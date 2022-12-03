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Такую фамилию вы даже не слышали, а это самый эффективный игрок четвертьфиналов ЧМ! По правилам Fantasy

Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Ваут Вегорст Ваут Вегорст
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Эдер Милитао Эдер Милитао
Лукас Пакета Лукас Пакета
Джавад Эль-Ямик Джавад Эль-Ямик
Яхья Аттийят-алла
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ЧМ-2022 ЧМ-2022
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Футбол Футбол

Фэнтези-сборная лучших в четвертьфиналах ЧМ-2022, чтобы было легче подобрать героев на полуфиналы.

Напоминаем принципы:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

И отличительная особенность: в 1/4 финала ЧМ взять можно было четверых игроков из одной команды. В полуфинале будут доступны уже пятеро.

На этот раз ни у кого нет двузначной суммы – вот что значит стадия.

Уго Льориса в эту сборную лично ввел Харри Кейн – вратарь получает бонус за незабитый в его ворота пенальти. Английский форвард пульнул выше ворот, а французский кипер получил за это +5 и стал лучшим на позиции в 1/4 финала.

• Яхья Аттийят-алла – вы вообще знали такого игрока до чемпионата мира? А он в катарском полуфинале, лидер тура в фэнтези благодаря ассисту на победный гол португальцам и вообще одно из открытий турнира. Самый эффективный, потому что стоит почти в два раза дешевле Месси.

Орельен Тчуамени не выделялся в атаке до четвертьфинала, но шарахнул по английским воротам и попал. В историю сборной Франции, в полуфинал ЧМ и в сердечко не только французским фанатам, а еще точно к тем, кто взял его в фэнтези (таких меньше 3%).

Ваут Вегорст сделал все в концовке, к дублю пришел за счет того хитрейшего штрафного. А знаете, почему у него на очко меньше, чем у Лео Месси? Потому что желтую Вегорст получил еще на скамейке, до выхода на замену!

Лионель Месси получил за гениальный пас меньше, чем за гол с пенальти, хотя исторической ценности явно больше в первом движении. У него будет полуфинал и еще один матч, Лео в этом турнире с нами до конца.

Дедлайн на полуфиналы – в 21:00 мск вторника. Погнали!

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