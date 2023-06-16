Сезон РПЛ-2023/24 совсем скоро, пора собирать команду в Fantasy. Новички ко многим наверняка еще придут, но нам в любом случае логичнее ориентироваться на уже знакомых игроков.

Вот на кого точно стоит обратить внимание.

«Зенит»

Вполне естественно рассчитывать на оба слота из команды-чемпиона, которая остается явным фаворитом (ничего нового).

Дуглас Сантос, зщ (6,5) и Малком, пз (9). В прошлом сезоне эту связку держали почти все успешные фэнтези-менеджеры: Малком до постчемпионского отъезда был в 100% составов у лучших игроков, а Дугласа держали 80-90% топов, хотя оба из самых дорогих на своих позициях. Объяснить легко: Малком с отрывом лучший по Fantasy-очкам в сезоне (217, следом Квинси Промес – 189), Сантос – лидер среди защитников (101 очко). Оба все еще в «Зените», конкретных инсайдов об уходе нет, хорошие варианты на первые туры.

Густаво Мантуан, пз (8). Альтернатива с расчетом на эффект от двоих атакующих игроков – на старте у «Зенита» матчи с «Пари НН», «Ростовом» и «Динамо». Мантуан продлил контракт, мотивирован играть за клуб, отлично выглядит в предсезонных матчах и выдал шикарную концовку прошлого сезона (2+3 в пяти последних турах). Бразилец наверняка получит шансы в старте. Тем более, что близок к уходу Вендел, а Далер Кузяев уже нашел команду в Европе.

Андрей Мостовой, пз (8). Был основным большую часть прошлого сезона, стал 16-м в лиге по показателю NPxG (вероятные голы без учета пенальти), закончил с солидными 8+6. Правда, россиянин с тем же Мантуаном и новичком Ду Кейросом, оставляющим приятное впечатление по товарищеским матчам, – конкуренты, и тут заметен риск не угадать, с кем именно в основе начнет Сергей Семак.

ЦСКА

Состав армейцев более вариативен для фэнтези-игроков, свой герой есть в каждой линии. Начнем с обязательного пика.

Федор Чалов, нап (9). Один из самых результативных форвардов РПЛ-2022/23 – с 19 голами и пятью ассистами, единоличный лидер чемпионата по xG (17,84), лучший нападающий по набранным фэнтези-очкам (153), пенальтист. На предсезонке тоже впечатлял сразу: два красивых мяча и еще более красивый ассист в первом же матче, с «Нефтехимиком». Если не поедет в другой чемпионат, выбор Федора выглядит аксиомой.

Иван Обляков, пз (8). Атакующий пик – идеальный выбор для второго слота, потому что первые туры не обещают легкой жизни: ждут выезды в Екатеринбург и Грозный, а также дерби с «Локомотивом». Обляков результативен с весны после перехода на позицию «десятки» (5+2 в семи матчах), он восьмой по очкам среди полузащитников в сезоне (118).

Милан Гайич (6,5)/Виллиан Роша (6)/Мойзес (6,5)/Игорь Дивеев (6), все – зщ. Один из защитников в комбинации с Федором Чаловым – оправданный выбор, учитывая 11 сухих матчей команды в прошедшем сезоне. У каждого и атакующий потенциал тоже.

«Спартак»

Квинси Промес, пз (9). Один из обязательных пиков прошлого сезона вместе с Малкомом. До весенней травмы был в 100% составов лучших фэнтези-менеджеров. И не просто так: у голландца 20 голов и семь ассистов, второй показатель xG (16,9), 3,2 обостряющих передачи за матч (лучший) и 189 фэнтези-очков (больше набрал только Малком). Среди плюсов сейчас относительно простой стартовый календарь: «Оренбург», «Балтика», «Рубин». Идеальный кандидат в полузащиту.

Александр Соболев, нап (8,5). Сезон-2022/23 запомнился не только неспортивным поведением, но и приличной статистикой – 13+6. Форвард тащил в ключевых матчах (например, с «Динамо» и «Краснодаром»), он третий по очкам среди нападающих – 119. Но важно помнить, что Соболев пропустит первый тур из-за дисквалификации.

