Возвращаемся в привычный ритм, смотрим сборную 22-го тура Мир РПЛ.

И не забываем:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 20-летний Никита Кривцов из «Краснодара» – самый эффективный в туре. У полузащитника дубль к 14-й минуте матча, в сумме 12 очков для самых проницательных 0,54% игроков.

😍 Для Ивана Облякова это четвертый результативный тур подряд, когда он на поле. На этот раз есть и гол, и ассист. Впечатляющие 11 баллов.

😍 Александр Соболев забил в РПЛ впервые с октября: хорошо, что за автоголоы нет минусов, в фэнтези учитывается только дубль в ворота «Динамо» и автогол. Счастье для 28% участников!

😍 Джон Кордоба блеснул: 4+2 за три последних тура. В этот раз колумбиец помог забить Кривцову, забил сам – заслужил трансфер, правда?

😍 Бернард Бериша тоже устроил 1+1, тоже заработал 10 очков, хоть и чуть другой суммой действий, потому что это полузащитник.