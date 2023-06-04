Футбольный Fantasy-блог
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Легенда Fantasy, его партнер, мемный вратарь – главные герои последнего тура РПЛ

Евгений Фролов Евгений Фролов
Кирилл Гоцук Кирилл Гоцук
Оренбург Оренбург
Федор Чалов Федор Чалов
Иван Олейников Иван Олейников
Наир Тикнизян Наир Тикнизян
Ахмат Ахмат
Артем Мамин Артем Мамин
Дмитрий Стоцкий Дмитрий Стоцкий
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Сезон в Fantasy РПЛ тоже закончился. А это сборная последнего тура, который решил судьбу фэнтези-чемпионства!

Актуально даже в последнем туре:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Евгений Фролов зажег в идеальный момент. «Крылья» рисковали попасть в стыки, но кипер спас: взял пенальти от Квинси Промеса. Еще и на ноль сыграл – отсюда 12 очков. От человека, который до прошлого тура фактически не играл два года и был мемом.

🤩 Дмитрий Стоцкий выдал образец для защитника: гол и сухая победа. Брать оборону «Пари НН» в концовке было вообще приятно: команда закончила тремя сухими матчами. Козырь.

🤩 Кирилл Гоцук полностью повторил за Стоцким: гол «Химкам» и сухой матч. Знаете «феномен Гоцука»? Это когда популярность игрока за один тур выросла на 33%! Фэнтези-легенда!

🤩 Лукас Вера наконец-то забил! Аргентинское трио «Оренбурга» убрало «Динамо», поучаствовали во всех голах. Вера оформил 1+1 и заработал 11 очков в фэнтези-формате.

🤩 Иван Олейников – спец по «Краснодару», надо запомнить к следующему сезону. У него 1+1 было и в первом круге, и вот теперь.

В фэнтези-турнире по РПЛ сразу два победителя! Одинаковая сумма у пользователей JurySed и Kirill Matrynov (он как раз отыграл в последнем 13 очков в том числе благодаря очкам от Дмитрия Стоцкого).

Поздравляем!

Дедлайны в Fantasy-2023/24. Вы решаете: за час до первого матча или со стартовым свистком?

1 комментарий

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velvetdust2008
Я как обычно умудрился из защитников НН взять Каккоева, классика
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