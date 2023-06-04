Сезон в Fantasy РПЛ тоже закончился. А это сборная последнего тура, который решил судьбу фэнтези-чемпионства!

Актуально даже в последнем туре:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Евгений Фролов зажег в идеальный момент. «Крылья» рисковали попасть в стыки, но кипер спас: взял пенальти от Квинси Промеса. Еще и на ноль сыграл – отсюда 12 очков. От человека, который до прошлого тура фактически не играл два года и был мемом.

🤩 Дмитрий Стоцкий выдал образец для защитника: гол и сухая победа. Брать оборону «Пари НН» в концовке было вообще приятно: команда закончила тремя сухими матчами. Козырь.

🤩 Кирилл Гоцук полностью повторил за Стоцким: гол «Химкам» и сухой матч. Знаете «феномен Гоцука»? Это когда популярность игрока за один тур выросла на 33%! Фэнтези-легенда!

🤩 Лукас Вера наконец-то забил! Аргентинское трио «Оренбурга» убрало «Динамо», поучаствовали во всех голах. Вера оформил 1+1 и заработал 11 очков в фэнтези-формате.

🤩 Иван Олейников – спец по «Краснодару», надо запомнить к следующему сезону. У него 1+1 было и в первом круге, и вот теперь.

В фэнтези-турнире по РПЛ сразу два победителя ! Одинаковая сумма у пользователей JurySed и Kirill Matrynov (он как раз отыграл в последнем 13 очков в том числе благодаря очкам от Дмитрия Стоцкого).

Поздравляем!