Лаконично анализируем необычный последний фэнтези-тур перед паузой на матчи сборных.

Повторение – мать:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😍 Кто бы мог подумать, что главным героем тура Fantasy РПЛ дважды подряд может стать Максим Осипенко? Наверное, только Валерий Карпин, решивший сделать 28-летнего защитника штатным пенальтистом. Победный гол и 12 очков для 19% фэнтези-менеджеров. На опыте!

😍 Дмитрий Воробьев – ключ к главной сенсации тура, его 1+1 позволили обыграть «Спартак» и принесли 8 очков в фэнтези за скромные деньги (6).

😍 Артем Тимофеев забил уже шестой мяч в нынешнем сезоне, к нему давно пора присмотреться, хоть игроки центра поля обычно и не лучший выбор, если играют не под нападающими.

😍 Привыкайте – похоже, Артем Дзюба тут будет мелькать часто. И 8 очков даже мало, потому что форвард «Локо» пенальти не забил, получил минус за это.

😍 Юрий Ковалев забил победный «Спартаку». В итоге те же цифры, что у партнера Воробьева, потому что он полузащитник: гол дороже, к тому же есть бонус за сухой матч.

*вы наверняка заметили отметку около Кирилла Гоцука – пока во всех протоколах его гол в матче с «Торпедо», но из-за ошибки в заявке результат скоро может превратиться в техническое поражение «Пари НН».