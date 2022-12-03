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Удивительный лидер, элитные защитники, лайфхак-Винисиус – любопытная Fantasy-сборная 1/8 финала ЧМ

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Дензел Думфрис Дензел Думфрис
Дэйли Блинд Дэйли Блинд
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Фэнтези-сборная лучших в первом раунде плей-офф, чтобы было легче подобрать своих героев на четвертьфиналы чемпионата мира.

Напоминаем принципы:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

И отдельно: в 1/8 финала ЧМ взять можно было троих игроков из одной команды. В четвертьфинале будут доступны уже четверо.

Приятно, что все в команде – участники четвертьфиналов.

• В матче с американцами у Нидерландов решали крайние защитники: Дензел Думфрис пару дней даже побыл самым эффективным игроком для фэнтези с 1+2 и 14 очками, Дэйли Блинд с 1+1 – тоже топ.

Рафаэл Геррейру в том же стиле – гол и пас при разгроме швейцарцев. Вряд ли дальше будет что-то вроде 6:1, но этот защитник точно теперь на ходу.

Винисиус был лучшим бразильским выбором и наверняка останется полезным для фэнтези: ведь он формально полузащитник, который постоянно создает в атаке. Это хавбек-лайфхак, как мы и советовали.

Килиан Мбаппе снова впечатлил, дублем и голевой, он с отрывом лучший по очкам на ЧМ-2022, хотя почти ничего не набрал за матч отдыха в третьем туре группы. Почти у половины фэнтези-менеджеров Sports.ru француз уже есть – а у вас?

• Внезапный супергерой из Португалии – Гонсалу Рамуш заменил Криштиану в старте и дал очков в полтора раза больше, чем Роналду за весь турнир. Но вот вопрос – останется ли Криш в запасе на 1/4 финала? А если нет, не помешает ли это творить Рамушу?

Кого вы точно берете на четвертьфиналы? Напоминаем – можно четверых из одной сборной.

Дедлайн – в 17:00 мск уже сегодня.

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