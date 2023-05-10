62 комментария

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Дедлайны в Fantasy-2023/24. Вы решаете: за час до первого матча или со стартовым свистком?

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Всем привет! Часть фэнтези-турниров уже завершилась, а еще часть завершится совсем скоро. В ближайшее время после завершения всех турниров мы подведем итоги и наградим победителей. А потом нас всех будет ждать межсезонье, но недолгое!

В этом сезоне мы проводили эксперимент, установив дедлайн в фэнтези французской Лиги 1 и английского Чемпионшипа с началом первого матча тура. Мы хотим привести все фэнтези к единому формату, а поэтому нам предстоит решить: либо сделать у всех турниров дедлайн за час до матча, как сейчас в большинстве случаев, либо сделать у всех турниров дедлайн с началом первого матча.

Камень преткновения – публикация составов на первый матч тура. Обычно они появляются примерно за час до стартового свистка. В РПЛ, например, как правило, чуть раньше.

Почему дедлайн за час до матча?

Потому что это компромиссный вариант между дедлайном за полтора часа и дедлайном одновременно с началом. Игроки, которые хотят мониторить на флажке составы на первый матч тура, могут это делать. Кто не хочет или не может – как обычно делает все трансферы и замены заранее, уложившись в дедлайн за час до матча.

Вероятно, возможность мониторить состав до последнего есть не у всех, а значит те, кто пользуется этой возможностью, находятся в привилегированном положении.

Почему дедлайн с началом первого матча?

Игроки находятся в более равных условиях, потому что у всех больше времени, чтобы спокойно зайти и посмотреть официально опубликованные составы на первый матч тура и спокойно сделать замены. К тому же это дополнительный час на размышления, шанс вспомнить о фэнтези накануне матча и сделать замены.

Особенно актуально при туре в середине недели, когда дедлайн выпадает на конец рабочего дня, или при ранних первых матчах на выходных. Мы получили много положительных комментариев от участников фэнтези-турниров Чемпионшипа и Лиги 1, где в этом сезоне экспериментально устанавливали дедлайн со стартовым свистком первого матча. Просьб сделать так во всех фэнтези-турнирах тоже было достаточно.

Обратная сторона: возможно, это ведет к упрощению игрового процесса, сокращается пространство для анализа и предположений, как будут развиваться события.

***

Учитывая, что мнения есть разные, мы решили доверить выбор вам. По итогам этого голосования определим, каким будет дедлайн в турнирах следующего сезона.

Третий вариант ответа «Мне все равно» не будем плюсовать к другим, он для тех, кому не принципиально, в какой момент дедлайн.

Других критериев для выбора нет, мы остановимся на варианте с наибольшим процентом голосов.

Какой вариант дедлайна для Fantasy-турниров лучше?
384 голосa
За 1 час до начала матча (как сейчас)
25%
Одновременно с началом первого матча тура
66%
Мне все равно
9%

62 комментария

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EmAndr_BLR
Ловить составы перед дедлайном - это только усложнение игры, заставляющее сидеть перед компьютером в определенное заданное время.
Обращение к тем, кто за первый вариант. Есть же другие более приятные вещи, чем сидеть ловить составы: больше отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, путешествуйте, гуляйте с девушкой... Зачем вам эти твиттеры в пятницу вечером и субботу? С телефона зайти подкорректировать состав чуть что же намного проще. Жизнь одна и она не стоит того, чтобы пытаться немного выиграть тем, что у вас скучная жизнь, раз вы можете позволить себе ловить эти составы.
Давайте вместе улучшим жизнь фэнтези-задротам и проголосуем за второй вариант!
+52
-6
+46
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COM.bat
Ох, надеюсь люди кайфанул от дедлайнов во Франции/шипе, осознали, что можно не в конкретные 5 минут делать замены, а зайти в удобное время в течение часа до старта матча и спокойно замениться и теперь проголосуют за адекватный вариант.
+28
-5
+23
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Andrei Ivanow
Фентези - это про работу с информацией. Чем больше информации - тем интереснее играть. Если не хочется / не получается так распланировать своё время, чтобы иметь возможность проверить составы перед началом тура - может быть не нужно вовсе играть в фентези?
В неделе 7 суток и в каждых сутках - по 24 часа. Можно найти время кроме вечера пятницы - утра субботы на девушку , отдых и путешествия.
Чемпионшип было играть на порядок приятнее в этом сезоне.
Однозначно второй вариант.
+12
-2
+10
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anelka999
Вот мне нравится ловить составы. Ловля составов это очень интересно и добавляет больше куража намного. Вообще не понимаю этого стремления к упрощению. Ну если вам сложно - вы можете не ловить. Зачем других лишать драйва от довольно сложного, но кайфового фентези, с ловлей составов, когда ты в эти минуты ловишь мощный впрыск адреналина и это же самый кайф. Это самый нерв. Без этого не будет части игры

