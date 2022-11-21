Выбираем капитанов для ваших Fantasy-команд к третьему туру ЧМ

Финальный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре обещает быть богатым на события и интриги. Перед решающими матчами крайне трудно выбрать только одного игрока, на котором будет лежать ответственность в виде удвоения заработанных очков. Поэтому мы решили сделать подборку из пяти игроков с хорошими шансами на успех в своих матчах:

Коди Гакпо – против Катара. В финальном туре «оранжевым» предстоит матч с одной из наиболее слабых команд на этом ЧМ. Хозяйка турнира нанесла всего два удара в створ в матчах против Эквадора и Сенегала, пропустив 5 раз. Гакпо имеет в своем активе уже два забитых мяча, ближайший матч выглядит отличной возможностью стать одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира на этом мундиале. Верим в мотивацию в виде выхода в плей-офф с первого места у сборной Нидерландов и в продолжение борьбы за золотую бутсу у Гакпо, в частности.

Лионель Месси – против Польши. Кажется, что нет смысла объяснять, почему стоит выбрать Месси капитаном. Лидер Аргентины уже набрал 2+1 по системе гол + пас. Несмотря на мощную атакующую линию сборной, нет ощущения, что забивать будет кто-то кроме Лео. Месси реализовал пенальти в первой игре, забил победный гол в важнейшем матче против Мексики и в нем же отдал голевой пас, параллельно выбив 1.15 xG за весь турнир. Впереди важная игра с Польшей – побеждай и не надо считать никакие расклады, как раз в таком сценарии от Месси снова будут ждать волшебства, и он может его сотворить.

Килиан Мбаппе – против Туниса. Благодаря результативным действиям Мбаппе, отсутствие Бензема из-за травмы проходит почти не заметно. После двух туров француз лидирует по системе гол + пас (3+1), суммарно набрав в Fantasy 21 очко. Сборная Франции первой обеспечила себе место в плей-офф и в матче против Туниса стартовый состав будет серьезно ротирован, однако Мбаппе отказался от отдыха и хочет принять участие в матче. Учитывая такой настрой игрока, можно смело закрепить за ним место в своей Fantasy-команде.

Джамал Мусиала – против Коста-Рики. Сборной Германии жизненно необходимо побеждать и надеяться, что Япония проиграет свой матч Испании. Коста-Рика по опыту двух игр скорее всего решит закрыться, а взламывать костариканскую оборону будут как раз такие технари, как Мусиала. В то же время Германия вполне может покуражиться над Коста-Рикой в стиле Испании, тогда для результативных действий Джамала точно должно найтись место.

Криштиану Роналду – против Южной Кореи. Этот ЧМ – последний шанс для Роналду выиграть главный трофей в карьере. Можно не сомневаться, что он будет выкладываться абсолютно в каждом матче на максимум. Важно помнить, что Криштиану главный пенальтист и испольнитель штрафных ударов, так, например, в матче против Ганы он заработал 4 очка за точное исполнение пенальти. В матче с Уругваем с Роналду переписали гол на Бруну Фернандеша, затем Криштиану заменили и через 10 минут Бруну реализовал пенальти. Для капитана сборной этот вечер мог бы сложить совсем иначе и вместо 2 очков Роналду получил бы 10. Португалия гарантировала себя место в плей-офф, вероятнее всего, в последнем матче будет достаточно изменений в стартовом составе, но в том, что Роналду выйдет с первых минут сомневаться не приходится. Верим в феерию против Южной Кореи от Криштиану, поскольку каждый матч на ЧМ на вес золота.