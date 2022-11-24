Футбольный Fantasy-блог
Блог

✨ Fantasy-сборная 3-го тура ЧМ: малоизвестный герой – лучший, немцы блеснули на прощание

Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Серж Гнабри Серж Гнабри
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Калиду Кулибали Калиду Кулибали
Сборная Швейцарии по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Джорджиан де Арраскаэта Джорджиан де Арраскаэта
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Ремо Фройлер Ремо Фройлер
Ким Ен Гвон Ким Ен Гвон
сборная США по футболу сборная США по футболу
fantasy fantasy
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Кай Хавертц Кай Хавертц
Серхио Рочет Серхио Рочет
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Науэль Молина Науэль Молина
Филип Фоден Филип Фоден
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

Сначала по традиции – ключевые особенности:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вот таким был лучший выбор:

• Уругвайский кипер Серхио Рочет заскочил в состав в последнем туре – когда взял пенальти от Ганы и доиграл матч на ноль. Суперкомбо!

• Лидеры по очкам в обороне – те, кто тоже совместил: Серджиньо Дест и Науэль Молина сделали по ассисту вдобавок к сухим матчам. Один из корейских Кимов с сенегальцем Кулибали даже забили сами, но их команды пропустили, поэтому сумма на единичку меньше.

Джорджиан де Арраскаэта – главное открытие тура и вообще (почитайте историю), и для фэнтези-менеджеров. Только 0,15% поверили, что он зажжет после невыхода в первом матче и 28 минут во втором. А в итоге – лучший результат тура. Правда, в плей-офф он не сыграет.

• Как и немцы: Серж Гнабри и Кай Хавертц занесли, но на прощание. Редко когда у двух игроков одной команды и одной позиции по 10+ очков – от нас ушла Германия.

Маркус Рэшфорд впервые был в старте – и сразу дубль. Логично, что он всего у 2% игроков. Интересно, многие ли подхватят его на 1/8 финала?

Плей-офф чемпионата мира стартует без паузы – первый матч уже в 18:00 субботы, а значит дедлайн – 17:00 мск уже сегодня.

Замены не ограничены, можно пересобрать состав с нуля. Но помните: следующий такой шанс только перед финалом, так что думайте наперед.

Удачи!

🏆 Мы разыгрываем призы в каждом туре, поэтому не поздно присоединиться к главной игре о ЧМ прямо сейчас!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные