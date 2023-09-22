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Кто нужен из «Спартака» и «Динамо»? Оставлять ли Чалова? А есть джокеры? Кого брать в Fantasy РПЛ

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Сергей Божин Сергей Божин
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Советы успешных игроков перед туром.

Московское дерби: «Спартак» – «Динамо». Кто главные пики из обеих команд?

Ключевые матчи тура – головная боль для фэнтези-игроков, ведь нужно правильно распорядиться футболистами из обеих команд. Разбираемся, что делать с дерби.

kawse («Истина», 11-е место):

– У «Спартака» кроме Квинси Промеса можно взять Александра Соболева, отдыхавшего в кубке. Пики из «Динамо» известны – Муми Нгамале, Федор Смолов, Константин Тюкавин, но вряд ли им найдется место в вашей команде в этом туре.

Basil Don ( «Крылья Советов», 19-е место):

– Игра должна быть зрелищной и голевой. Результат кубкового матча будет способствовать этому. Кого брать? «Те же и Бителло». Кто есть из игроков атаки обеих команд на данный момент – тех и оставляйте. Новичок бело-голубых, пожалуй, единственный, кто может стать джокером.

Денис Гг (5-е место):

– Бонгонда/Соболев и Промес против Тюкавина и Нгамале. В последнем кубковом матче за «Динамо» забил Бителло, но за ним нужно еще последить, рискованный вариант.

Какие защитники обязательны, а кого хорошо бы иметь под ближайшие туры?

Говорят, состав после восьмого тура должен быть стабилизирован. В том числе речь о четверке защитников (трое основных и один запасной). Кого рекомендуют эксперты?

kawse: Оборонительная троица кажется очевидной при условии, что у вас есть свободный слот для защитника из «Зенита», «Краснодара» и «Крыльев». Дуглас Сантос, Сергей Волков и Гленн Бейл/Николай Рассказов. Так как Рассказов играет высоко и стал получать больше игрового времени, чем в начале сезона, он выглядит сейчас более интересным вариантом.

Также на ближайшие два тура хорошо смотрится защитник «Факела». Команде предстоят два домашних матча с соседями по таблице, поэтому Василий Черов или Сергей Божин выглядят достойными вариантами.

Basil Don: Цифры не обманешь: лучшие оборонцы у «Краснодара» и «Зенита». Причем в обеих командах они серьезно конкурируют с игроками атаки даже без учета отдачи на вложенный капитал. Играть без Дугласа Сантоса последние годы было – такое себе. Матвей Сафонов тоже всегда был «вшит» в составы многих фэнтези-игроков, теперь так можно сказать и про Сергея Волкова.

Из текущих трендов обращает на себя игра «Ахмата» при Мирославе Ромащенко, на этот тур можно рассмотреть даже защитную пару Тодорович– Богосоваца. Николай Рассказов – еще один из героев последнего времени. Поскольку Никита Салтыков слишком хорош за свою цену и от него сложно будет отказаться, после восстановления Гарре актуальность Рассказова может уменьшиться. Пока же нужно брать: «Сочи» зовет!

Денис Гг: Обязательных вариантов, по моему мнению, в защиту нет. Еще недавно так можно было сказать про Дугласа Сантоса, но дубль из тройки Вендел/Клаудиньо/Касьерра потенциально может занести еще больше. Тем не менее, я думаю его оставлять на этот и последующие туры, прихватив еще Милана Гайича и Сергея Волкова: у обоих на дистанции в два-четыре матча шансы и на голевые действия, и на сухарь против относительно слабых соперников. Еще можно обратить внимание на Тодоровича из «Ахмата».

Федор Чалов: быть или не быть?

К восьмому туру нападающий ЦСКА не забивал четыре матча подряд, его последний гол с игры – в прошлом сезоне. Против «Крыльев» он появился только во втором тайме и смог наконец забить. Нужен ли форвард на выезд в «Ростов» и домашний матч с «Балтикой»?

kawse: Очевидного правильного решения нет. Чалова можно как оставить, так и сменить на Антона Заболотного. Либо сменить на другого форварда под этот тур, а перед домашкой с «Балтикой» выбрать между ним и Заболотным.

Basil Don: Владимир Федотов в своих интервью производит впечатление напряженного человека. Оставив в последнем туре на лавке Федора, он сам напряг большинство фэнтези-игроков. В идеальном мире Чалов должен быть в составах большинства фэнтезистов, причем даже в паре с Заболотным. Сейчас в составе нужен прежде всего Заболотный, а уже потом вы поймете, позволят ли трансферы и бюджет оставить/купить Чалова.

Денис Гг: На ближайшие туры нужен. Чалов потихоньку просыпается, а ближайшие соперники могут подействовать как еще лучшее отрезвление.

Ищем джокеров у аутсайдеров: в матчах «Факел» – «Рубин» и «Пари НН – «Оренбург»

Игры в нижней части таблицы всегда дают шанс выбрать не самого популярного футболиста, который способен удивить в конкретном туре. Есть ли такие игроки на этот раз?

kawse: Из матча «Факел» – «Рубин» я бы рассматривал только защитника воронежцев (Черов/Божин) или вратаря Александра Беленова. Из «Пари НН» – «Оренбург» не хочется брать никого, но если в команде уже есть Эдгар Севикян или Брайан Мансилья, можно оставить на этот тур.

Basil Don: «Факел» – «Рубин». Для меня это – «пусть пробуют они, я лучше пережду». Возможно, стоит взять Беленова: в Екатеринбурге был очень неплох, плюс теперь игра против бывшего клуба, есть что доказывать. Евгений Марков? Ну, как пойдет.

«Пари НН» – «Оренбург». Гости слишком хороши в последних турах. Даже если в команде нет игрока с поставленным хуком слева, обязательно найдется тот, кто огорчит Сергея Юрана традиционным способом. Иван Башич в последней игре пять раз бил по воротам, Дмитрий Воробьев вернулся после травмы и сразу забил. На Мансилью надеемся, в Лукаса Веру – верим.

Денис Гг: Божин. И этим все сказано.

Дедлайн в РПЛ – 14:00 мск в субботу, когда певрвый матч начнут «Крылья Советов» с «Сочи».

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов

2 комментария

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Demy Chris
первыми играют Крылья и Сочи, поправьте
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pav11k
Даю Соболеву и Бонгонде (его касается в большей степени) последний шанс, если не завезут, буду менять.
Из ЦСКА вообще любой выглядит сомнительно: игра на выезде + отсутствие двух основных ЦЗ. Разве что Заба, действительно.
Решил взять Гоцука на этот тур, все-таки дома НН мало пропускает, а Кирилл еще и заковырять что-то может в качестве бонуса.
Из Зенита - Дуглас и Вендел. Возможно, потом доберу Изидора вместо кого-либо, если, опять же, не подкачает против паровозов. У них, кстати, никого не брал.
Дабы освободить место под Волкова, пришлось продать Сафонова и взять Ломаева. Риск, конечно, очень велик, но альтернатива - Лантратов, которому против Зенита играть, поэтому пусть будет так
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