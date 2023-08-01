Футбольный Fantasy-блог
Блог
Fantasy

Мегарезультаты тура РПЛ: можно было набрать сильно больше 100 очков! Занесли Чалов, Тикнизян и даже Кайо

fantasy fantasy
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Динамо Москва Динамо Москва
Кайо Панталеао Кайо Панталеао
Крылья Советов Крылья Советов
Илья Помазун Илья Помазун
Арсен Захарян Арсен Захарян
Урал Урал
Квинси Промес Квинси Промес
ЦСКА ЦСКА
Краснодар Краснодар
Мохамед Конате Мохамед Конате
Федор Смолов Федор Смолов
Локомотив Локомотив
Федор Чалов Федор Чалов
Матиас Перес II Матиас Перес II
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ахмат Ахмат
Фернандо Костанза Фернандо Костанза
Футбол Футбол

Реальность во втором туре РПЛ тоже хороша, лучшая команда набрала 104 очка, но вот какого идеала можно было добиться.

Напомним: 

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Федор Чалов (30,3%) – 17 очков (3 гола)

После невнятного первого тура армейцев многие фэнтези-менеджеры сомневались, что Чалова нужно оставлять – зря. Хет-трик принес 17 очков, потому что нападающий активировал пару бонусных опций: за полный матч (+1) и заработанный пенальти (+2). Всем, у кого пока нет Чалова, наверняка стоит это исправить.

Наир Тикнизян (19,5%) – 14 очков (2 гола)

Результативность защитника впечатляет невероятно, но впереди у «Локомотива» матч с ЦСКА, а потом через тур – «Краснодар». Тикнизян дорогой, так что 6,5 млн за него – неочевидное решение с учетом календаря.

Кайо (1,6%) – 12 очков (гол + сухой матч)

Классика: не самый стабильный защитник становится лучшим по очкам за матч. Процент владения игроком говорит, что в общем зачете это мало на что повлияло, а в «Краснодара» и без Кайо богатый выбор пиков.

Квинси Промес (64,49%) – 11 очков (гол + пас)

Самый популярный игрок лиги второй тур подряд сделал 1+1. За такую стабильность Квинси любят и фанаты «Спартака», и фэнтези-менеджеры. Конечно же, остается в категории «мастхэв» и, вероятно, никогда из нее не выпадет.

Арсен Захарян (9,4%) – 10 очков (гол + пас)

Вспышка самого обсуждаемого игрока на продажу из РПЛ впечатлила, но команда все еще не в порядке, победу в Самаре динамовцы потом упустили, а дальше у них выезд к «Зениту» и через тур матч с ЦСКА. Покупать дорогого полузащитника себе в Fantasy-команду рисковано.

Мохамед Конате (6,9%) – 10 очков (2 гола)

Один из лидеров первого тура по ударам (6) и касаниям в чужой штрафной (9) теперь забил – но оба раза с пенальти, к тому же второй он бить вообще не должен был. Моменты в игре у форварда все равно возникают, у «Ахмата» после двух поражений на старте дальше «Сочи», «Пари НН» и «Оренбург», так что можно пробовать Конате как джокера.

Дедлайн в третьем туре – 20:00 мск пятницы, 4 августа, одновременно со стартом первого матча, «Краснодар» примет «Пари НН».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
олег именов
редкий случай,когда в символической команде тура,нет ни одного зенитовца
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JAV-URARTU-ARARAT
Впереди несколько очень сложных туров , когда нужно выжить максимум , сталкиваются меж собой фавориты , ждать обилия голов не стоит .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кую коней
Ответ олег именов
редкий случай,когда в символической команде тура,нет ни одного зенитовца
А кого оттуда ставить? Топы свалили, будет нестабильность. Подумываю даже от Кержакова отказаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий