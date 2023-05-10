62 комментария

Всем привет! Часть фэнтези-турниров уже завершилась, а еще часть завершится совсем скоро. В ближайшее время после завершения всех турниров мы подведем итоги и наградим победителей. А потом нас всех будет ждать межсезонье, но недолгое!

В этом сезоне мы проводили эксперимент, установив дедлайн в фэнтези французской Лиги 1 и английского Чемпионшипа с началом первого матча тура. Мы хотим привести все фэнтези к единому формату, а поэтому нам предстоит решить: либо сделать у всех турниров дедлайн за час до матча, как сейчас в большинстве случаев, либо сделать у всех турниров дедлайн с началом первого матча.

Камень преткновения – публикация составов на первый матч тура . Обычно они появляются примерно за час до стартового свистка. В РПЛ, например, как правило, чуть раньше.

Почему дедлайн за час до матча?

Потому что это компромиссный вариант между дедлайном за полтора часа и дедлайном одновременно с началом. Игроки, которые хотят мониторить на флажке составы на первый матч тура, могут это делать. Кто не хочет или не может – как обычно делает все трансферы и замены заранее, уложившись в дедлайн за час до матча.

Вероятно, возможность мониторить состав до последнего есть не у всех, а значит те, кто пользуется этой возможностью, находятся в привилегированном положении.

Почему дедлайн с началом первого матча?

Игроки находятся в более равных условиях, потому что у всех больше времени, чтобы спокойно зайти и посмотреть официально опубликованные составы на первый матч тура и спокойно сделать замены. К тому же это дополнительный час на размышления, шанс вспомнить о фэнтези накануне матча и сделать замены.

Особенно актуально при туре в середине недели, когда дедлайн выпадает на конец рабочего дня, или при ранних первых матчах на выходных. Мы получили много положительных комментариев от участников фэнтези-турниров Чемпионшипа и Лиги 1, где в этом сезоне экспериментально устанавливали дедлайн со стартовым свистком первого матча. Просьб сделать так во всех фэнтези-турнирах тоже было достаточно.

Обратная сторона: возможно, это ведет к упрощению игрового процесса, сокращается пространство для анализа и предположений, как будут развиваться события.

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Учитывая, что мнения есть разные, мы решили доверить выбор вам. По итогам этого голосования определим, каким будет дедлайн в турнирах следующего сезона.

Третий вариант ответа «Мне все равно» не будем плюсовать к другим, он для тех, кому не принципиально, в какой момент дедлайн.

Других критериев для выбора нет, мы остановимся на варианте с наибольшим процентом голосов.