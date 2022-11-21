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Выбираем капитанов для ваших Fantasy-команд к третьему туру ЧМ

Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
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Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Коди Гакпо Коди Гакпо
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Финальный тур группового этапа чемпионата мира в Катаре обещает быть богатым на события и интриги. Перед решающими матчами крайне трудно выбрать только одного игрока, на котором будет лежать ответственность в виде удвоения заработанных очков. Поэтому мы решили сделать подборку из пяти игроков с хорошими шансами на успех в своих матчах:

Коди Гакпо – против Катара. В финальном туре «оранжевым» предстоит матч с одной из наиболее слабых команд на этом ЧМ. Хозяйка турнира нанесла всего два удара в створ в матчах против Эквадора и Сенегала, пропустив 5 раз. Гакпо имеет в своем активе уже два забитых мяча, ближайший матч выглядит отличной возможностью стать одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира на этом мундиале. Верим в мотивацию в виде выхода в плей-офф с первого места у сборной Нидерландов и в продолжение борьбы за золотую бутсу у Гакпо, в частности.

Лионель Месси – против Польши. Кажется, что нет смысла объяснять, почему стоит выбрать Месси капитаном. Лидер Аргентины уже набрал 2+1 по системе гол + пас. Несмотря на мощную атакующую линию сборной, нет ощущения, что забивать будет кто-то кроме Лео. Месси реализовал пенальти в первой игре, забил победный гол в важнейшем матче против Мексики и в нем же отдал голевой пас, параллельно выбив 1.15 xG за весь турнир. Впереди важная игра с Польшей – побеждай и не надо считать никакие расклады, как раз в таком сценарии от Месси снова будут ждать волшебства, и он может его сотворить.

Килиан Мбаппе – против Туниса. Благодаря результативным действиям Мбаппе, отсутствие Бензема из-за травмы проходит почти не заметно. После двух туров француз лидирует по системе гол + пас (3+1), суммарно набрав в Fantasy 21 очко. Сборная Франции первой обеспечила себе место в плей-офф и в матче против Туниса стартовый состав будет серьезно ротирован, однако Мбаппе отказался от отдыха и хочет принять участие в матче. Учитывая такой настрой игрока, можно смело закрепить за ним место в своей Fantasy-команде.

Джамал Мусиала – против Коста-Рики. Сборной Германии жизненно необходимо побеждать и надеяться, что Япония проиграет свой матч Испании. Коста-Рика по опыту двух игр скорее всего решит закрыться, а взламывать костариканскую оборону будут как раз такие технари, как Мусиала. В то же время Германия вполне может покуражиться над Коста-Рикой в стиле Испании, тогда для результативных действий Джамала точно должно найтись место.

Криштиану Роналду – против Южной Кореи. Этот ЧМ – последний шанс для Роналду выиграть главный трофей в карьере. Можно не сомневаться, что он будет выкладываться абсолютно в каждом матче на максимум. Важно помнить, что Криштиану главный пенальтист и испольнитель штрафных ударов, так, например, в матче против Ганы он заработал 4 очка за точное исполнение пенальти. В матче с Уругваем с Роналду переписали гол на Бруну Фернандеша, затем Криштиану заменили и через 10 минут Бруну реализовал пенальти. Для капитана сборной этот вечер мог бы сложить совсем иначе и вместо 2 очков Роналду получил бы 10. Португалия гарантировала себя место в плей-офф, вероятнее всего, в последнем матче будет достаточно изменений в стартовом составе, но в том, что Роналду выйдет с первых минут сомневаться не приходится. Верим в феерию против Южной Кореи от Криштиану, поскольку каждый матч на ЧМ на вес золота.

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