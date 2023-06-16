Футбольный Fantasy-блог
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Сборная сезона ЛЧ. Рядом с Холандом, Винисиусом и Мбаппе – бывший игрок «Локо»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Джованни Ди Лоренцо Джованни Ди Лоренцо
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Жоау Мариу Жоау Мариу
Алекс Гримальдо Алекс Гримальдо
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Родриго Родриго
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Эдерсон Эдерсон
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Мохамед Салах Мохамед Салах
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По правилам Fantasy.

Новая порция итогов сезона – сборная по сумме всего турнира Лиги чемпионов.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум трое игроков из одного клуба, как в 1/8 финала для уравнения шансов в сравнении группового этапа и плей-офф, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🔝 Винисиус – безоговорочно лучший игрок сезона в Fantasy ЛЧ. Бразилец был настолько хорош, что оторвался ото минимум на 13 очков даже без финала. Секрет успеха? Стабильность: 46 очков в плей-офф и 39 на групповом этапе.

🔝 Безусловно, Эрлинг Холанд. Норвежец был очень хорош весь сезон, но пента-трик «Лейпцигу» и 22 очка за него – уникальный пик, после него не оставалось сомнений.

🔝 Мохамед Салах шел по чемпионскому графику, но ранний вылет помешал борьбе с Винисиусом. Нападающий «Ливерпуля» успел набрать лишь 14 очков в плей-офф, но на групповом этапе было аж 56. Хватило запаса для сборной сезона.

🔝 Жоау Мариу – одна из главных сенсаций сезона ЛЧ. Португалец был крайне эффективен вплоть до четвертьфинала, только там его и «Бенфику» коллективно остановил «Интер». 60 очков от бывшего игрока «Локомотива» – внезапно, правда?

🔝 Родриго – вряд ли кто был уверен, что в «Реале» так много будет набирать именно он. Пять голов, два ассиста – 58 Fantasy-очков суммарно. Очень достойно.

Лигой чемпионов завершился большой фэнтези-сезон на Sports.ru. До новых розыгрышей всего месяц, РПЛ ведь возвращается уже 23 июля, а собирать составы можно будет заранее.

Новый сезон ЛЧ начнется 19 сентября – ожидания чуть больше, но и эффекта точно будет вау!

Итоги сезона и победители ЛЧ-2022/23 – здесь

6 комментариев

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Timichx
Ответ Сергей Гарбузов
только Жоау менее талантлив, нежели куарежма
Талантливее куарежмы, дай бог, человек 5 в мире)
+3
0
+3
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Dan Kennedy
Жоау Мариу прям новый Куарежма - хорош только в португальских клубах. Ну если позднего Рикарду не брать, когда он уже в Турции играл.
+1
0
+1
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Александр Сачков
Строго говоря, новый сезон начнётся уже в июне, когда стартует квалификация.
+1
0
+1
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Сергей Гарбузов
Ответ Dan Kennedy
Жоау Мариу прям новый Куарежма - хорош только в португальских клубах. Ну если позднего Рикарду не брать, когда он уже в Турции играл.
только Жоау менее талантлив, нежели куарежма
+1
-1
0
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Dan Kennedy
Ответ Сергей Гарбузов
только Жоау менее талантлив, нежели куарежма
Это само собой, но я про неудачи.
0
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