«Ростов»

Максим Осипенко, защ (6). Третий защитник РПЛ по очкам после Дугласа Сантоса и Милана Гайича (101). Стал популярным выбором как пенальтист во второй части сезона. Учитывая рекорд «Ростова» по пробитым 11-метровым (14), на Максима наверняка можно будет рассчитывать снова.

Николай Комличенко, нап (8). Рекордсмен лиги по заработанным пенальти (8) и фолам (62). Первое достижение теперь снова очень ценно, ведь с сезона-2023/24 возвращаются бонусы тому, благодаря кому получился 11-метровый. Вместе с 10+6 по итогам прошлого сезона это громадный намек, что форварда «Ростова» стоит брать. Любимый ассистент Николая – Даниил Уткин (четыре голевых) тоже рядом, можно снова ждать от связки продуктивности.

«Ахмат»

Бернард Бериша, пз (7). Быстрый крайний полузащитник со взрывным дриблингом (2.7 успешных обводки за матч), исполнитель пенальти, идеальный пик в матчах против открытых соперников. Косовар во многом из-за травм,не стал лучшим в команде по набранным очкам (75), но его характеристики как всегда подкупают.

Георги Шелия, вр (6). Вратарь для фэнтези-команды должен быть недорогим и совершающим много сэйвов. Если есть еще и вероятность «сухаря», это находка. У грозненского кипера восемь сухих матчей и 80 сэйвов в прошлом сезоне (пятое место в РПЛ), а подорожал он всего на 0,5 млн.

«Краснодар»

Эдуард Сперцян, пз (9). Воспитанник стал лучшим ассистентом чемпионата с 11 голевыми при 10 своих мячах. Популярность полузащитника оставалась высокой весь чемпионат. Пока не ушел в Европу, остается обязательным. Хотя теперь вписать в состав сложнее – Сперцян среди самых дорогих, за 9. В первых трех турах «Краснодар» дважды играет дома – с «Сочи» и «Пари НН», тоже приятно.

Джон Кордоба, нап (8,5). Один из лучших нападающих РПЛ с 19 голевыми действиями (14+5) всего за 19 матчей прошлого сезона. Причем в 13 из них он отыграл все 90 минут (надежные +13 очков).

«Оренбург»

Лукас Вера, пз (7). Один из самых подорожавших игроков по сравнению с прошлым турниром. Полузащитник набрал в сезоне-2022/23 аж 100 очков, а стоил всего 5,5. Теперь за его эффективность нужно будет платить на 1,5 млн больше. С одной стороны, после такого яркого старта в России почему бы и не поверить в латиноамериканца снова. С другой – пока неясно, каким будет «Оренбург» с новым тренером Иржи Ярошиком.

Дмитрий Воробьев, нап (7). После ухода Сычевого/Писарского раскрылся на все сто (6+1 в весенней части). У Воробьева много сильных сторон: игра корпусом, дальний удар, реализация, скорость, понимание командной игры. Если «Оренбург» останется таким же ярким в атаке, форварда нужно рассматривать.

«Локомотив»

Артем Дзюба, нап (8). Для фэнтези же неважно, как футболист выглядит в ютуб-шоу, а весной Дзюба показал, насколько может быть полезным для команды и для состава в фэнтези. 13 голевых действий (8+5) за 13 матчей впечатлили. Цена та же, и, если сохранится эффективность – достойный выбор.

Максим Глушенков, пз (8). Футболист с шикарной левой ногой и резким дриблингом, поигравший за две команды РПЛ в прошлом сезоне, показал удивительную стабильность. Несмотря на травмы и нерегулярное место в старте, смог оформить солидные 10+9 и стать четвертым полузащитником лиги по фэнтези-очкам (131). Выглядит как обязательный элемент фэнтези-команды.

Сергей Пиняев, пз (7,5). Травм нет, значит железное место в основе предусмотрено. С позиции инсайда точно будет обострять и всегда ходить рядом с фэнтези-очками. Дальше все зависит от реализации: собственной и партнеров по атаке.

«Динамо»

Арсен Захарян, пз (8,5). Логично ждать, что полузащитник снова будет ярким, потому что Марцел Личка вдохновляет на креатив тех, кто в этом силен. Даже в блеклом прошлом сезоне Захарян сделал 4+7, с новым тренером может быть намного лучше.

Константин Тюкавин, нап (7,5). Конкуренция с Федором Смоловым заставляет переживать за игровое время, но предсезонные матчи в старте начинает именно он. 8+2 из прошлого сезона убеждают обратить внимание.

