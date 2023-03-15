Зная четверку полуфиналистов Лиги чемпионов, оцениваем сборную 6-го тура плей-офф.

По-прежнему важно:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум четыре игрока из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Напоминаем, на этой стадии в команду влезают четыре игрока из одной команды.

🤩 Родриго – с отрывом лучший игрок тура. Бразилец единственным забивал на «Стэмфорд Бридж», у него дубль. Приятная неожиданность из 13 очков для 2,38% участников Fantasy. Приятно ведь, что он тут полузащитник, а не форвард, правда?

🤩 Лаутаро Мартинес забил лишь второй мяч в текущей ЛЧ, но зато в самый важный момент. 1+1 аргентинца остановили «Бенфику» (трех голов в Милане им бы хватило для камбэка) и подарили нам дерби в полуфинале.

🤩 Алекс Мерет вряд ли доволен матчем с «Миланом», но 12,05% любителей Fantasy получили от него выгоду: отбитый пенальти почти всегда выводит вратаря в сборную тура.

🤩 Федерико Димарко – скрытый герой матча «Интера» с «Бенфикой». Две голевых передачи от защитника – приятный бонус для тех, кто выбрал его.

🤩 Гол Фредерика Эурснеса дал интригу второму тайму матча в Милане и хоть не вывел дальше, принес 8 очков для 1,49% участников Fantasy.

На следующей стадии можно брать уже по шесть человек из одной команды, потому что на выбор всего четыре участника плей-офф.