29-й тур Мир РПЛ дал неожиданных имен, которые редко в нашем поле зрения. Тем интереснее!

Не забываем:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😎 Дубль Александра Юшина приблизил «Уралу» к спасению. За важность голов бонусов в Fantasy нет, но 13 очков – и так супер.

😎 Андрей Егорычев – еще один герой «Урала», его результативность предугадали лишь 0,25 % игроков в Fantasy. Три голевые передачи принесли ему те же 13 очков.

😎 Роман Акбашев проводит ударный май: важнейшие 3+1 в четырех матчах. С «Крыльями» у полузащитника получился лучший матч сезона, 10 очков в Fantasy.

😎 Егор Голенков забил три мяча за сезон, два из них – в этом туре «Ахмату». 10 очков от парня, который удивил.

😎 Максиму Глушенкову хватило тайма, чтобы перевернуть матч с «Динамо». Вышел на замену, сделал 1+1 и заработал 9 очков. Кстати, самый популярный игрок из сборной тура – в 16,39% составов.

В РПЛ остался последний тур, а значит последние в сезоне замены – до 16:00 мск в субботу, 3 июня.