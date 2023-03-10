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Холанд не лидер тура в Fantasy ЛЧ. Кто же набрал больше?

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Топовая восьмерка сыграла по четвертьфиналу ЛЧ – вот фэнтези-итоги первых матчей.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум четыре игрока из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Напоминаем, что на этой стадии в составе уже может быть по четыре игрока из одной команды.

👏 Традиционный Эрлинг Холанд – теперь против немцев всего-то 1+1, но и «Бавария» помощнее «Лейпцига», к пента-трику в этот раз не близко. Польза от норвежца у 57% игроков. Много, конечно, но беспокоит другое: с какой логикой вы не взяли Холанда? Пишите в комментах, объяснитесь!

👏 Бернарду Силва пошумел в Манчестере. Да, Альфонсо Дэвис? У португальца каре из единиц: 1 гол, 1 голевая передача и 11 очков в Fantasy.

👏 Алессандро Бастони не только сыграл на ноль, но и поучаствовал в голе «Интера». 9 очков – сумма сухаря и ассиста.

👏 С феноменального гола Родри левой началась такая яркая победа «Сити». Его перед четвертьфиналами больше скидывали, чем брали в свои команды: процент упал до 3,23%. Пик, который мог сделать разницу для поверивших.

👏 Лидеры по очкам в туре – из «Сити», потому что это самый результативный матч, все логично. Даже Джон Стоунз тут – тоже защитник с ассистом.

Между турами в ЛЧ на этот раз минимальная пауза – уже в 21:00 вторника дедлайн, 18 апреля нужно сделать замены. Посмотрим тур внутренних чемпионатов и пойдем узнавать, кто пройдет в полуфинал Лиги чемпионов.

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