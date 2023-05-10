62 комментария

Дедлайны в Fantasy-2023/24. Вы решаете: за час до первого матча или со стартовым свистком?
Всем привет! Часть фэнтези-турниров уже завершилась, а еще часть завершится совсем скоро. В ближайшее время после завершения всех турниров мы подведем итоги и наградим победителей. А потом нас всех будет ждать межсезонье, но недолгое!
В этом сезоне мы проводили эксперимент, установив дедлайн в фэнтези французской Лиги 1 и английского Чемпионшипа с началом первого матча тура. Мы хотим привести все фэнтези к единому формату, а поэтому нам предстоит решить: либо сделать у всех турниров дедлайн за час до матча, как сейчас в большинстве случаев, либо сделать у всех турниров дедлайн с началом первого матча.
Камень преткновения – публикация составов на первый матч тура. Обычно они появляются примерно за час до стартового свистка. В РПЛ, например, как правило, чуть раньше.
Почему дедлайн за час до матча?
Потому что это компромиссный вариант между дедлайном за полтора часа и дедлайном одновременно с началом. Игроки, которые хотят мониторить на флажке составы на первый матч тура, могут это делать. Кто не хочет или не может – как обычно делает все трансферы и замены заранее, уложившись в дедлайн за час до матча.
Вероятно, возможность мониторить состав до последнего есть не у всех, а значит те, кто пользуется этой возможностью, находятся в привилегированном положении.
Почему дедлайн с началом первого матча?
Игроки находятся в более равных условиях, потому что у всех больше времени, чтобы спокойно зайти и посмотреть официально опубликованные составы на первый матч тура и спокойно сделать замены. К тому же это дополнительный час на размышления, шанс вспомнить о фэнтези накануне матча и сделать замены.
Особенно актуально при туре в середине недели, когда дедлайн выпадает на конец рабочего дня, или при ранних первых матчах на выходных. Мы получили много положительных комментариев от участников фэнтези-турниров Чемпионшипа и Лиги 1, где в этом сезоне экспериментально устанавливали дедлайн со стартовым свистком первого матча. Просьб сделать так во всех фэнтези-турнирах тоже было достаточно.
Обратная сторона: возможно, это ведет к упрощению игрового процесса, сокращается пространство для анализа и предположений, как будут развиваться события.
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Учитывая, что мнения есть разные, мы решили доверить выбор вам. По итогам этого голосования определим, каким будет дедлайн в турнирах следующего сезона.
Третий вариант ответа «Мне все равно» не будем плюсовать к другим, он для тех, кому не принципиально, в какой момент дедлайн.
Других критериев для выбора нет, мы остановимся на варианте с наибольшим процентом голосов.
Обращение к тем, кто за первый вариант. Есть же другие более приятные вещи, чем сидеть ловить составы: больше отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, путешествуйте, гуляйте с девушкой... Зачем вам эти твиттеры в пятницу вечером и субботу? С телефона зайти подкорректировать состав чуть что же намного проще. Жизнь одна и она не стоит того, чтобы пытаться немного выиграть тем, что у вас скучная жизнь, раз вы можете позволить себе ловить эти составы.
Давайте вместе улучшим жизнь фэнтези-задротам и проголосуем за второй вариант!
В неделе 7 суток и в каждых сутках - по 24 часа. Можно найти время кроме вечера пятницы - утра субботы на девушку , отдых и путешествия.
Чемпионшип было играть на порядок приятнее в этом сезоне.
Однозначно второй вариант.
