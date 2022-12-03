Такую фамилию вы даже не слышали, а это самый эффективный игрок четвертьфиналов ЧМ! По правилам Fantasy

Фэнтези-сборная лучших в четвертьфиналах ЧМ-2022, чтобы было легче подобрать героев на полуфиналы.

Напоминаем принципы :

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

И отличительная особенность: в 1/4 финала ЧМ взять можно было четверых игроков из одной команды. В полуфинале будут доступны уже пятеро.

На этот раз ни у кого нет двузначной суммы – вот что значит стадия.

• Уго Льориса в эту сборную лично ввел Харри Кейн – вратарь получает бонус за незабитый в его ворота пенальти. Английский форвард пульнул выше ворот, а французский кипер получил за это +5 и стал лучшим на позиции в 1/4 финала.

• Яхья Аттийят-алла – вы вообще знали такого игрока до чемпионата мира? А он в катарском полуфинале, лидер тура в фэнтези благодаря ассисту на победный гол португальцам и вообще одно из открытий турнира. Самый эффективный, потому что стоит почти в два раза дешевле Месси.

• Орельен Тчуамени не выделялся в атаке до четвертьфинала, но шарахнул по английским воротам и попал. В историю сборной Франции, в полуфинал ЧМ и в сердечко не только французским фанатам, а еще точно к тем, кто взял его в фэнтези (таких меньше 3%).

• Ваут Вегорст сделал все в концовке, к дублю пришел за счет того хитрейшего штрафного. А знаете, почему у него на очко меньше, чем у Лео Месси? Потому что желтую Вегорст получил еще на скамейке, до выхода на замену!

• Лионель Месси получил за гениальный пас меньше, чем за гол с пенальти, хотя исторической ценности явно больше в первом движении. У него будет полуфинал и еще один матч, Лео в этом турнире с нами до конца.