В Англии в этом сезоне можно было поймать не составы, а новости по отдельным игрокам. Причём формат их подачи был не просто в виде текста, а если взять Манчестер Сити, человек делал целые ролики, переодевался в Гвардиолу и сообщал про Холанда и КДБ в составе. Разве это неинтересно

Многие люди в разных часовых поясах живут. Никто об этом вообще не думает, когда дедлайн отодвинется ещё позже. И в начале сезона всё сводилось к тому, чтобы было легче делать замены по времени, как-то разбросать дедлайны рядом стоящих чемпионатов, а не для просмотра составов. Но по факту проголосовали и сдвинули ШИП (Перенос Шипа - ужас. Удар в самое сердце этой игры), хотя там половина туров в сезоне приходится на выходные, как это помогло пятнице

Сейчас пишут, что возможность мониторить состав до последнего есть не у всех, а значит те, кто пользуется этой возможностью, находятся в привилегированном положении. Но разве не будет такого, что кто-то сможет в часы после дедлайна делать замены, когда составы уже будут, а кто-то не сможет, по каким-то причинам, а сейчас ещё нужно состав поймать и успеть сделать замены за короткое время

Но думаю что дедлайны сдвинут, но формат подачи этого предложения. Он был неприемлемым в начале сезона, тот же Эмандер, Мультиплеер и Фишка просто прямо хамски требовали, будто им кто-то должен. Там перебор конкретный. Особенно с тем, что агитировали в ответ перестать оценивать игроков. То что с таким трудом нам дали благодаря Сазаму и Артёму Голубинцеву. Неужели они не могут понять, что помощь в оценке составов нужна самому комьюнити, потому что ему по приколу играть в фентези и если они переложат это на Спортс, то на Спортсе могут просто забить на фентези

Теперь это всё свелось к тому, что кто может поймать состав до делайна и успеть сделать замены - скучно живёт и слишком много времени может тратить на фентази. Как написал Эмандер в прошлом посте: "Если дедлайн будет одновременно со временем начала матча, то я, например, смогу в пятницу вечером находиться в баре и пить пиво". Наверное, просто ребята забыли, как в итогах своей франшизы показали созвоны в течении сезона по 5 часов в день с обсуждениями

А в прошлых сезонах Эмандер хотел вообще, чтобы половину фентази турниров закрыли, потому что он в них не играет (вы почитайте его пост, он легко найдётся, а Мультиплеер его поддерживал, потому что их команда не участвует в этих турнирах, то есть на остальных людей кто в них играет, им было полностью всё равно)

До этого они душили всех своими оценками игроков в Испании. В этом сезоне они хотят перенести дедлайны. Потом он будут просить, чтобы мы нашли им девушек и заплатили за их пиво в баре из-за кучи свободного времени после переноса. А в следующем сезоне скажут, что хотят машину времени и вернуть Навошу с Дудём

Жизнь одна и она не стоит того, чтобы пытаться немного выиграть тем, что у вас скучная жизнь (с) Цитаты великих людей с красивыми девушками и пивом в баре
+12
-4
+8
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tokoruko
11 часовых поясов только в России, как вообще можно вести речь про ловлю составов
+8
-2
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elMORRO
токоруко забаньте
+7
-1
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Andrei Ivanow
Ответ M91cHuk
зачем работать с информацией, когда ты можешь прийти за полчаса до матча и посмотреть кто вышел в основе и ляпнуть наугад, мы играем в разные фентези по ходу дела
А ты берёшь игрока потому, что он вышел в основе? Любого? Или ты берёшь игрока исходя из его формы, исходя из того, кто соперник, и так далее, а проверяя состав просто убеждаешься , что этот игрок - играет?
+5
-1
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M91cHuk
Ответ Andrei Ivanow
Самые интересные фентези - в НХЛ и НБА - там замены в любое время, информация появляется постоянно, и это остаётся фентези. Работа с источниками - это как раз посмотреть опубликованный состав. А гадать на кофейной гуще кого в этот раз решит выпустить Пеп - это не работа с источниками.
в какое любое время, там замены блочатся за час до события
+4
0
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Иван Буяльский
А дедлайн за 1,5 часа куда делся? Я бы его предпочел. Элемент случайности сохраняется, но при этом никто не получает преимущества за счёт ловли составов. К тому же есть люди из других часовых поясов, и им этот перенос дедлайнов на час вперёд - это ещё минус один час сна. Так что дедлайн за 1 час до матча, это нифига не компромиссный вариант, как вы выражаетесь, а наоборот самый задротистый вариант. Если выбирать, то выбирать между дедлайном за 1,5 часа и дедлайном с началом матча.
+8
-4
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COM.bat
Ответ Alex HeReTiCS
Идеальный вариант это за 90 минут. Чтобы нельзя было ловить состав вообще.
Почему тогда не сутки или неделя?)
+8
-4
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sims82
Турниры с нулевым дедлайном 22-23 - в шипе звезда у Avengers, Франция - Истина. Понимаю когда эти команды, плюс еще 3-4, голосуют за нулевой дедлайн, а остальные, сокращая свои шансы)
В целом без разницы, АПЛ только с ее early team news и " Rashford needs a rest" оставьте как было. Эта часть игры куда интереснее чем тупо ткнуть кнопку, посмотрев на состав.
+4
-1
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Andrei Ivanow
Ответ M91cHuk
Это превращается в другую игру, в которой нужны другие скиллы, не продумывать стратегию, не изучать источники и прогнозы, а просто прийти в нужный момент и поставить игроков по списку 11 человек основного состава. Это не фэнтези футбол, если хотите поменять дедлайн, тогда поменяйте название игры в угадай кто забьёт из основного состава.
Самые интересные фентези - в НХЛ и НБА - там замены в любое время, информация появляется постоянно, и это остаётся фентези.
Работа с источниками - это как раз посмотреть опубликованный состав.
А гадать на кофейной гуще кого в этот раз решит выпустить Пеп - это не работа с источниками.
+4
-1
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Multiplayer
Ответ M91cHuk
Ну и что вам реально нравится ставить состав во Франции как в предыдущем туре, когда известно кто точно выйдет? В чем смысл такого фэнтези? Это просто кардинально меняет игру и делает последние туры во всех чемпионатах, когда должны решаться победители, простой формальностью.
Наоборот. Есть возможность, глядя на составы и соответственно на расстановки, более осмысленно продумать кто может выстрелить, а не брать джокеров наудачу.

Мне думается, это как раз добавляет вариативности в геймплэй
+7
-4
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tokoruko
Ответ Andrei Ivanow
Фентези - это про работу с информацией. Чем больше информации - тем интереснее играть. Если не хочется / не получается так распланировать своё время, чтобы иметь возможность проверить составы перед началом тура - может быть не нужно вовсе играть в фентези? В неделе 7 суток и в каждых сутках - по 24 часа. Можно найти время кроме вечера пятницы - утра субботы на девушку , отдых и путешествия. Чемпионшип было играть на порядок приятнее в этом сезоне. Однозначно второй вариант.
> Если не хочется / не получается так распланировать своё время, чтобы иметь возможность проверить составы перед началом тура - может быть не нужно вовсе играть в фентези

Распланируй моё время так, чтобы дед был не в 5 утра по местному времени, а то чет неудобно как-то немножко
+3
-1
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tokoruko
Ответ COM.bat
С учётом Владивостока дедлайн за 2 часа ещё хуже. Может всё-таки за сутки сделать?)
чем хуже-то? мне нет разницы в 4:30 или 5:00 не вставать собирать состав для игрушки.

лучше, потому что все в равных условиях: все собираются с учетом заявки и предикта, а не состава объявленного на матч
+2
0
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tokoruko
Ответ EmAndr_BLR
Ловить составы перед дедлайном - это только усложнение игры, заставляющее сидеть перед компьютером в определенное заданное время. Обращение к тем, кто за первый вариант. Есть же другие более приятные вещи, чем сидеть ловить составы: больше отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, путешествуйте, гуляйте с девушкой... Зачем вам эти твиттеры в пятницу вечером и субботу? С телефона зайти подкорректировать состав чуть что же намного проще. Жизнь одна и она не стоит того, чтобы пытаться немного выиграть тем, что у вас скучная жизнь, раз вы можете позволить себе ловить эти составы. Давайте вместе улучшим жизнь фэнтези-задротам и проголосуем за второй вариант!
> Ловить составы перед дедлайном - это только усложнение игры, заставляющее сидеть перед компьютером в определенное заданное время

> Давайте вместе проголосуем за вариант в котором задроты будут сидеть и ловить составы перед началом первого матча

