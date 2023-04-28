Футбольный Fantasy-блог
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Лично вынес «Реал» – стал лучшим выбором в Fantasy-туре. В 1/2 финала ЛЧ

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Мы в шаге от развязки Лиги чемпионов! Смотрим, кто был лучшим в ответных полуфиналах.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум шесть игроков из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

 

👏 Бернарду Силва главный герой тура. Дубль в ворота действующего победителя ЛЧ вывел «Сити» в долгожданный финал – и дал 14 очков в Fantasy.

👏 Мануэль Аканджи подарил 12 очков 4% игроков. Секрет успеха: сухой матч и гол.

👏 Кевин де Брюйне снова с нами. Две голевых передачи дали 9 очков. За два матча с «Реалом» у него 17 – вот это уровень!

👏 6 матчей – 5 сухих. Защита «Интера» продолжает удивлять. В нашем топе лучший игрок по соотношению цена/эффективность – Франческо Ачерби. Кстати, этот парень уже в каждом четвертом составе!

Последний дедлайн сезона – 10 июня, можно будет взять хоть целиком «Сити» и «Интер», никакого лимита по количеству.

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