура РПЛ в нашем фэнтези.

В ней:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Артем Дзюба, нападающий, «Локомотив» (13,54%) – 7 очков

Дзюба любит забивать бывшим, вот и сейчас гол «Спартаку». Следующие соперники не из этой категории, но оба – кризисные, «Ахмат» и «Крылья Советов», так что вполне располагают к тому, чтобы приобрести форварда «Локо» себе в команду.

Николай Сысуев, вратарь, «Оренбург» (5,10%) – 9 очков

Главный герой матча «Оренбурга» с «Ростовом». Возможно, киперу повезло, а может он и правда смутил пенальтиста Максима Осипенко – в итоге штанга и бонус вратарю. К тому же Николай получил два дополнительных балла за сэйвы. Но спешить с покупкой Сысуева не стоит: до зимней паузы у оренбуржцев лишь один домашний матч. Постарайтесь найти варианты получше.

Вячеслав Якимов, полузащитник, «Факел» (2,7%) – 10 очков

Главный герой всего тура. «Факел» обыграл на выезде «Ахмат», а Якимов оформил забил и отдел. Высокую результативность Вячеслава нельзя назвать случайностью. В этом матче он чаще других был по воротам, причем из адекватных позиций. Но если вы намерены немедленно купить дешевого игрока (за 5,5), учтите, что он не мастхэв. В последних двух турах Якимов действительно выглядит остро, однако до того не выделялся. К тому же ближайшие два матча у «Факела» непростые: ЦСКА дома и «Рубин» в гостях. Правда, так же казалось четыре подряд матча, а в них у воронежцев 10 очков из 12 возможных.

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Дарко Тодорович, защитник, «Ахмат» (4,51%) – 7 очков

Против «Факела» защитнику удался сильный точный удар из-за штрафной. Случайным гол не назвать, босниец действительно умеет бить, что не раз демонстрировал. При этом покупать его в фэнтези не стоит. «Ахмат» не очень-то хорош в реализации моментов, прошлый раз забивали больше гола за матч в августе. Зато актуальна серия из четырех поражений, обязательно пропускают хотя бы гол семь матчей подряд.

Никита Бурмистров, полузащитник, «Сочи» (0,36%) – 8 очков

«Сочи» в последних турах проснулся и, хоть и не покинул последнее место, перестал играть как аутсайдер. Успех команды во многом связан с прекрасной игрой Бурмистрова, у него теперь твердое место в основе. До зимней паузы команда сыграет три домашних матча («Рубин», «Крылья», «Оренбург»), а между – выезд к «Зениту» в 16-м туре. Еесли верите в дальнейший прогресс игрока и команды, стоит найти ему место в составе.

Новый тур – уже через несколько дней, дедлайн в субботу, 11 ноября, в 14:00 мск. 15-й тур откроется матчем «Крыльев Советов» с «Уралом».

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