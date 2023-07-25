9 комментариев

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Кого брать в Fantasy АПЛ? Лучшие варианты из каждой команды

Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Эвертон Эвертон
Лутон Лутон
Астон Вилла Астон Вилла
Люк Шоу Люк Шоу
Фулхэм Фулхэм
Каллум Уилсон Каллум Уилсон
Борнмут Борнмут
Киран Триппьер Киран Триппьер
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Габриэл Мартинелли Габриэл Мартинелли
Букайо Сака Букайо Сака
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Брентфорд Брентфорд
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Филип Фоден Филип Фоден
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Ньюкасл Ньюкасл
Кристофер Нкунку Кристофер Нкунку
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Брайтон Брайтон
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Бернли Бернли
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Харри Кейн Харри Кейн
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Уже можно собирать состав в Fantasy на новый сезон АПЛ, а это – ваш гид по лучшим пикам из каждой команды.

Советует один из оценщиков Премьер-лиги на Sports.ru – известный на сайте как пользователь mails, обладатель чемпионской звезды за сезон-2019/20 и автор телеграм-канала про фэнтези Little Mozart.

«Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд, нап (10). В первый же сезон за «Сити» норвежец выиграл золотую бутсу в АПЛ и ЛЧ. В целом тут и пояснения не нужны: брать будут все, сэкономят на Холанде только самые отчаянные.

Фил Фоден, пз (8). 11 голов и семь ассистов в прошлом сезоне – главное напоминание об эффективности. Так как Кевин Де Брюйне только только приступает к тренировкам, а Рияд Марез и Илкай Гюндоган уже ушли, Фил выглядит лучшим вариантом из атакующих полузащитников. 

«Арсенал»

У команды был самый узнаваемый состав, даже с учетом Кая Хавертца в полузащите вряд ли что-то сильно изменится. Календарь на старте отличный («Ноттингем», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм»), два пика обязательны.

Букайо Сака, пз (9). Из атакующих игроков наиболее стабильный, провел больше всех минут, исполняет пенальти. В прошлом сезоне 14 голов и 12 ассистов.

Габриэл Мартинелли, пз (8,5) / Мартин Эдегор, пз (8,5). 15+9 у одного, 15+8 у другого в прошлом сезоне, оба топ. Логично выбирать среди них второго из «Арсенала». Можно посмотреть и на Габи Жезуса за 8,5 в атаку, он даже с учетом большого пропуска из-за травм выбил 11+7.

Габриэл Магальяэс, защ (6). Отыграл все матчи и только в одном был заменен. Хорош на стандартах, 32 удара – 26 из штрафной. На случай, если удобнее сыграть через защитника из команды Микеля Артеты.

«Манчестер Юнайтед»

Маркус Рэшфорд, пз (9). 17 голов и семь ассистов тоже не дают забыть, какой это полезный исполнитель. После чемпионата мира был одним из лучших в АПЛ, поэтому пик номер один в «Юнайтед» сейчас.

Бруну Фернандеш, пз (8,5). Железный игрок основы, новый капитан, исполнитель пенальти – сплошные плюсы для фэнтези. Интересно только, как скажется на его позиции в полузащите покупка Мэйсона Маунта (7,5).

Люк Шоу, защ (6,5). Из обороны внимания заслуживает только Шоу. Лидер команды по сыгранным минутам, и хоть в прошлом сезоне скромные один мяч и четыре голевые, по-прежнему исполнитель стандартов, так что шансы на ассисты всегда есть.

«Ньюкасл»

Команда впервые с сезона-2002/03 сыграет в Лиге чемпионов – это и статус, но и риск относительно результатов в АПЛ. Важно учитывать ближе к сентябрю.

Киран Триппьер, защ (6,5). Машина по созданию моментов для партнеров и соответственно ассистов: вдобавок к забитому мячу было девять голевых в прошлом сезоне. Были бы партнеры точнее, мог собрать и больше. Потому что создал аж 110 шансов, круче в этом рейтинге только Бруну (119) во всей АПЛ.

Каллум Уилсон, нап (8). Провел отличную концовку сезона, исполняет пенальти, единственный очевидный минус – в любой момент может получить травму. Но 18 мячей и шесть ассистов из прошлого сезона напоминают, что риск вполне может того стоить.

