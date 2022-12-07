Футбольный Fantasy-блог
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Их не должно было быть в основе, но они блещут в Катаре – и тащат в Fantasy ЧМ. Кто эти герои?

Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Ибраима Конате Ибраима Конате
Николас Тальяфико Николас Тальяфико
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Юссуф Фофана Юссуф Фофана
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Лионель Месси Лионель Месси
Жюль Кунде Жюль Кунде
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ЧМ-2022 ЧМ-2022
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Итоги двух почти самых важных матчей чемпионата мира-2022 – для фэнтези-турнира, подводим их перед дедлайном на последний тур, который состоит из матча за 3-е место и финала ЧМ.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

И отличительная особенность: в 1/2 финала ЧМ взять можно было пятерых игроков из одной команды. В последнем туре ограничений вообще нет: безлимитны и замены, и представительство конкретной команды – хоть весь состав полностью аргентинский/французский или марокканский/хорватский.

 

Особенность этой сборной бросается в глаза: всего два матча, выбор игроков не такой большой, результативных футболистов суммарно только четверо, а один из них – французский форвард Рандаль Коло-Муани набрал не так много из-за выхода на замену и вообще проиграл тут конкуренцию в атаке аргентинцам.

Эмилиано Мартинес сыграл на ноль как и Уго Льорис, но добрал бонусное очко за сэйвы, потому получил на один балл больше и проник в сборную тура.

• Французская защита тут в полном составе: Варан, Кунде и Конате не только обеспечили сухой матч, но и обошлись без желтых карточек (у аргентинцев их было несколько). 

Тео Эрнандес – главный герой тура, у него в сумме с сухарем еще и гол (победный!) в полуфинале с марокканцами. А ведь этот парень вообще не был бы основным в сборной Франции, если бы не травма брата Люки на старте первого матча.

Хулиан Альварес тоже в основе по стечению обстоятельств, во многом из-за травмы Лаутаро Мартинеса, но теперь по-настоящему блещет и делает разницу для тех, кто поверил в него в фэнтези: дубль в полуфинале – и шикарные десять очков.

• Незаменимый на этом турнире Лионель Месси, конечно, тоже здесь – самый эффективный игрок всего турнира, забивший пять мячей в шести матчах и делающий по полтора результативных действия за игру. В полуфиналах аргентинец был в половине команд – похоже, эта цифра взлетит еще. А как иначе?

Напоминаем: дедлайн – в 17:00 мск, лимита на замены и количество игроков одной команды нет. Полная свобода, чтобы собрать идеальный состав на два последних матча ЧМ-2022!

Кого брать на финал в Fantasy ЧМ? И почему матч за 3-е место может быть даже важнее?

🏆 Приз можно выиграть, даже если собрать команду только на финал! Так что даже сейчас не поздно присоединиться

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