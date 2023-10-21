Как использовать неочевидный шанс? Что делать с игроками из ЦСКА – «Краснодар»? Кого брать в Fantasy РПЛ

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Разбираем пики на 13-й тур российской Премьер-лиги с экспертами из мира Fantasy РПЛ.

Неочевидный шанс – «Рубин», потому что «Балтика» ужасна в гостях. Кого выбрать?

«Балтика» не набирала очков на выезде, шесть поражений в шести матчах. Логично покупать хозяев, но игроки «Рубина» не очень-то стабильны. На кого смотреть в первую очередь?

N.1.K., 557-е место общего зачета

Николай играет в H2H-клубе The Avengers. В фэнтези-тусовке его прозвали «Эксперт». Последние четыре тура не задались, тем нужнее найти сейчас правильные решения.

– Выбор игроков у казанцев не так уж прост, но очертить сам пул легко. Лучший кандидат в полузащиту – однозначно Никола Чумич. По xG разрывает, в позапрошлом туре уже забил и явно продолжит еще, а «Балтика» – подходящий соперник. В нападении мог стоять выбор между Мирлиндом Даку и Джоэлом Фамейе. Я бы выбрал последнего, тоже исходя из статистики, она намного лучше. По факту выбора нет, Даку с дисквалификацией.

Лакомый кусочек – защитник Дмитрий Кабутов, который проводит весь матч в атаке. Из минусов лишь цена 6,0, высоковато для защитника казанцев. Мой прогноз: 1:0 в пользу «Рубина».

Осьминог-91, 248-е место общего зачета

Антон – игрок H2H-клуба «Свободный Ум». Дважды чемпион фэнтези РПЛ, победитель турнира в АПЛ.

– В первую очередь, конечно же, правый латераль казанцев Кабутов. В последних матчах он один из лидеров по xG+xA не только в составе своей команды, но и по всей лиге. Этому способствуют и постоянные кроссы, прострелы и удары, Дмитрий очень любит подключаться в атаку, исполняет стандарты, а это часто очень прибыльно для фэнтэзи-очков

Если рассматривать других игроков «Рубина»: стал выделяться один из новичков, серб Чумич. Бюджетный полузащитник, играющий очень близко к чужим воротам, у него достаточно моментов в каждом матче, тоже достойный кандидат.

skip-i-rich, 57-е место общего зачета

Сергей из H2H-клуба Ice Planet. Стабильно в топ-100 этого сезона, ранее выигрывал серебро фэнтези французской Лиги 1.

– У «Рубина» три сухаря в четырех последних матчах чемпионата, поэтому выглядит логичным ставить на оборону. Но надо помнить, что «Балтика» в гостях нередко забивает – «Спартаку», «Крыльям», два «Локо».

Попробуйте взять Юрия Дюпина или любого стабильного защитника за 5,5. Для любителей оригинальных решений – Дмитрий Кабутов (0+2), он играет по всей правой бровке, забирается очень высоко, плюс на на нем угловые. Мужчина интересный, только дороговат – 6,0. С атакой у Казани довольно грустно, да еще и Даку пропускает из-за перебора желтых. Но выход есть – Никола Чумич за 6,5. Фактически это крайний нападающий, записанный в полузащиту. По данным Understat, xG за последние три игры – 1,32, а xG90 – 0,48. Можно рискнуть.

Брать ли Вендела после феерии с «Крыльями»? На матч с «Ахматом»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел сделал дубль в прошлом туре. Впереди у петербуржцев неплохой календарь: дома «Ахмат» и выезд к «Балтике». Берем?

N.1.K.: Вендела хорошо брать, если нужно сэкономить 0.5, не купив Клаудиньо при продаже Дугласа Сантоса. Либо если нет слота для нападающего Матео Кассьерры, Вендела можно добрать вторым полузащитником. А специально разменивать Клаудиньо в Вендела я бы не стал, по данным статистики они близки, Клаудиньо даже лучше. Мой прогноз: победа «Зенита» 3:1.

Осьминог-91: Нет. Причина даже не в том, что бразилец – бокс-ту-бокс, который играет далековато от чужих ворот, а в том, что брать его банально некуда. Ведь в составах всех маститых фэнтэзи игроков уже имеются:

1. Лучший с отрывом бомбардир чемпионата – Кассьерра.

2. Намного более атакующий и креативный Клаудиньо, он к тому же, как недавно выяснилось, стал еще и пенальтистом «Зенита».

3. Фланговый защитник Дуглас Сантос – игрок, который всегда ходит в атаку, исполняет стандарты и зачастую полезен не только сухарями, хотя их у «Зенита» тоже достаточно.

Поэтому, как мы видим, места в наших составах для Вендела попросту нет.

skip-i-rich: Разумеется, нет. Подобные эксперименты выглядят избыточно. Если очень хочется разбить классическую пару Сантос-Кассьерра, лучше сделать это с помощью Клаудиньо.

Что делать с игроками из матча ЦСКА – «Краснодар»?

Непростой матч, потому что у «Краснодара» сейчас опасный календарь (ЦСКА, «Крылья Советов», «Зенит»). С другой стороны, игроки обеих команд популярны в фэнтези. Как быть?

N.1.K.: Не вижу смысла продавать «Краснодар». ЦСКА сейчас в ничейной форме! Поэтому, если видите здесь нули, сохраняйте Матвея Сафонова/Сергея Волкова. Но лично я не верю в это, ЦСКА обязательно пропустит. Если верите в 1:1, Волкова стоит отправить на скамейку, а Сафонова продать, чтобы потом перейти на Эдуарда Сперцяна/Джона Кордобу. ЦСКА я бы продал и забыл про них до весны, но если есть лишние замены. Мой прогноз: ничья 1:1.

Осьминог-91: Оставлять атакующих игроков. Команды в топе по голам, наверняка обеспечат веселый результативный футбол. Так что можно смело сохранять Кордобу, Сперцяна или Федора Чалова и ждать от них удовлетворительного количества очков. А вот с защитниками лучше расстаться, ну или задвинуть глубоко в запас.

skip-i-rich: От Сергея Волкова надо избавляться – «Краснодар» перестал сушить, а крайнего защитника дважды меняли после первого тайма. Хотите защитника «быков» – Хуниор Алонсо за те же деньги, он стабильнее. Но лучше просто держать пару Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

У ЦСКА – Милан Гайич/Хелвен смотрятся обязательными юнитами даже в этом матче, а про атаку сказать сложнее. Ни Федор Чалов, ни Антон Заболотный не выглядят в последнее время хорошо. Отрицательно может повлиять и травма Максима Мухина.

Итог: оставляем атакующую пару «Краснодара» и атакующего защитника ЦСКА (при желании можно отправить на лавку). Скидываем, у кого они есть, Волкова и Чалова. Добирать кого-то под матч вряд ли стоит.

Дедлайн в 13-м туре – 27 октября (пятница) в 19:00 мск . Первым будет матч «Рубин» – «Балтика».

Фото: РИА НовостиВладимир Астапкович, Максим Богодвид