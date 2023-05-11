В Лиге чемпионов сыграли первые полуфиналы – и сборная по итогам получилась необычной в сравнении с тем, что бывало на более ранних стадиях.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум шесть игроков из одного клуба , при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Наверняка вы удивились: в нападении нет Эдина Джеко (забил и набрал 6 очков), там Оливье Жиру (3 очка) . Дело в том, сухая победа «Интера» позволяет набрать много очков за счет защитников, поэтому при лимите в шесть игроков из одного клуба выгоднее было взять вратаря, четверых защитников и Генриха Мхитаряна .

😉 Федерико Димарко продолжает удивлять: три голевые передачи за два последних матча в ЛЧ – супер для защитника. Популярность итальянца среди игроков Fantasy выросла в четыре раза с пятого тура!

😉 Винисиус поражает стабильностью. У вингера «Реала» есть результативные действия во всех матчах плей-офф. Незаменимый игрок, который есть в каждом втором составе.

😉 Кевин де Брюйне забил один из четырех голов тура, в сборной без него никак. Бельгиец же всегда может занести – ну да, дороговато, но обязательно нужен в составе, правда?

😉 Генрих Мхитарян забил в этом плей-офф ЛЧ впервые – рады 2,7% фэнтези-менеджеров. Которые верили в пользу от армянина несмотря на отсутствие результативных действий раньше.

Сборная тура выглядит странновато, это верно – но на такой продвинутой стадии турнира, когда остались всего четыре команды, это нормально, поверьте.