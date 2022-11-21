Футбольный Fantasy-блог
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✨ Fantasy-сборная 2-го тура ЧМ: Бруну и Мбаппе рядом с бюджетной защитой из Ирана, Камеруна и Коста-Рики

Кейшер Фуллер Кейшер Фуллер
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
лига 1 Франция лига 1 Франция
Рамин Резаян Рамин Резаян
Андрей Крамарич Андрей Крамарич
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
Ромен Саисс Ромен Саисс
Сборная Польши по футболу Сборная Польши по футболу
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Каземиро Каземиро
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
Жан-Шарль Кастеллетто Жан-Шарль Кастеллетто
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Чжо Гю Сон Чжо Гю Сон
ЧМ-2022 ЧМ-2022
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Войчех Шченсны Войчех Шченсны
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В воротах – безупречный Шченсны.

Сначала по традиции символических сборных РПЛ – о принципах:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Итак, что у нас получилось: 

•  Лишь Польша, Марокко и Бразилия идут без пропущенных мячей, но Войчех Шченсны – вообще супергерой. Фэнтези-успехи вратаря «Ювентуса» в матче с Саудовской Аравией: сухой матч, отбитый пенальти, дополнительный 1 балл за сэйвы – и это 12 очков. Класс.

• Защита на этот раз ультрабюджетная и без громких имен. Фуллер из Коста-Рики и Саисс из Марокко забили и не пропустили – о большем мы обычно и не просим. То же самое сделал иранец Рамин Резаян, хоть и затянул с голом – до 111-й минуты!

После матча Камерун – Сербия (3:3) все в восторге от нападающего Абубакара, но ведь в чистых цифрах защитник Кастеллетто не хуже – гол и ассист.

• Полузащита – уже повыше статусом и ценой. У Каземиро отличный фэнтези-занос: победный гол, целый и при этом сухой матч. Мохаммед Кудус вытащил Гану в голевом матче с Кореей – два мяча. Ну а Бруну воспользовался тем, что первый гол Португалии переписали на него (и, кажется, по делу), а когда выпала возможность пробить пенальти, Криштиану уже не было на поле.

• Кореец Чжо Гю Сон оказался откровением не только для защитников Ганы (дублем организовал камбэк в неожиданно событийном матче), но и для игроков в фэнтези – меньше 1% популярности в ваших командах. 

• Про Мбаппе так не скажешь – вам он нужен как Дешаму. Килиан платит за доверие: 1+1 в первом матче, 2+0 во втором. И что приятно – без замен. 

• Андрей Крамарич вместе с опытными партнерами растерзал дерзкую Канаду. 2 гола – ничего личного, просто фэнтези. 

Кто был в вашем составе?

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