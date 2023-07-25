9 комментариев

Уже можно собирать состав в Fantasy на новый сезон АПЛ, а это – ваш гид по лучшим пикам из каждой команды.

Советует один из оценщиков Премьер-лиги на Sports.ru – известный на сайте как пользователь mails, обладатель чемпионской звезды за сезон-2019/20 и автор телеграм-канала про фэнтези Little Mozart.

«Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд, нап (10). В первый же сезон за «Сити» норвежец выиграл золотую бутсу в АПЛ и ЛЧ. В целом тут и пояснения не нужны: брать будут все, сэкономят на Холанде только самые отчаянные.

Фил Фоден, пз (8). 11 голов и семь ассистов в прошлом сезоне – главное напоминание об эффективности. Так как Кевин Де Брюйне только только приступает к тренировкам, а Рияд Марез и Илкай Гюндоган уже ушли, Фил выглядит лучшим вариантом из атакующих полузащитников.

«Арсенал»

У команды был самый узнаваемый состав, даже с учетом Кая Хавертца в полузащите вряд ли что-то сильно изменится. Календарь на старте отличный («Ноттингем», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм»), два пика обязательны.

Букайо Сака, пз (9). Из атакующих игроков наиболее стабильный, провел больше всех минут, исполняет пенальти. В прошлом сезоне 14 голов и 12 ассистов.

Габриэл Мартинелли, пз (8,5) / Мартин Эдегор, пз (8,5). 15+9 у одного, 15+8 у другого в прошлом сезоне, оба топ. Логично выбирать среди них второго из «Арсенала». Можно посмотреть и на Габи Жезуса за 8,5 в атаку, он даже с учетом большого пропуска из-за травм выбил 11+7.

Габриэл Магальяэс, защ (6). Отыграл все матчи и только в одном был заменен. Хорош на стандартах, 32 удара – 26 из штрафной. На случай, если удобнее сыграть через защитника из команды Микеля Артеты.

«Манчестер Юнайтед»

Маркус Рэшфорд, пз (9). 17 голов и семь ассистов тоже не дают забыть, какой это полезный исполнитель. После чемпионата мира был одним из лучших в АПЛ, поэтому пик номер один в «Юнайтед» сейчас.

Бруну Фернандеш, пз (8,5). Железный игрок основы, новый капитан, исполнитель пенальти – сплошные плюсы для фэнтези. Интересно только, как скажется на его позиции в полузащите покупка Мэйсона Маунта (7,5).

Люк Шоу, защ (6,5). Из обороны внимания заслуживает только Шоу. Лидер команды по сыгранным минутам, и хоть в прошлом сезоне скромные один мяч и четыре голевые, по-прежнему исполнитель стандартов, так что шансы на ассисты всегда есть.

«Ньюкасл»

Команда впервые с сезона-2002/03 сыграет в Лиге чемпионов – это и статус, но и риск относительно результатов в АПЛ. Важно учитывать ближе к сентябрю.

Киран Триппьер, защ (6,5). Машина по созданию моментов для партнеров и соответственно ассистов: вдобавок к забитому мячу было девять голевых в прошлом сезоне. Были бы партнеры точнее, мог собрать и больше. Потому что создал аж 110 шансов, круче в этом рейтинге только Бруну (119) во всей АПЛ.

Каллум Уилсон, нап (8). Провел отличную концовку сезона, исполняет пенальти, единственный очевидный минус – в любой момент может получить травму. Но 18 мячей и шесть ассистов из прошлого сезона напоминают, что риск вполне может того стоить.

«Ливерпуль»

Мохамед Салах, пз (9,5). Уверенные 19+13 в результативных действиях за прошлый сезон, исполняет пенальти (хоть и не всегда уверенно), постоянно в старте – 37 матчей из 38. При любых результатах «Ливерпуля» в фэнтези будет полезен. Вопрос только в цене и возможности совместить с другими дорогими пиками.

Трент Александер-Арнольд, защ (7). Важно помнить, какой роскошной была для Трента вторая половина сезона после смены позиции и при отличной форме – кризис старта, личный и общекомандный, теперь уже можно и забыть. По некоторым метрикам (ожидаемые ассисты, xGBuildup) на подъемном отрезке был лучшим в АПЛ.

«Брайтон»

Каору Митома (7) / Солли Марч (7) / Паскаль Гросс (7), все – пз. Вся тройка была хороша в прошлом сезоне, цена одинаковая, главное – попасть в нужного героя. Календарь на старте отличный: «Лутон», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм». Стоит помнить, что Гросса время от времени используют в обороне.

Первис Эступиньян, защ (6). Защитник атакующий, как и вся команда. Семь ассистов прошлого сезона в памяти, 77 касаний в чужой штрафной говорят об активности впереди. Среди формальных защитников больше только у Джеймса Тарковски (81) и Ивана Перишича (100).

«Астон Вилла»

С приходом Унаи Эмери команда так рванула вверх, что ориентироваться стоит именно на этот отрезок.

Олли Уоткинс, нап (8). При Стивене Джеррарде у него один гол в 11 матчах, при Эмери 14 голов за 26 игр, впечатляющий прогресс. xG с игры больше только у Холанда.

Мусса Диаби, пз (7). Новичок, пришедший из «Байера» – альтернатива Уоткинсу, если уже нет места для нападающего. На предсезонке играет высоко, на одной линии с Олли. Только три игрока из топ-5 лиг забили 10+ и отдать 10+ ассистов за каждый из последних трех сезонов – это Бруну Фернандеш, Лионель Месси и Мусса Диаби.