Дмитрий Скопинцев, защ (6). Такой редкий и такой нужный крайний защитник, умеющий подключаться к атакам. Несмотря на 45 пропущенных, популярность Скопинцева среди лучших фэнтези-игроков регулярно подбиралась к 50% за счет постоянной вероятности отдать голевю. Даже если у него не получалось, стиль игры заставлял оставлять Дмитрия в составе.

«Сочи»

Денис Адамов, вр (5,5). Прошлый сезон для клуба был слишком турбулентным, чтобы со старта строить планы на немолодеющего пенальтиста Нобоа, но вратарь – другая история. Куражность Адамова (вспоминаем матч с «Динамо»), помноженная на невысокую стоимость (5.5, цена не изменилась) – весомый аргумент. Вполне можно брать вторым.

«Урал»

Александр Юшин, пз (6,5). Ударная концовка прошлого сезона (4+1 в последних семи турах) и регулярное место в старте на сборах намекают, что на полузащитника «Урала», играющего в атаке, можно рассчитывать. Хоть он и подорожал на 1 млн – до 6,5.

Илья Помазун, вр (5,5). Аренда продолжается, в прошлом сезоне кипер отыграл 29 полных матчей, шесть из них – на ноль. К тому же сделал 89 сэйвов (четвертое место в РПЛ). Цена та же, качества на месте, организованная оборона от Виктора Гончаренко наверняка будет тоже, с начала чемпионата – так что шансов на сухари еще больше.

«Крылья Советов»

Гленн Бейл, защ (6). Отлично подходит в категорию «крайний защитник с хорошим атакующим потенциалом». Регулярно подключается к атакам часто летящих вперед «Крыльев», но по опыту прошлого сезона результативенв основном против команд из нижней части (голы «Уралу» и «Пари НН», ассист с «Ахматом»). Скромные 2+1 и 2.46 ожидаемых голевых паса (девятое место среди защитников) подчеркивают риск такого выбора, цена теперь на 0,5 выше, но нацеленность на атаку все же подкупает.

Бенхамин Гарре, пз (6,5). Аргентинец впечатлил на финише прошлого сезона (3+1 в пяти матчах). Техника и скорость принятия решений – одни из лучших в РПЛ, ярким примером был гол «Спартаку» после эффектного дриблинга даже без пространства.

«Пари НН»

Кирилл Гоцук, защ (6). Пока Сергей Юран перестраивает команду под себя (химкинские флэшбэки в лице Кухарчука и Трошечкина), меняя игровую концепцию в сторону дисциплины и порядка, неприкасаемым остается Гоцук. В последних пяти турах защитник поучаствовал в четырех сухарях, к тому же забил. Точно пригодится под команды из второй восьмерки.

«Факел»

Федор Кудряшов, защ, (5,5). Главных героев прошлого сезона уже нет, очевидного пика из команды тоже: дешевые Свинов и Морозов вернулись из аренд, Акбашев ушел в «Ростов», Гонгадзе – просто ушел. Но так как в Воронеже с весны рулит любитель надежности Вадим Евсеев, логично посмотреть на защитников. Опытный Федор Кудряшов наверняка тут будет столпом.

«Балтика»

Гедеон Гузина, нап (7). Потрясающе звучит не только имя и фамилия боснийского форварда, но и его результативность в прошлом сезоне. Он стал лучшим бомбардиром Первой Лиги с 14. Из очевидных плюсов: часто доигрывает матчи до конца (13).

Тамерлан Мусаев, нап (6,5). 21-летний воспитанник ЦСКА, лучший молодой игрок сезона Первой лиги, играл у Сергея Игнашевича немало, забил девять мячей. Стоит как минимум последить за его формой и ролью в первых турах.

«Рубин»

Джоэль Фамейе, нап (7,5). Забил 11 мячей в Первой лиге, стоит прилично, но наверняка будет играть постоянно, поэтому оценивать стоит.

Юрий Дюпин, вр (5,5). За 35-летнего голкипера говорят хотя бы 15 сухих матчей в Первой Лиге. В РПЛ с этим наверняка будет сложнее, но мы еще со времен «Анжи» прекрасно помним, как Дюпин умеет добирать сэйвами.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Александр Гальперин, Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив, Виталий Невар