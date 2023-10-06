Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Звездный состав с победителем прошлого сезона.

Мнения спортивных журналистов и лучшего игрока РПЛ-2022/23 перед топ-матчем.

Супердерби «Спартак» – ЦСКА. Кого оттуда брать?

Обе команды подходят не в лучшей форме, вопросов по составам много. Традиционно берем только атакующих футболистов? Кто нужен вместо дисквалифицированного Александра Соболева? Что делать с защитником ЦСКА?

Александр Дорский, тактический автор Sports.ru:

– Несмотря на возвращение Мойзеса и дисквалификацию Соболева, абсолютно не верю в сухари. Конечно, они могут случиться, но исключительно по сценарию матча «Спартак» – «Динамо», когда обе команды не реализовали несколько явных моментов.

Передо мной нет вопросов «Кого взять из «Спартака» вместо Соболева?» и «Что делать с защитником ЦСКА?»: Соболева я убрал еще перед прошлым туром, на защитника ЦСКА неделю назад не хватило замены.

Если Соболев есть, спокойно меняем на нападающего другого клуба (ну или убираем в запас, потому что дальше – довольно приятный календарь). Если есть Хелвен – оставляем, так как ему отдали стандарты. плюс он очень активен и в игре – лидер РПЛ по количеству навесов после сентябрьской паузы на сборные. Если у вас другой защитник ЦСКА, убираем.

JurySed, победитель Fantasy РПЛ-2022/23:

– В таких матчах довольно равных команд, которые не выделяются отличной обороной, логично обходиться только атакующими пиками. Но не считаю ошибкой выставить защитника ЦСКА, если из «Спартака» у вас максимум один Промес: стык терпимый, а Хелвен или Милан Гайич вполне могут занести и впереди.

Считаю, что вместо Соболева специально добирать кого-то из «Спартака» на этот матч не надо.

Глеб Чернявский, автор Sports.ru и ведущий шоу «Нет темы»

– Мне вообще не нравится идея брать оборону «Спартака», поэтому не рассматривал бы такой вариант вообще, не только в дерби. От ЦСКА – в этом матче тоже не уверен, все же дерби обычно результативыне, что-то вроде 1:1 точно будет. Если получается убрать из обороны и тех, и тех, рекомендовал бы убирать.

Атаку тут перенасыщать не буду. У меня был Соболев, перестраивать под Тео Бонгонду не планирую. От ЦСКА тоже возьму только один пик. В кучу голов не верю.

Проблемы в атаке: стоит ли оставлять расстановку 3-4-3?

Соболев не сыграет против ЦСКА из-за дисквалификации, Маттео Кассьерра пропустил по здоровью прошлый тур, Константин Тюкавин давно не заносит. Есть ли смысл играть в три нападающих? Если нет, кого железно ставить?

Александр Дорский: Кассьерра уже отыграл тайм на Кубок, Сергей Семак не упоминал его среди проблемных игроков – думаю, с ним нет проблем. В «Ростове» вернулся Максим Осипенко, но очевидно, что «Краснодар» все равно создаст несколько моментов – значит, пригодится Джон Кордоба.

Поэтому при переходе на 3-5-2, кажется, железная пара – именно колумбийцы. Привлекательно выглядит домашний матч «Динамо» против «Факела», но в нападении возможны варианты: Федор Смолов остался на скамейке против «Ахмата», Тюкавин не забивает два месяца. Конечно, на «Факел» Марцел Личка может выпустить и гиператакующий состав (как на «Спартак» в чемпионате) с парой форвардов, но все-таки посоветовал бы рассматривать полузащитников «Динамо».

Поэтому железом действительно кажутся 3-5-2. Если же очень хочется сыграть в три нападающих, более-менее очевидный вариант подпадает под следующий вопрос.

JurySed: По-моему, не нужно четко привязываться к одной схеме. В идеале всегда надо иметь возможность переходить с 3-4-3 на 3-5-2 и наоборот, исходя из формы игроков и положения в конкретном туре. Тем более, что уже настал тот момент сезона, когда появились дешевые серьезные варианты типа Никиты Салтыкова или Эдгара Севикяна, и мы знаем, чего от них ожидать.

В этом туре обе схемы мне кажутся хорошими, особенно если у вас уже есть Кассьерра и Кордоба.

Глеб Чернявский: Меня прямо бесит ситуация с нападающими, Соболев довел ее просто до критической. С Кассьеррой ведь тоже ничего не понятно, а его по идее надо делать кэпом.

Из обязательных – Кордоба, рисковал бы с Кассьерой. И да, в пять полузащитников играть в этом туре вполне разумно.

Тащеры из «Оренбурга»: кого брать под «Балтику»?

Яркая победа оренбуржцев над «Зенитом» в прошлом туре впечатлила, но получится ли гостевая игра против одного из аутсайдеров такой простой? Нужен ли кто-то в оборону или можно ограничиться атакующими футболистами?

Александр Дорский: Матч в Калининграде точно не будет простым – ни для «Балтики», ни для «Оренбурга», который пришел в себя после прихода Давида Деограсии. Возможен вариант с Николаем Сысуевым в воротах, если он у вас есть (почти наверняка наберет три сэйва), но специально из обороны «Оренбурга» никого бы не рассматривал – хотя Матиас Перес прекрасен в чужой штрафной и на стандартах, и в игре – когда выходит опорником.

В старт вернулся Дмитрий Воробьев, который хорош и завершении, и в подыгрыше. Если сильно хочется третьего нападающего – кажется, он идеальный кандидат на 11-й тур. Второй атакующий вариант – конечно, Брайан Мансилья, который мучает всех правых защитников лиги и обладает прекрасной подачей. Если хочется экзотики, можно подумать о Сесаре Флорентине – он наконец-то восстановился после травмы и играет выше Лукаса Веры.

JurySed: У «Оренбурга» намечается приятный календарь, команда закрепила победу над «Зенитом» еще и успехом в Кубке России с «Сочи». Выезд к «Балтике» может оказаться непростым, но игнорировать «Оренбург» тоже может быть опасно.

В их сухари я не верю, поэтому из обороны можно брать только Переса, если вы рассчитываете на продолжение его результативных заносов. Атака – вот где нужно искать пики у «Оренбурга». Привычный нам Мансилья или Воробьев на кризисную позицию нападающего – главные варианты, но кто-то может еще понадеяться и на Веру.

Глеб Чернявский: Кого-нибудь из «Оренбурга» точно стоит зацепить, но там же нет стабильного тащера, всегда угадайка. Берите на сдачу, в ту линию, куда места будут – везде есть хорошие. Перес в защите, Воробьев в нападении, Мансилья и другие – в полузащите. Кто-нибудь точно выстрелит.

Дедлайн в 11-м туре – 12:00 мск в субботу, 7 октября . Ранним матчем начнут «Урал» с «Локомотивом».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов