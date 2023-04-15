Два героя чемпионского матча.

Уже знаем чемпиона РПЛ – но не в Fantasy, тут борьба в большинстве лиг как раз только выходит на пик.

Что мы должны помнить о сборной тура:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐ Попадание Дарко Тодоровича в лист героев было неизбежным. У защитника «Ахмата» 1+1 против «Торпедо», а эти две единицы дают две другие: 11 очков – для 1,84% участников.

⭐ Квинси Промес не испортил чемпионский праздник «Зениту», но гол и ассист дал. Хоть так порадовал 40% игроков в Fantasy, +11 очков.

⭐⭐ Клаудиньо принес 10 очков в золотом матче. Бразилец очень хорош: 2+3 в трех последних турах. Правда, вопрос: продолжит ли уже после чемпионства?

⭐ Сергей Волков из «Краснодара» проводит весну на топ-уровне: чуть больше месяца – и четыре результативных действия. 0,63% игроков что-то знали?

⭐ Илья Лантратов стал самым эффективным футболистом тура, что неудивительно: сухой матч, отбитый пенальти и 5 сэйвов в игре. 13 очков за 5,5 –идеальный выбор.

⭐ Наир Тикнизян особенно впечатлил 4,5% фэнтези-менеджеров – 12 очков каждому! За сухой матч и гол.