✨ Fantasy-сборная 2-го тура ЧМ: Бруну и Мбаппе рядом с бюджетной защитой из Ирана, Камеруна и Коста-Рики

В воротах – безупречный Шченсны.

Сначала по традиции символических сборных РПЛ – о принципах :

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Итак, что у нас получилось:

• Лишь Польша, Марокко и Бразилия идут без пропущенных мячей, но Войчех Шченсны – вообще супергерой. Фэнтези-успехи вратаря «Ювентуса» в матче с Саудовской Аравией: сухой матч, отбитый пенальти, дополнительный 1 балл за сэйвы – и это 12 очков. Класс.

• Защита на этот раз ультрабюджетная и без громких имен. Фуллер из Коста-Рики и Саисс из Марокко забили и не пропустили – о большем мы обычно и не просим. То же самое сделал иранец Рамин Резаян, хоть и затянул с голом – до 111-й минуты!

После матча Камерун – Сербия (3:3) все в восторге от нападающего Абубакара, но ведь в чистых цифрах защитник Кастеллетто не хуже – гол и ассист.

• Полузащита – уже повыше статусом и ценой. У Каземиро отличный фэнтези-занос: победный гол, целый и при этом сухой матч. Мохаммед Кудус вытащил Гану в голевом матче с Кореей – два мяча. Ну а Бруну воспользовался тем, что первый гол Португалии переписали на него (и, кажется, по делу), а когда выпала возможность пробить пенальти, Криштиану уже не было на поле.

• Кореец Чжо Гю Сон оказался откровением не только для защитников Ганы (дублем организовал камбэк в неожиданно событийном матче), но и для игроков в фэнтези – меньше 1% популярности в ваших командах.

• Про Мбаппе так не скажешь – вам он нужен как Дешаму. Килиан платит за доверие: 1+1 в первом матче, 2+0 во втором. И что приятно – без замен.

• Андрей Крамарич вместе с опытными партнерами растерзал дерзкую Канаду. 2 гола – ничего личного, просто фэнтези.

Кто был в вашем составе?