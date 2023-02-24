Теперь мы знаем восьмерку сильнейших в Лиге чемпионов, осталось познакомиться со сборной последних матчей 1/8 финала.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум трое игроков из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

😊 44 – именно столько очков вам принес Эрлинг Холанд, если вы взяли его и сделали капитаном. Довольно очевидное решение оказалось, треть фэнтези-менеджеров так и поступили. Любопытно, но в прошлом туре составы участников Fantasy набирали в среднем по 33 балла. Без лишних слов.

😊 Виктор Осимхен забил три из пяти голов «Наполи» в ворота «Айнтрахта», два оставил на ответный матч. В кассу 54% игрокам в Fantasy, нигерийский форвард был самым популярным выбором тура (да-да, больше Холанда, хоть и чуть-чуть).

😊 Джованни Ди Лоренцо продолжает зажигать в Fantasy. Итальянский защитник снова был безупречен в обороне, сделал результативное действие и попал в сборную тура. Поняли намек?

😊 Андре Онана весь матч героически хранил ворота «Интера» сухими в игре с «Порту». Матч на ноль, сэйвы как бонус – формула лучшего вратаря недели.

😊 Петр Зелиньски забил пенальти, но в этом туре было не так уж результативно, поэтому одного гола от недорогого полузащитника достаточно для символической сборной.

Ближайшее главное событие для Лиги чемпионов – жеребьевка, в пятницу узнаем, кто с кем в четвертьфиналах, тогда сможем получше прикинуть замены на последний безлимитный дедлайн. Он наступит 11 апреля!