ты удивительно последователен

правильно - сделать дед за 1,5 - 2 часа до начала первого матча в туре, чтобы ни у кого не было актуального состава на матч, и все были в равных условиях.
+5
-3
+2
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COM.bat
Ответ tokoruko
Есть только один правильный вариант: за 1,5-2 часа до дедлайна. 1. Знание актуального состава на матч при сборке состава в фэнтези - игровое преимущество 2. Спортс должен обеспечивать игрокам равные условия 3. Типичный дедлайн Лалиги в 22:00 по МСК - это 5 утра во Владивостоке. Поэтому игрок из Москвы и игрок из Владивостока находятся в разных игровых условиях: у одних есть игровое преимущество, у других - нет. 4. Спортс может уравнять условия для игроков из Москвы и Владивостока 5. Спортс не включает пункт, уравнивающий условия для игроков, в голосование Сами вставайте в 5 утра ловить составы. Так как моего варианта нет в голосовании, идите в жопу
С учётом Владивостока дедлайн за 2 часа ещё хуже. Может всё-таки за сутки сделать?)
+3
-1
+2
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xheo
Я играю в основном только в фэнтази по Италии и мне забавно читать такие рассуждения о важности переноса дедлайна. В Италии тур стартует обычно в пятницу с матча типа "Сампдория - Верона". А заканчивается в лучшем случае в понедельник, а худний - даже во вторник может быть матч ) Поэтому особой разницы нет, ведь узнаешь-то ты о травме поставленного в основу ключевого игрока всё равно где-то в субботу вечером или в воскресенье утром)

Конечно, для тех, кто сражается за самые высокие места во всех турнирах, перенос дедлайна на час вперед может сыграть какую-то роль, но для абсолютного большинства, для тех, кто играет в фентази просто по кайфу в небольших лигах с друзьями, это не значит ровным счётом ничего. Как и результат большинства реформ, принимаемых по инициативе "элит", "богатые станут еще богаче, бедные станут еще беднее".
+2
0
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M91cHuk
Ответ EmAndr_BLR
"Вот мне нравится ловить составы...." А большинству не нравится. Это не скилл фэнтези игрока. Это скилл есть ли у тебя лишнее время чтобы тратить на эту ловлю составов. И даже если есть, все равно удовольствия от этого никакого нет. "В Англии в этом сезоне можно было поймать не составы, а новости по отдельным игрокам." Вот из-за этой ситуации и за полтора часа вариант отпадает, что придётся сидеть читать эти новости, если ты стремишься к самым высоким местам. "Многие люди в разных часовых поясах живут..." Составы то все равно в основном появляются. Это просто облегчит жизнь тем кто их ловит. А ловить приходится. "Как написал Эмандер в прошлом посте:" Да, уделить вечер пятницы на общение с командой, для меня это приятное времяпрепровождение (где мы можем не только фэнтези обсудить). В другие дни на фэнтези тратить время не хочется. Чтобы потом в субботу ещё заходить судорожно следить появится ли там состав в Италии или новости по Англии, это вообще не кайф. А зайти с телефона, проверить все ли на месте в спокойном ритме, в этом вообще проблем нет. И несмотря на то что мы в пятницу все равно сидим и смотрим твиттеры эти, у нас вся команда против этого дедлайна за час. Так как это и отвлекает и бесит. "А в прошлых сезонах Эмандер хотел вообще, чтобы половину фентази турниров закрыли, потому что он в них не играет". Вот там речь шла только про H2H и совсем другие причины в том посте написаны, зайдите почитайте. "До этого они душили всех своими оценками игроков в Испании." Оценки как в FPL были. Миллионы кайфуют там, а у тебя душат. --------------------------- Фэнтези не должна быть игра для гиков. Фэнтези должно идти в массы. И если человек будет понимать, что если ему чтобы выиграть придётся в определённое время постоянно заходить в компьютер ловить судорожно состав, то он скорее забросит эту игру. И не надо писать, что ловить состав за час и во время дедлайна это одно и тоже. Это вообще разные ситуации. Когда у тебя есть целый час чтобы проверить футболистов, это намного проще и не вызывает никаких трудностей, так как телефон всегда под рукой. И страховать намного проще, если ты в команде состоишь
Фэнтези всегда была игрой футбольных гиков и ни в какие массы она не пойдет, какой бы ты дедлайн не ставил. А страховать = делать замены за кого-то должно быть полностью запрещенной функцией.
+2
0
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tokoruko
> у всех больше времени, чтобы спокойно зайти и посмотреть официально опубликованные составы на первый матч тура и спокойно сделать замены

