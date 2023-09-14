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Тур после перерыва – и без Эрлинга Холанда в фэнтези сборной.

Мы ее собрали так:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Бернарду Силва, «Манчестер Сити» (2,18%) – 10 очков

Первые голевые действия португальца в сезоне. Ключевой игрок «горожан», который отличается, когда от него не ждешь. Классно среагировал на «закидушку» от Альвареса и в прыжке переправил мяч в ворота, благо в этом моменте Холанд не стал добивать в пустые, за это Силва отблагодарил норвежца голевой передачей.

Хулиан Альварес, «Манчестер Сити» (7,94%) – 9 очков

Аргентинец провел отличный матч, хотя играл за сборную, а это длительные перелеты. Две голевые передачи и удар со штрафного в штангу – классный итог. Он лучший в матче по созданным шансам – четыре, вместе с Родри и Бернарду.

Паскаль Гросс, «Брайтон» (2,23%) – 8 очков

Из 28 голов Гросса в АПЛ – уже семь прилетели «Манчестер Юнайтед». Мозг команды, помогает выходить из под прессинга и успевает к атакам подключаться. Когда забивал Гросс, «Брайтон» совершил 30 передач без потерь.

Джеймс Уорд-Проуз, «Вест Хэм» (3,89%) – 8 очков

Мастер штрафных хорош, четыре матча – пять результативных действий. Отлично вписался в состав лондонцев, как будто уже не первый год за них играет. С десятого тура у «Вест Хэма» благоприятный календарь: «Эвертон», «Брентфорд», «Ноттингем Форест», «Бернли», стоит рассмотреть его кандидатуру заранее.

Нето, «Борнмут» (4,39%) – 8 очков

Первый сухой матч в сезоне. 25 сэйвов за четыре тура – третий показатель в АПЛ, больше только у Фодерингема и Ареоля. С восьмого тура будет неплохой календарь: «Эвертон», «Вулверхэмптон», «Бернли», за такую цену (5) разумно рассмотреть.

Дедлайн на 6-й тур – 17:00 мск в субботу, 23 сентября, когда стартуют сразу три матча, в том числе домашняя игра «Сити».