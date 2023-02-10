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Герои ЛЧ в Fantasy-смысле: удивительный бывший из РПЛ, вспышка плей-офф ЧМ, спасенный из «Челси»

Милан Милан
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Гонсалу Рамуш Гонсалу Рамуш
Уэсли Фофана Уэсли Фофана
Бавария Бавария
Леон Горетцка Леон Горетцка
Фикайо Томори Фикайо Томори
Кай Хавертц Кай Хавертц
Рафа Силва Рафа Силва
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Итоги первой партии ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов – для фэнтези-турнира. Теперь мы знаем половину участников 1/4 финала.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум трое игроков из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 21-летний Гонсалу Рамуш снова взялся за топ-перфомансы, но теперь уже в плей-офф не на ЧМ, а в ЛЧ. Вероятно, «Бенфика» разобралась бы с «Брюгге» и без его голов, но какая разница, если португалец принес своим менеджерам по 14 очков.

🤩 Жоау Мариу продолжает удивлять. Португалец забивает в ЛЧ уже пятый матч подряд! А ведь совсем недавно от него отказался «Локомотив». В этом туре Жоау оформил 1+1, что принесло 11 очков. Сказка продолжается.

🤩 Гол Кая Хавертца с перебитого пенальти может стать переломным моментом сезона для «Челси». Именно этот мяч вывел команду Грэма Поттера в 1/4 финала ЛЧ. 9 очков и самый важный гол тура – достойно.

🤩 Рахим Стерлинг тоже достоин упоминания, именно сделал счет в паре с «Дортмундом» равным. Гол англичанина перевернул игру, а также помог набрать ему 8 очков, которыми он порадовал 0,57 % проницательных игроков в фэнтези. Браво и им, и Рахиму!

🤩 Рафа Силва забил лишь один из пяти мячей «Бенфики», но этого хватило для попадания в список главных действующих лиц. Гол, сухая победа и полный матч суммарно принесли португальцу 8 очков. 

Напоминаем: у вас есть пять дней, чтобы подготовить команду к третьему туру Fantasy Лиги чемпионов. Лимита на замены нет, из одной команды по-прежнему можно взять троих. Не забудьте! Дедлайн – в 22:00 мск вторника.

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