Привет вам из Владивостока, болваны.
Будильник на 5 утра ради фентези мне самому завести, или Стогов (или кто у вас там нынче продакт) за меня замены сделает?
+4
-2
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chapayeff
Спортс, а в вашей сервис-команде, что ведёт фэнтези, есть хоть один человек, который полноценно играет? Складывается впечатление, что нет.
+4
-2
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M91cHuk
Ответ anelka999
Вот мне нравится ловить составы. Ловля составов это очень интересно и добавляет больше куража намного. Вообще не понимаю этого стремления к упрощению. Ну если вам сложно - вы можете не ловить. Зачем других лишать драйва от довольно сложного, но кайфового фентези, с ловлей составов, когда ты в эти минуты ловишь мощный впрыск адреналина и это же самый кайф. Это самый нерв. Без этого не будет части игры В Англии в этом сезоне можно было поймать не составы, а новости по отдельным игрокам. Причём формат их подачи был не просто в виде текста, а если взять Манчестер Сити, человек делал целые ролики, переодевался в Гвардиолу и сообщал про Холанда и КДБ в составе. Разве это неинтересно Многие люди в разных часовых поясах живут. Никто об этом вообще не думает, когда дедлайн отодвинется ещё позже. И в начале сезона всё сводилось к тому, чтобы было легче делать замены по времени, как-то разбросать дедлайны рядом стоящих чемпионатов, а не для просмотра составов. Но по факту проголосовали и сдвинули ШИП (Перенос Шипа - ужас. Удар в самое сердце этой игры), хотя там половина туров в сезоне приходится на выходные, как это помогло пятнице Сейчас пишут, что возможность мониторить состав до последнего есть не у всех, а значит те, кто пользуется этой возможностью, находятся в привилегированном положении. Но разве не будет такого, что кто-то сможет в часы после дедлайна делать замены, когда составы уже будут, а кто-то не сможет, по каким-то причинам, а сейчас ещё нужно состав поймать и успеть сделать замены за короткое время Но думаю что дедлайны сдвинут, но формат подачи этого предложения. Он был неприемлемым в начале сезона, тот же Эмандер, Мультиплеер и Фишка просто прямо хамски требовали, будто им кто-то должен. Там перебор конкретный. Особенно с тем, что агитировали в ответ перестать оценивать игроков. То что с таким трудом нам дали благодаря Сазаму и Артёму Голубинцеву. Неужели они не могут понять, что помощь в оценке составов нужна самому комьюнити, потому что ему по приколу играть в фентези и если они переложат это на Спортс, то на Спортсе могут просто забить на фентези Теперь это всё свелось к тому, что кто может поймать состав до делайна и успеть сделать замены - скучно живёт и слишком много времени может тратить на фентази. Как написал Эмандер в прошлом посте: "Если дедлайн будет одновременно со временем начала матча, то я, например, смогу в пятницу вечером находиться в баре и пить пиво". Наверное, просто ребята забыли, как в итогах своей франшизы показали созвоны в течении сезона по 5 часов в день с обсуждениями А в прошлых сезонах Эмандер хотел вообще, чтобы половину фентази турниров закрыли, потому что он в них не играет (вы почитайте его пост, он легко найдётся, а Мультиплеер его поддерживал, потому что их команда не участвует в этих турнирах, то есть на остальных людей кто в них играет, им было полностью всё равно) До этого они душили всех своими оценками игроков в Испании. В этом сезоне они хотят перенести дедлайны. Потом он будут просить, чтобы мы нашли им девушек и заплатили за их пиво в баре из-за кучи свободного времени после переноса. А в следующем сезоне скажут, что хотят машину времени и вернуть Навошу с Дудём Жизнь одна и она не стоит того, чтобы пытаться немного выиграть тем, что у вас скучная жизнь (с) Цитаты великих людей с красивыми девушками и пивом в баре
Золотые слова, хоть одну родственную душу нашёл тут, спасибо
+2
-1
+1
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COM.bat
Ответ elMORRO
Брат фентези на 100 человек не будут проводить(
ну, я в целом про голосование) но и в турнирах тоже за чистку
+1
0
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elMORRO
Зная спорц победит вариант мне все равно с 10%
+3
-2
+1
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tokoruko
Есть только один правильный вариант: за 1,5-2 часа до дедлайна.

1. Знание актуального состава на матч при сборке состава в фэнтези - игровое преимущество
2. Спортс должен обеспечивать игрокам равные условия
3. Типичный дедлайн Лалиги в 22:00 по МСК - это 5 утра во Владивостоке. Поэтому игрок из Москвы и игрок из Владивостока находятся в разных игровых условиях: у одних есть игровое преимущество, у других - нет.
4. Спортс может уравнять условия для игроков из Москвы и Владивостока
5. Спортс не включает пункт, уравнивающий условия для игроков, в голосование

Сами вставайте в 5 утра ловить составы.
Так как моего варианта нет в голосовании, идите в жопу
+6
-5
+1
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