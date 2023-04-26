27-й тур отправил «Торпедо» в ФНЛ и одного тренера в отставку. Знакомимся со звездами, которые поучаствовали в этом – в Fantasy-формате.

О чем это:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

👍🏻 Федор Чалов провел большой матч: укрепил позиции ЦСКА в борьбе за серебро и отправил «Торпедо» в ФНЛ. 2+1 принесли ему 13 баллов в Fantasy, с огромным отрывом лучший игрок тура.

👍🏻 Защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац отдал четвертую голевую передачу в сезоне: поучаствовал в гостевом разгроме «Динамо». Серб весьма популярен в Fantasy: его выбрали почти 8% игроков.

👍🏻 Дарко Тодорович – полная копия сербского коллеги по «Ахмату»: голевая передача, такая же стоимость (5,5) и даже балканская родина. Только вот вариант более экзотический, мог сделать разницу: меньше 2% попаданий в Fantasy-составы.

👍🏻 Герой Воронежа Роман Акбашев забил, возможно, главный мяч сезона для «Факела». Полузащитник вывел команду из зоны вылета. Это его самый результативный матч в Fantasy, именно Акбашев дает больше всех очков в «Факеле».

👍🏻 Иван Обляков проводит великолепный сезон в РПЛ: уже 8+4. В этом туре добавил гол в ворота «Торпедо». Вы все еще не взяли Ивана в команду? Конкуренты по лиге уже выехали.