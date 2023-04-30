28-й тур РПЛ подарил самую неожиданную и интересную сборную сезона Fantasy.

Комплект базовых знаний:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Никита Каккоев сделал именно то, о чем мечтают все участники Fantasy. 15 очков за тур! Это больше, чем он суммарно заработал за всю весеннюю часть чемпионата. Праздник для 0,26% игроков.

🤩 Виктор Александров – еще один джокер из «Пари НН». У защитника гол и сухая победа, а значит ему и 0,81% прилетели 12 очков.

🤩 После первых двух имен Гленн Бейл – настоящая звезда. И дело даже не в фамилии. Голландец пользуется популярностью в Fantasy: 9,44%. У защитника «Крыльев» тоже гол и 12 очков.

🤩 Кто-то мог подумать, что самым эффективным игроком «Зенита» в туре станет Густаво Мантуан? 0,32% его взяли и получили 11 очков.

🤩 Евгений Харин заканчивает самую непредсказуемую сборную Fantasy РПЛ. У полузащитника «Ахмата» 1+1 и 11 очков – для 0,24% фэнтези-менеджеров.