В Англии в этом сезоне можно было поймать не составы, а новости по отдельным игрокам. Причём формат их подачи был не просто в виде текста, а если взять Манчестер Сити, человек делал целые ролики, переодевался в Гвардиолу и сообщал про Холанда и КДБ в составе. Разве это неинтересно
Многие люди в разных часовых поясах живут. Никто об этом вообще не думает, когда дедлайн отодвинется ещё позже. И в начале сезона всё сводилось к тому, чтобы было легче делать замены по времени, как-то разбросать дедлайны рядом стоящих чемпионатов, а не для просмотра составов. Но по факту проголосовали и сдвинули ШИП (Перенос Шипа - ужас. Удар в самое сердце этой игры), хотя там половина туров в сезоне приходится на выходные, как это помогло пятнице
Сейчас пишут, что возможность мониторить состав до последнего есть не у всех, а значит те, кто пользуется этой возможностью, находятся в привилегированном положении. Но разве не будет такого, что кто-то сможет в часы после дедлайна делать замены, когда составы уже будут, а кто-то не сможет, по каким-то причинам, а сейчас ещё нужно состав поймать и успеть сделать замены за короткое время
Но думаю что дедлайны сдвинут, но формат подачи этого предложения. Он был неприемлемым в начале сезона, тот же Эмандер, Мультиплеер и Фишка просто прямо хамски требовали, будто им кто-то должен. Там перебор конкретный. Особенно с тем, что агитировали в ответ перестать оценивать игроков. То что с таким трудом нам дали благодаря Сазаму и Артёму Голубинцеву. Неужели они не могут понять, что помощь в оценке составов нужна самому комьюнити, потому что ему по приколу играть в фентези и если они переложат это на Спортс, то на Спортсе могут просто забить на фентези
Теперь это всё свелось к тому, что кто может поймать состав до делайна и успеть сделать замены - скучно живёт и слишком много времени может тратить на фентази. Как написал Эмандер в прошлом посте: "Если дедлайн будет одновременно со временем начала матча, то я, например, смогу в пятницу вечером находиться в баре и пить пиво". Наверное, просто ребята забыли, как в итогах своей франшизы показали созвоны в течении сезона по 5 часов в день с обсуждениями
А в прошлых сезонах Эмандер хотел вообще, чтобы половину фентази турниров закрыли, потому что он в них не играет (вы почитайте его пост, он легко найдётся, а Мультиплеер его поддерживал, потому что их команда не участвует в этих турнирах, то есть на остальных людей кто в них играет, им было полностью всё равно)
До этого они душили всех своими оценками игроков в Испании. В этом сезоне они хотят перенести дедлайны. Потом он будут просить, чтобы мы нашли им девушек и заплатили за их пиво в баре из-за кучи свободного времени после переноса. А в следующем сезоне скажут, что хотят машину времени и вернуть Навошу с Дудём
Жизнь одна и она не стоит того, чтобы пытаться немного выиграть тем, что у вас скучная жизнь (с) Цитаты великих людей с красивыми девушками и пивом в баре
В целом без разницы, АПЛ только с ее early team news и " Rashford needs a rest" оставьте как было. Эта часть игры куда интереснее чем тупо ткнуть кнопку, посмотрев на состав.
Работа с источниками - это как раз посмотреть опубликованный состав.
А гадать на кофейной гуще кого в этот раз решит выпустить Пеп - это не работа с источниками.
Мне думается, это как раз добавляет вариативности в геймплэй
Распланируй моё время так, чтобы дед был не в 5 утра по местному времени, а то чет неудобно как-то немножко
лучше, потому что все в равных условиях: все собираются с учетом заявки и предикта, а не состава объявленного на матч
> Давайте вместе проголосуем за вариант в котором задроты будут сидеть и ловить составы перед началом первого матча
ты удивительно последователен
правильно - сделать дед за 1,5 - 2 часа до начала первого матча в туре, чтобы ни у кого не было актуального состава на матч, и все были в равных условиях.
Конечно, для тех, кто сражается за самые высокие места во всех турнирах, перенос дедлайна на час вперед может сыграть какую-то роль, но для абсолютного большинства, для тех, кто играет в фентази просто по кайфу в небольших лигах с друзьями, это не значит ровным счётом ничего. Как и результат большинства реформ, принимаемых по инициативе "элит", "богатые станут еще богаче, бедные станут еще беднее".
Привет вам из Владивостока, болваны.
Будильник на 5 утра ради фентези мне самому завести, или Стогов (или кто у вас там нынче продакт) за меня замены сделает?
1. Знание актуального состава на матч при сборке состава в фэнтези - игровое преимущество
2. Спортс должен обеспечивать игрокам равные условия
3. Типичный дедлайн Лалиги в 22:00 по МСК - это 5 утра во Владивостоке. Поэтому игрок из Москвы и игрок из Владивостока находятся в разных игровых условиях: у одних есть игровое преимущество, у других - нет.
4. Спортс может уравнять условия для игроков из Москвы и Владивостока
5. Спортс не включает пункт, уравнивающий условия для игроков, в голосование
Сами вставайте в 5 утра ловить составы.
Так как моего варианта нет в голосовании, идите в жопу