«Тоттенхэм»

Харри Кейн, нап (9,5). Если бы не сумасшедший сезон Холанда, Кейном восторгались бы гораздо больше. 30 голов и девять ассистов, 38 стартов и только три ухода на замену. Будет приносить стабильно и много, среди минусов не только цена, но и слухи об уходе.

Иван Перишич (6,5) / Педро Порро (6), оба – зщ. Иван лучший среди защитников по касаниям в штрафной – 100 и второй по xG с игры – 2,02. Педро пришел только зимой и в старте провел 13 игр, но успел забить три мяча и отдать три голевые. Но важно следить и за трансферами: Перишич может уйти.

«Брентфорд»

Бриан Мбемо, пз (7,5). Клуб пока не купил никого на замену Айвену Тоуни, получившему бан за ставки, поэтому Мбемо выглядит еще привлекательнее. Играет высоко, в прошлом сезоне оформил 9+9, теперь влияние в атаке наверняка только увеличится.

Бен Ми (5,5) / Итан Пиннок (5,5) / Рико Генри (5,5), все – зщ. У Ми больше ударов, у Пиннока больше явных голевых моментов, а у Генри больше созданных шансов. Любой выбор будет обоснованным. Правда, клуб за рекордные деньги подписал в центр обороны Натана Коллинза, кто-то из тройки может потерять место в старте.

«Фулхэм»

Бернд Лено, вр (5,5). Совершил 144 сэйва (больше только у Давида Райя – 154) и в целом затащил команду в верхнюю половину таблицы. Других вариантов в «Фулхэме» не просматривается, потому что полузащитник Андреас Перейра восстанавливается после операции, а нападающий Александар Митрович одной ногой в Саудовской Аравии.

«Кристал Пэлас»

Эберечи Эзе, пз (7). Самый эффективный игрок команды, особенно в концовке с приходом Роя Ходжсона заиграл постоянно, стал ключевым. 15 (10+5) результативных действий намекают, что можно обратить внимание.

Майкл Олисе, пз (7). В отличие от Эзе, больше заточен на созидание, 11 голевых передач, забивал со штрафного.

«Челси»

Кристофер Нкунку, нап (8). Первых лиц прошлого сезона выбирать опасно, поверить в новичка из «Лейпцига» – почему бы и нет. Нкунку умеет на поле все, наверняка получит шансы с прицелом на роль лидера команды. За 25 матчей прошлого сезона в Бундеслиге забил 16 мячей и отдал шесть голевых.

«Вулверхэмптон»

Жозе Са, вр (5,5). Команда забила в прошлом сезоне меньше всех, на очки из атаки рассчитывать трудно, но вот кипер был пятым в лиге по сэйвам и провел 11 сухих матчей. Чем не повод.

«Вест Хэм»

Саид Бенрахма, пз (7). Алжирец после добротного сезона, исполняет пенальти и стоит на 0,5 млн дешевле Джеррода Боуэна. У обоих по 48 созданных шансов, но Бенрахма провел гораздо меньше минут.

«Борнмут»

Доминик Соланке, нап (7). Голов в прошлом сезоне шесть, а xG – 9,23. Так что если будет реализовывать шансы лучше, спрогрессирует еще. Все возможности при новом атакующем тренере наверняка будут.

«Ноттингем Форест»

Морган Гиббс-Уайт, пз (7). Вырос на 1,5 млн в цене по сравнению с прошлым сезоном, но вполне заслуженно. Провел больше всех минут в команде, самый результативных (пять голов и 12 ассистов), лучший по ударам – 59 и созданным шансам – 66, второй по касаниям в штрафной – 84, исполняет пенальти. Полный набор.

Бреннан Джонсон, пз (7). Та же цена, второй в команде почти по всем ключевым метрикам в атаке, а по касания в чужой штрафной даже первый. Точно нацелен приносить бонусы за результативные действия.

«Эвертон»

Джеймс Тарковски, зщ (5,5). Единственный полевой, сыгравший абсолютно все матчи и не пропустивший ни одной минуты в прошлом сезоне. Уже этого достаточно при поиске самых надежных вариантов, правда? В атаку тоже подключается.

Дуйат МакНил, пз (6,5). Семь голов, пять ассистов, третий по xG со стандартных положенией (2,52). Больше было только у Уорда-Проуза (3,12) и Триппьера (6,75).

«Бернли»

В чемпионшипе набрали 101 очко, больше всех забили, меньше всех пропустили – можно присмотреться к команде Венсана Компани сразу.

Джош Браунхилл, пз (6,5). Начал 41 матч прошлого сезона, забил семь и отдал восемь. Но получил девять желтых карточек – деталь настораживает.

Коннор Робертс, защ (5,5). Защитник нацелен на атаку (4+6 в чемпионшипе), в предсезонных матчах провел больше всех минут.

«Шеффилд Юнайтед»

Анел Ахмедходжич, защ (5,5). Очень опасен на стандартах, забил шесть мячей за прошлый сезон, но многое и аннулировал желтыми карточками – собрал аж 12.

«Лутон»

Карлтон Моррис, нап (6,5). Третий бомбардир чемпионшипа прошлого сезона – 20 мячей + 7 ассистов. Дешевый выбор форварда, который надежно будет играть.

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Первый дедлайн – в 22:00 мск 11 августа, одновременно со стартом нового сезона АПЛ , когда «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling / Staff, Julian Finney / Staff, Alex Livesey / Stringer, Stu Forster / Staff, Michael Regan / Staff, Warren Little / Staff, Adam Hunger / Stringer, Gareth Copley / Staff