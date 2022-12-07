Итоги двух почти самых важных матчей чемпионата мира-2022 – для фэнтези-турнира, подводим их перед дедлайном на последний тур, который состоит из матча за 3-е место и финала ЧМ.

Ключевые принципы этой команды:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

И отличительная особенность: в 1/2 финала ЧМ взять можно было пятерых игроков из одной команды. В последнем туре ограничений вообще нет: безлимитны и замены, и представительство конкретной команды – хоть весь состав полностью аргентинский/французский или марокканский/хорватский.

Особенность этой сборной бросается в глаза: всего два матча, выбор игроков не такой большой, результативных футболистов суммарно только четверо, а один из них – французский форвард Рандаль Коло-Муани набрал не так много из-за выхода на замену и вообще проиграл тут конкуренцию в атаке аргентинцам.

• Эмилиано Мартинес сыграл на ноль как и Уго Льорис, но добрал бонусное очко за сэйвы, потому получил на один балл больше и проник в сборную тура.

• Французская защита тут в полном составе: Варан, Кунде и Конате не только обеспечили сухой матч, но и обошлись без желтых карточек (у аргентинцев их было несколько).

• Тео Эрнандес – главный герой тура, у него в сумме с сухарем еще и гол (победный!) в полуфинале с марокканцами. А ведь этот парень вообще не был бы основным в сборной Франции, если бы не травма брата Люки на старте первого матча.

• Хулиан Альварес тоже в основе по стечению обстоятельств, во многом из-за травмы Лаутаро Мартинеса, но теперь по-настоящему блещет и делает разницу для тех, кто поверил в него в фэнтези: дубль в полуфинале – и шикарные десять очков.

• Незаменимый на этом турнире Лионель Месси, конечно, тоже здесь – самый эффективный игрок всего турнира, забивший пять мячей в шести матчах и делающий по полтора результативных действия за игру. В полуфиналах аргентинец был в половине команд – похоже, эта цифра взлетит еще. А как иначе?

Напоминаем: дедлайн – в 17:00 мск, лимита на замены и количество игроков одной команды нет. Полная свобода, чтобы собрать идеальный состав на два последних матча ЧМ-2022!