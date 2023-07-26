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Fantasy Ла Лиги: все готово к старту! Соедините лучшее из «Барсы» и «Реала»

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Пора собирать команды в фэнтези-турнире по чемпионату Испании.

Турнир запущен – все уже доступно здесь.

Перед новым сезоном правила немного изменились.

Как вообще играть в фэнтези? В чем суть?

Тут все привычно: ваша вирутальная команда набирает очки за реальные полезные действия игроков, которых вы выбрали.

У вас 100 млн бюджета на 15 игроков, нужно выбрать двоих вратарей, по пять защитников и полузащитников плюс троих нападающих. 

Очки делятся на базовые (за выход и полный матч) и бонусные. Бонусы для каждой позиции свои: вратари и защитники получают за сухие матчи, киперы еще и за отбитые пенальти; за голы и ассисты добавляют всем, но забитые мячи полузащитников и форвардов приносят чуть меньше. В новом сезоне вернется добавка за заработанный пенальти, об этом подробнее чуть ниже.

Перед стартом турнира вы создаете команду с нуля, затем перед каждым туром можно делать три замены. Максимум в составе – два футболиста из одного клуба.

Что изменилось в новом сезоне? Дедлайн со стартом и бонусы за заработанный пенальти

Два ключевых изменения.

Дедлайн теперь – одновременно с началом первого матча тура, а не за час как раньше. Это обновление мы внедрили по итогам голосования пользователей.

Возвращаются бонусы за заработанный пенальти, но в новой интерпретации. Теперь игрок получит +2, причем вне зависимости от реализации 11-метрового. А если забьет он сам, два балла приплюсуются к бонусу за сам гол. Детали и примеры мы разобрали здесь.

Благодарим за оценки игроков наших пользователей: Kirill MartynovVIPmdyustas.

А какие призы?

Топ-3 общего зачета получат:

1 место – Apple iPad

2 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

3 место – промокод в маркетплейс на 2000 рублей

Пора собирать команду!

Первый дедлайн – в 20:30 мск 11 августа, одновременно со стартом нового сезона Ла Лиги, когда «Альмерия» сыграет с «Райо Вальекано».

Удачи!

2 комментария

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Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.
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А если я не знаю,что такое маркетплэйс на русском и мне не нужны ваши сраные промкоды,придуманные врагами народа.Ведь никаких реальных призов нет
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