По правилам Fantasy.

Новая порция итогов сезона – сборная по сумме всего турнира Лиги чемпионов.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум трое игроков из одного клуба, как в 1/8 финала для уравнения шансов в сравнении группового этапа и плей-офф, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🔝 Винисиус – безоговорочно лучший игрок сезона в Fantasy ЛЧ. Бразилец был настолько хорош, что оторвался ото минимум на 13 очков даже без финала. Секрет успеха? Стабильность: 46 очков в плей-офф и 39 на групповом этапе.

🔝 Безусловно, Эрлинг Холанд. Норвежец был очень хорош весь сезон, но пента-трик «Лейпцигу» и 22 очка за него – уникальный пик, после него не оставалось сомнений.

🔝 Мохамед Салах шел по чемпионскому графику, но ранний вылет помешал борьбе с Винисиусом. Нападающий «Ливерпуля» успел набрать лишь 14 очков в плей-офф, но на групповом этапе было аж 56. Хватило запаса для сборной сезона.

🔝 Жоау Мариу – одна из главных сенсаций сезона ЛЧ. Португалец был крайне эффективен вплоть до четвертьфинала, только там его и «Бенфику» коллективно остановил «Интер». 60 очков от бывшего игрока «Локомотива» – внезапно, правда?

🔝 Родриго – вряд ли кто был уверен, что в «Реале» так много будет набирать именно он. Пять голов, два ассиста – 58 Fantasy-очков суммарно. Очень достойно.

Лигой чемпионов завершился большой фэнтези-сезон на Sports.ru. До новых розыгрышей всего месяц, РПЛ ведь возвращается уже 23 июля, а собирать составы можно будет заранее.

Новый сезон ЛЧ начнется 19 сентября – ожидания чуть больше, но и эффекта точно будет вау!