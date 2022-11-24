Сначала по традиции – ключевые особенности:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Вот таким был лучший выбор:

• Уругвайский кипер Серхио Рочет заскочил в состав в последнем туре – когда взял пенальти от Ганы и доиграл матч на ноль. Суперкомбо!

• Лидеры по очкам в обороне – те, кто тоже совместил: Серджиньо Дест и Науэль Молина сделали по ассисту вдобавок к сухим матчам. Один из корейских Кимов с сенегальцем Кулибали даже забили сами, но их команды пропустили, поэтому сумма на единичку меньше.

• Джорджиан де Арраскаэта – главное открытие тура и вообще (почитайте историю), и для фэнтези-менеджеров. Только 0,15% поверили, что он зажжет после невыхода в первом матче и 28 минут во втором. А в итоге – лучший результат тура. Правда, в плей-офф он не сыграет.

• Как и немцы: Серж Гнабри и Кай Хавертц занесли, но на прощание. Редко когда у двух игроков одной команды и одной позиции по 10+ очков – от нас ушла Германия.

• Маркус Рэшфорд впервые был в старте – и сразу дубль. Логично, что он всего у 2% игроков. Интересно, многие ли подхватят его на 1/8 финала?

Плей-офф чемпионата мира стартует без паузы – первый матч уже в 18:00 субботы, а значит дедлайн – 17:00 мск уже сегодня .

Замены не ограничены, можно пересобрать состав с нуля. Но помните: следующий такой шанс только перед финалом, так что думайте наперед.

Удачи!