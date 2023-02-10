Итоги первой партии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов – для фэнтези-турнира. Теперь мы знаем половину участников 1/4 финала.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум трое игроков из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 21-летний Гонсалу Рамуш снова взялся за топ-перфомансы, но теперь уже в плей-офф не на ЧМ, а в ЛЧ. Вероятно, «Бенфика» разобралась бы с «Брюгге» и без его голов, но какая разница, если португалец принес своим менеджерам по 14 очков.

🤩 Жоау Мариу продолжает удивлять. Португалец забивает в ЛЧ уже пятый матч подряд! А ведь совсем недавно от него отказался «Локомотив». В этом туре Жоау оформил 1+1, что принесло 11 очков. Сказка продолжается.

🤩 Гол Кая Хавертца с перебитого пенальти может стать переломным моментом сезона для «Челси». Именно этот мяч вывел команду Грэма Поттера в 1/4 финала ЛЧ. 9 очков и самый важный гол тура – достойно.

🤩 Рахим Стерлинг тоже достоин упоминания, именно сделал счет в паре с «Дортмундом» равным. Гол англичанина перевернул игру, а также помог набрать ему 8 очков, которыми он порадовал 0,57 % проницательных игроков в фэнтези. Браво и им, и Рахиму!

🤩 Рафа Силва забил лишь один из пяти мячей «Бенфики», но этого хватило для попадания в список главных действующих лиц. Гол, сухая победа и полный матч суммарно принесли португальцу 8 очков.

Напоминаем: у вас есть пять дней, чтобы подготовить команду к третьему туру Fantasy Лиги чемпионов. Лимита на замены нет, из одной команды по-прежнему можно взять троих. Не забудьте! Дедлайн – в 22:00 мск вторника.