Реальность во втором туре РПЛ тоже хороша, лучшая команда набрала 104 очка, но вот какого идеала можно было добиться.

Напомним:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Федор Чалов (30,3%) – 17 очков (3 гола)

После невнятного первого тура армейцев многие фэнтези-менеджеры сомневались, что Чалова нужно оставлять – зря. Хет-трик принес 17 очков, потому что нападающий активировал пару бонусных опций: за полный матч (+1) и заработанный пенальти (+2). Всем, у кого пока нет Чалова, наверняка стоит это исправить.

Наир Тикнизян (19,5%) – 14 очков (2 гола)

Результативность защитника впечатляет невероятно, но впереди у «Локомотива» матч с ЦСКА, а потом через тур – «Краснодар». Тикнизян дорогой, так что 6,5 млн за него – неочевидное решение с учетом календаря.

Кайо (1,6%) – 12 очков (гол + сухой матч)

Классика: не самый стабильный защитник становится лучшим по очкам за матч. Процент владения игроком говорит, что в общем зачете это мало на что повлияло, а в «Краснодара» и без Кайо богатый выбор пиков.

Квинси Промес (64,49%) – 11 очков (гол + пас)

Самый популярный игрок лиги второй тур подряд сделал 1+1. За такую стабильность Квинси любят и фанаты «Спартака», и фэнтези-менеджеры. Конечно же, остается в категории «мастхэв» и, вероятно, никогда из нее не выпадет.

Арсен Захарян (9,4%) – 10 очков (гол + пас)

Вспышка самого обсуждаемого игрока на продажу из РПЛ впечатлила, но команда все еще не в порядке, победу в Самаре динамовцы потом упустили, а дальше у них выезд к «Зениту» и через тур матч с ЦСКА. Покупать дорогого полузащитника себе в Fantasy-команду рисковано.

Мохамед Конате (6,9%) – 10 очков (2 гола)

Один из лидеров первого тура по ударам (6) и касаниям в чужой штрафной (9) теперь забил – но оба раза с пенальти, к тому же второй он бить вообще не должен был. Моменты в игре у форварда все равно возникают, у «Ахмата» после двух поражений на старте дальше «Сочи», «Пари НН» и «Оренбург», так что можно пробовать Конате как джокера.

Дедлайн в третьем туре – 20:00 мск пятницы, 4 августа, одновременно со стартом первого матча, «Краснодар» примет «Пари НН».