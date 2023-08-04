«Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон».

Сезон АПЛ стартует в пятницу – как и сезон в Fantasy. Вы знакомы с командами, которые поднялись из Чемпионшипа?

Важно: «Лутон» и «Бернли» пропускают 2-й тур (новички должны были сыграть между собой 19 августа) . «Кенилворт Роуд», стадион «Лутона», подгоняют под требования АПЛ – из-за риска не успеть хозяева запросили перенос.

Новой даты пока нет, но ко 2-му игровому туру в Fantasy этот матч уже не относится.

«Бернли»

Самое главное: старого доброго «Бернли» больше нет.

37-летний тренер Венсан Компани изменил лицо клуба. Когда «Бернли» вылетел из Премьер-лиги в сезоне-2021/22, средний процент владения мячом был меньше 40%. Год с Компани в Чемпионшипе – и показатель взлетел до 64.6%.

«Бернли» доминировал в Шипе: 101 очко, больше всех забили (87 голов), меньше всех пропустили (35, на ноль сыграли 21 матч из 46 ).

Но это в Чемпионшипе. В АПЛ «Бернли» получит совсем другой уровень сопротивления. Тактическая интрига на новый сезон: как поступит Компани – продолжит курс или будет адаптироваться?

Кого брать в «Бернли»?

«Бернли» подписал уже десять новых игроков. Это важный фактор для выбора в Fantasy: надо понять, какие роли новичкам в команде отводит Компани и как их приход скажется на тех, кто уже был в составе .

Главной звезды (окей, после Компани) прошлогоднего «Бернли» нет: арендованный вингер Натан Телла набрал 17+5, но договориться по выкупу с «Саутгемптоном» не получилось. Иан Матсен, левый защитник с 4+6, тоже вернулся в «Челси».

Зато на месте второй бомбардир «Бернли» в Чемпионшипе – Мануэль Бенсон (6.5, пз). Любимый прием левоногого бельгийца – смещение с правого фланга под удар. Шесть из 12 голов он забил из-за штрафной. Перенесет ли Бенсон такую результативность на уровень выше – большой вопрос. Плюс он не всегда был основным: из 33 матчей лишь на 14 вышел в основе. Надо следить за новостями по здоровью: Бенсон не играл на предсезонке.

Анасс Зарури (6.5, пз) похож на Бенсона в главном – он смещается и бьет, но с левого края.

Джош Браунхилл (6.5, пз) – главный игрок в центре поля. Когда рядом более оборонительный партнер, Браунхилл идет выше. Плюс на нем угловые – полезный бонус для набора Fantasy-очков. Часть стандартов на Йоханне Гудмундссоне (6, пз). Мы привыкли к нему на фланге, но у Компани он часто оказывался десяткой.

Основным вратарем в прошлом сезоне был Ариянет Мурич (5). Но купленный за 19 млн фунтов Джеймс Траффорд (5, вр) воспринимается апргейдом позиции (в том числе и по игре ногами) – скорее всего, именно он будет первым номером.

Коннор Робертс (5.5, защ) – основной и довольно результативный правый защитник (4+6). Он лидер по минутам в предсезонных матчах.

Немца Джордана Байера (5, защ) по манере сравнивают с Андерсеном из «Кристал Пэлас» – речь о выверенных длинных передачах. С голами скромно (всего один в карьере), зато центральный защитник железно основной.

Кто бьет пенальти? А штрафные? Угловые?

В Чемпионшипе «Бернли» пробил три пенальти. Один удар исполнил Эшли Барнс – он уже не в клубе. Основным был Джей Родригес (6.5, нап) – два удара, два гола. Но в 34 года Родригес вряд ли будет на поле слишком часто – так что нам придется присмотреться.

Штрафные (здесь и дальше – согласно данным автора The Athletic по Fantasy Холли Шенд): Туайн (6.0, пз), Гудмундссон (6.0, пз), Браунхилл (6.5, пз).

Угловые: Гудмундссон (6.0, пз), Браунхилл (6.5, пз).

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» Пола Хекингботтома вернулся в АПЛ на уже известных нам базовых настройках: схема 3-5-2, прессинг, внимание к переходным фазам, прокачанная физика.

«ШЮ» был вторым в Шипе по ударам после контратак и третьим по ударам после стандартов – подходящий базис для игры против более талантливых соперников.

Кого брать в «Шеффилд Юнайтед»?

Колоссальная потеря перед стартом – Илиман Ндиай. Сенегалец набрал 14+11 и ушел в «Марсель» за 20 млн.

Без него с голами у «Шеффилда» будет туго – и речь не только о завершителях, но и оставшихся созидателях. Ключевой креативщик Оливер Норвуд (6, пз) все еще здесь, это радует – хотя в конце сезона он потерял место в основе. Сандер Берге (6, пз) уже в «Бернли». Сыгравшие большую роль в подъеме Томми Дойл и Джеймс Макати вернулись в «Ман Сити».

Разберемся с теми, кто есть.

Уэсли Фодерингэм (5) – основной вратарь. В сезоне-2022/23 «ШЮ» по пропущенным мячам разделил второе место с «Лутоном» (39) – лучше было только у «Бернли».

Джордж Болдок (5, защ) – основной справа в команде, ставящей на фланговую игру. Вы его наверняка помните еще по тому «Шеффилду». А вот Крис Башем (5, защ) теперь лишь подмена для основных центральных защитников.

Анел Ахмедходжич (5.5, защ) играет справа в тройке центральных защитников. Он идет вперед при любой возможности, забил шесть мячей и попал в команду года. Минус повышенной активности – 12 желтых. Джон Иган (5.5, защ) – более степенный выбор по той же цене.

Кто бьет пенальти? А штрафные? Угловые?

Пенальти: Норвуд (6, пз) и Райан Брюстер (5.5, нап) смазали оба пенальти «ШЮ» в прошлом сезоне.

Штрафные: Норвуд (6, пз).

Угловые: Норвуд (6, пз) и Джон Флек (5.5, пз).

«Лутон»

3-5-2, перетекающие в глубокие 5-3-2 – основа удивительного «Лутона». Тренер Роб Эдвардс ставит на прямолинейность, его команда плелась внизу по количеству и точности пасов. Волнует ли это бывшего защитника Эдвардса? Явно нет.

Лишь «Бернли» пропустил меньше «Лутона» и собрал больше сухих матчей (у «Лутона» – 20) . Только в девяти матчах их 46 «Лутон» пропустил больше одного гола. Надежность защиты подкреплена и другими цифрами: никто в Шипе не допустил меньше ударов в створ и голов с игры (всего 20). Команда Эдвардса – вторая по допущенным xG.

В атаке все иначе.

За 46 матчей чемпионата «Лутон» забил 57 мячей – меньше всех в топ-6 Шипа . А если взять 42 команды, вышедшие в АПЛ за 14 последних сезонов, «Лутон» – 41-й по голам.

Кого брать в «Лутоне»?

И вот в таких обстоятельствах Карлтон Моррис (6.5, нап) умудрился забить 20 мячей. На предсезонке он лучший бомбардир «Лутона» с тремя голами. Заявка на продолжение?

Алфи Даути (6, пз) играет на левом краю, постоянно встречается с мячом и кроссит (ничего другого от вингбеков в системе «Лутона» не требуется). Результат – 6 голевых пасов. Если бы только он считался защитником!

Амарии Белл (5, защ) почти железный: он начал в старте 46 из 49 матчей «Лутона» на пути в АПЛ. Том Локьер (5, защ) тоже играл много, но забил побольше – четыре (у Белла – один).

Кто бьет пенальти? А штрафные? Угловые?

С пенальти непросто: «Лутон» смазал две первые попытки в прошлом сезоне (Адебайо, Вудроу), пока третью не реализовал Моррис.

Штрафные: Джордан Кларк (6, пз), Алфи Даути (6, пз), Люк Берри (5.5, пз).

Угловые: Алфи Даути (6, пз), Джордан Кларк (6, пз), Люк Фримэн (5.5, пз).

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Дедлайн в АПЛ – 22:00 пятницы, 11 августа . Одновременно со стартом матча как раз «Бернли» с «Манчестер Сити».

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley / Staff, Matt McNulty / Stringer, Fran Santiago / Stringer, Michael Regan / Staff, George Wood / Stringer, Shaun Botterill / Staff