«Ливерпуль»

Мохамед Салах, пз (9,5). Уверенные 19+13 в результативных действиях за прошлый сезон, исполняет пенальти (хоть и не всегда уверенно), постоянно в старте – 37 матчей из 38. При любых результатах «Ливерпуля» в фэнтези будет полезен. Вопрос только в цене и возможности совместить с другими дорогими пиками.

Трент Александер-Арнольд, защ (7). Важно помнить, какой роскошной была для Трента вторая половина сезона после смены позиции и при отличной форме – кризис старта, личный и общекомандный, теперь уже можно и забыть. По некоторым метрикам (ожидаемые ассисты, xGBuildup) на подъемном отрезке был лучшим в АПЛ.

«Брайтон»

Каору Митома (7) / Солли Марч (7) / Паскаль Гросс (7), все – пз. Вся тройка была хороша в прошлом сезоне, цена одинаковая, главное – попасть в нужного героя. Календарь на старте отличный: «Лутон», «Вулверхэмптон», «Вест Хэм». Стоит помнить, что Гросса время от времени используют в обороне.

Первис Эступиньян, защ (6). Защитник атакующий, как и вся команда. Семь ассистов прошлого сезона в памяти, 77 касаний в чужой штрафной говорят об активности впереди. Среди формальных защитников больше только у Джеймса Тарковски (81) и Ивана Перишича (100).

«Астон Вилла»

С приходом Унаи Эмери команда так рванула вверх, что ориентироваться стоит именно на этот отрезок.

Олли Уоткинс, нап (8). При Стивене Джеррарде у него один гол в 11 матчах, при Эмери 14 голов за 26 игр, впечатляющий прогресс. xG с игры больше только у Холанда.

Мусса Диаби, пз (7). Новичок, пришедший из «Байера» – альтернатива Уоткинсу, если уже нет места для нападающего. На предсезонке играет высоко, на одной линии с Олли. Только три игрока из топ-5 лиг забили 10+ и отдать 10+ ассистов за каждый из последних трех сезонов – это Бруну Фернандеш, Лионель Месси и Мусса Диаби.

«Тоттенхэм»

Харри Кейн, нап (9,5). Если бы не сумасшедший сезон Холанда, Кейном восторгались бы гораздо больше. 30 голов и девять ассистов, 38 стартов и только три ухода на замену. Будет приносить стабильно и много, среди минусов не только цена, но и слухи об уходе.

Иван Перишич (6,5) / Педро Порро (6), оба – зщ. Иван лучший среди защитников по касаниям в штрафной – 100 и второй по xG с игры – 2,02. Педро пришел только зимой и в старте провел 13 игр, но успел забить три мяча и отдать три голевые. Но важно следить и за трансферами: Перишич может уйти.

«Брентфорд»

Бриан Мбемо, пз (7,5). Клуб пока не купил никого на замену Айвену Тоуни, получившему бан за ставки, поэтому Мбемо выглядит еще привлекательнее. Играет высоко, в прошлом сезоне оформил 9+9, теперь влияние в атаке наверняка только увеличится.

Бен Ми (5,5) / Итан Пиннок (5,5) / Рико Генри (5,5), все – зщ. У Ми больше ударов, у Пиннока больше явных голевых моментов, а у Генри больше созданных шансов. Любой выбор будет обоснованным. Правда, клуб за рекордные деньги подписал в центр обороны Натана Коллинза, кто-то из тройки может потерять место в старте.

«Фулхэм» 

Бернд Лено, вр (5,5). Совершил 144 сэйва (больше только у Давида Райя – 154) и в целом затащил команду в верхнюю половину таблицы. Других вариантов в «Фулхэме» не просматривается, потому что полузащитник Андреас Перейра восстанавливается после операции, а нападающий Александар Митрович одной ногой в Саудовской Аравии.

«Кристал Пэлас»

Эберечи Эзе, пз (7). Самый эффективный игрок команды, особенно в концовке с приходом Роя Ходжсона заиграл постоянно, стал ключевым. 15 (10+5) результативных действий намекают, что можно обратить внимание.

Майкл Олисе, пз (7). В отличие от Эзе, больше заточен на созидание, 11 голевых передач, забивал со штрафного.

