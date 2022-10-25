Главные лайфхаки Fantasy. Чтобы вам было легче начать с ЧМ-2022!

До старта чемпионата мира совсем немного времени – сейчас лучший момент, чтобы собрать команду в фэнтези.

Это пост для тех, кто что-то слышал о таком развлечении, но пока не разобрался в деталях, и для тех, кто даже не слышал, но хочет сделать ЧМ-2022 для себя еще интереснее.

Поверьте: благодаря фэнтези даже самый скучный и турнирно бессмысленный матч (вдруг такие будут) превращается в захватывающий, если на поле кто-то из твоего состава.

Очень коротко – в чем суть фэнтези?

Вы собираете состав из реальных участников чемпионата мира, они совершают реальные действия на поле – а вы за каждое результативное получаете очки.

Очки удобно делить на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше.

Команду вы делаете к началу турнира, затем перед каждым туром можете менять нескольких игроков, а перед плей-офф и финалом на чемпионате мира – вообще всех.

Состав – как его собрать? Покупать только звезд? А кого точно игнорировать?

У вас 100 виртуальных миллионов на 15 игроков – в среднем по 6,5 на одного, но, если брать всех по такой цене, у вас будет сильная оборона с сомнительной полузащитой-атакой.

Пройдемся по ключевым принципам при сборе состава. Само собой, тактика у каждого может быть своя, но это общие рекомендации, чтобы стартовать не с нуля.

• Начните с выбора двух-трех суперзвезд – игроков, в которых вы больше всего верите. Скорее всего, они будут среди самых дорогих: например, Бензема, Мбаппе, Месси, Роналду, Неймар и Кейн – форварды, которые стоят 9. Потом между ними же можно будет перекидывать капитанство (удвоение очков). Но не увлекайтесь: чем больше потратите на топов, тем сложнее будет добирать остальных и тем больше дисбаланса, когда никто больше очков не приносит.

• Цените пенальтистов – особенно если это полузащитник и тем более защитник. Потому что для очков в фэнтези нет разницы, забили с игры или с 11-метрового.

• Не берите опорников – пожалуй, для фэнтези это самая невыгодная позиция. В атаках участвуют редко, за сухой матч получают всего +1, всегда большой риск обнулить этот бонус желтой карточкой.

• Ищите смежные позиции с акцентом на атаку – защитников, которые часто подключаются, и полузащитников, играющих строго впереди. Такие всегда есть. Часто в успешных составах одни крайние защитники, постоянно бегающие вперед по бровке – вам неважно, как футболисты сочетаются между собой, имеют значение только личные достижения.

• Осторожно рискуйте со слабым запасом – три полевых и вратарь всегда остаются на скамейке (их очки считаются, если не вышел кто-то из основы), туда можно брать самых дешевых, но даже так посмотрите, кто из защитников за 4,5/5 играет, обычно это люди из слабых сборных. Особенно перед первым туром, когда не до конца предсказуемы составы и ваши основные игроки в жизни вдруг могут оказаться в запасе – надежнее держать в фэнтези-составе тех, кто принесет страховочные 2-3 очка за полный матч.

• Делайте капитаном атакующего игрока против несильной команды – у которого, на ваш взгляд, лучшие шансы совершить несколько результативных действий. Капитан-защитник – более осторожная тактика, если вы уверены в сухом матче. Повязка у вратаря – не очень логично, потому что риск пропустить велик, а рассчитывать на отбитый пенальти и тем более гол/ассист от кипера странно. Выбор вице-капитана – страховка на случай, если капитан вообще не сыграл. Если сыграл хоть минуту, удвоятся его очки, а статус «вице» не будет иметь значения.

• Помните про правило трех защитников – если не сыграли трое из основы, из запаса будет сначала считаться первый защитник, а не полузащитник/нападающий. Это мера против дисбаланса и набора только дорогих атакующих игроков в ущерб обороне.

• Избегайте матчей между своими игроками – если ваш форвард-капитан будет играть против вашего же вратаря (или защитника), максимума от двоих вы точно не получите: либо нападающий уйдет без гола, либо оборона без бонусов за сухой матч.

• Посмотрите, кто играет без замен – за полные 90 минут даже без полезных действий у полузащитника и форварда будет +1, поэтому вам чуть меньше нужны игроки, которых постоянно меняют в середине второго тайма. А еще ведь и риск замены до 60-й минуты, тогда за выход будет +1, а не +2 («тренер ненавидит фэнтези» – любимая штука о тех, кто делает замены на 59-й).

Когда – и главное – как делать замены?

Ключевое – уложиться в дедлайн, он наступает за час до первого матча в новом туре. В случае с чемпионатом мира все уже расписано: сбор команд до 18:00 мск воскресенья, первые замены – до полудня 25 ноября.

• Замены для второго тура можно делать прямо по ходу первого (между ними всего 12 часов ночью-утром), особенно если кто-то получил травму и точно не вернется к следующему матчу. Не обязательно сразу использовать все три, а еще можно аннулировать уже сохраненные, если придумали ходы получше.

• Чтобы поменять расстановку, достаточно поднять из запаса игрока другой позиции – схема адаптируется автоматически. Но меньше трех защитников в старте сделать не даст, это снова про баланс и сближение с реальностью.

• Чем дальше по турниру, тем больше игроков из одной команды можно взять: двое в группе, трое в 1/8 финала и так далее до безлимита на финал и матч за третье место. Перед плей-офф и перед финалом можно обновить состав полностью, к четвертьфиналу будет доступно пять замен, к полуфиналу – шесть. Ставку на одну-две команды делать можно, но с риском, что после 1/4 может понадобиться заменить сразу многих (а замен может и не хватить).

• Замены перед самым дедлайном опасны не только из-за спешки: если сохранить изменения в 12:01 при крайнем сроке в полдень, они будут учтены только в следующем туре. А если такое вдруг произошло, важно сбросить эти замены, потому что в новом туре другие матчи, и выбор тоже может быть уже совсем другим.

• Если по цене трудно поменять одного игрока на другого сразу, можно подумать про двойную: скинуть кого-то еще, взять желаемого футболиста и добрать второго подходящего по деньгам (чем-то похоже на реальные обмены в НБА). Правда, так будут израсходованы уже две замены из трех на групповом этапе.

Мы поделились тем, с чем вам легче начать играть в фэнтези и разобраться в первое время.

Задавайте в комментариях вопросы о том, что еще вы хотели бы знать про фэнтези .

А если вы и сами уже давно играете, делитесь своими лайфхаками , чтобы сообщество росло, а играть всем было только интереснее!

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Apuy / Stringer, Juan I. Roncoroni – Pool, Carlos Rodrigues / Stringer, Aurelien Meunier / Stringer