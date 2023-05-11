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Да, странноватая сборная тура – но для такой стадии ЛЧ это нормально

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Оливье Жиру Оливье Жиру
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В Лиге чемпионов сыграли первые полуфиналы – и сборная по итогам получилась необычной в сравнении с тем, что бывало на более ранних стадиях.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум шесть игроков из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Наверняка вы удивились: в нападении нет Эдина Джеко (забил и набрал 6 очков), там Оливье Жиру (3 очка). Дело в том, сухая победа «Интера» позволяет набрать много очков за счет защитников, поэтому при лимите в шесть игроков из одного клуба выгоднее было взять вратаря, четверых защитников и Генриха Мхитаряна.

😉 Федерико Димарко продолжает удивлять: три голевые передачи за два последних матча в ЛЧ – супер для защитника. Популярность итальянца среди игроков Fantasy выросла в четыре раза с пятого тура!

😉 Винисиус поражает стабильностью. У вингера «Реала» есть результативные действия во всех матчах плей-офф. Незаменимый игрок, который есть в каждом втором составе.

😉 Кевин де Брюйне забил один из четырех голов тура, в сборной без него никак. Бельгиец же всегда может занести – ну да, дороговато, но обязательно нужен в составе, правда?

😉 Генрих Мхитарян забил в этом плей-офф ЛЧ впервые – рады 2,7% фэнтези-менеджеров. Которые верили в пользу от армянина несмотря на отсутствие результативных действий раньше.

Сборная тура выглядит странновато, это верно – но на такой продвинутой стадии турнира, когда остались всего четыре команды, это нормально, поверьте.

Сделать предпоследние замены в ЛЧ нужно ко вторнику на следующей неделе – дедлайн в 21:00 16 мая.

3 комментария

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Lindeman
Ответ Софья Хороброва
Жиру? ахах. столько игроков интера, хотя по факту тут ни одного игрока из миланской пары не должно быть, уровень в 100 раз ниже. это все равно что сделать полуфинальную пару зенит-цска, где они 2-2 сыграют. придется тоже выбирать лучших игроков недели из зенита и цска)
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