«Челси»

Кристофер Нкунку, нап (8). Первых лиц прошлого сезона выбирать опасно, поверить в новичка из «Лейпцига» – почему бы и нет. Нкунку умеет на поле все, наверняка получит шансы с прицелом на роль лидера команды. За 25 матчей прошлого сезона в Бундеслиге забил 16 мячей и отдал шесть голевых.

«Вулверхэмптон»

Жозе Са, вр (5,5). Команда забила в прошлом сезоне меньше всех, на очки из атаки рассчитывать трудно, но вот кипер был пятым в лиге по сэйвам и провел 11 сухих матчей. Чем не повод.

«Вест Хэм»

Саид Бенрахма, пз (7). Алжирец после добротного сезона, исполняет пенальти и стоит на 0,5 млн дешевле Джеррода Боуэна. У обоих по 48 созданных шансов, но Бенрахма провел гораздо меньше минут.

«Борнмут»

Доминик Соланке, нап (7). Голов в прошлом сезоне шесть, а xG – 9,23. Так что если будет реализовывать шансы лучше, спрогрессирует еще. Все возможности при новом атакующем тренере наверняка будут.

«Ноттингем Форест»

Морган Гиббс-Уайт, пз (7). Вырос на 1,5 млн в цене по сравнению с прошлым сезоном, но вполне заслуженно. Провел больше всех минут в команде, самый результативных (пять голов и 12 ассистов), лучший по ударам – 59 и созданным шансам – 66, второй по касаниям в штрафной – 84, исполняет пенальти. Полный набор.

Бреннан Джонсон, пз (7). Та же цена, второй в команде почти по всем ключевым метрикам в атаке, а по касания в чужой штрафной даже первый. Точно нацелен приносить бонусы за результативные действия.

«Эвертон»

Джеймс Тарковски, зщ (5,5). Единственный полевой, сыгравший абсолютно все матчи и не пропустивший ни одной минуты в прошлом сезоне. Уже этого достаточно при поиске самых надежных вариантов, правда? В атаку тоже подключается.

Дуйат МакНил, пз (6,5). Семь голов, пять ассистов, третий по xG со стандартных положенией (2,52). Больше было только у Уорда-Проуза (3,12) и Триппьера (6,75). 

«Бернли»

В чемпионшипе набрали 101 очко, больше всех забили, меньше всех пропустили – можно присмотреться к команде Венсана Компани сразу.

Джош Браунхилл, пз (6,5). Начал 41 матч прошлого сезона, забил семь и отдал восемь. Но получил девять желтых карточек – деталь настораживает.

Коннор Робертс, защ (5,5). Защитник нацелен на атаку (4+6 в чемпионшипе), в предсезонных матчах провел больше всех минут.

«Шеффилд Юнайтед»

Анел Ахмедходжич, защ (5,5). Очень опасен на стандартах, забил шесть мячей за прошлый сезон, но многое и аннулировал желтыми карточками – собрал аж 12.

«Лутон»

Карлтон Моррис, нап (6,5). Третий бомбардир чемпионшипа прошлого сезона – 20 мячей + 7 ассистов. Дешевый выбор форварда, который надежно будет играть.

***

Первый дедлайн – в 22:00 мск 11 августа, одновременно со стартом нового сезона АПЛ, когда «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling / Staff, Julian Finney / Staff, Alex Livesey / Stringer, Stu Forster / Staff, Michael Regan / Staff, Warren Little / Staff, Adam Hunger / Stringer, Gareth Copley / Staff

9 комментариев

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Спасибо за отличный разбор!
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Бруну - в капитаны! Остальные подтянутся))
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Чисто перечисление топов и лидеров клубов. Так и я могу. Нкунку под вопросом -его заменили, Жезус выбыл на полтора месяца, Кейн в Баварию хочет.
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Очень жду дедлайн сезона!!!
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Удачи Лутону🤴🏻
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Крутой разбор, спасибо за подсказки. Здорово когда есть такие статьи.
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Ответ Алексей Тарлыков
Чисто перечисление топов и лидеров клубов. Так и я могу. Нкунку под вопросом -его заменили, Жезус выбыл на полтора месяца, Кейн в Баварию хочет.
если сможете подготовить материал со своим взглядом, то было бы отлично. поможем разместить в блог.
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Отличный текст, поможет собрать состав! спасибо!
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Не очень понял почему не посоветовали Ботмана..
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