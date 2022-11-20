✨ Fantasy-сборная 1-го тура ЧМ: Куртуа обошел Очоа, все защитники с ассистами, а в атаке – Эквадор и Иран

Ришарлисон, конечно же, тоже.

Сначала по традиции символических сборных РПЛ – о принципах :

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

А теперь – к фэнтези-звездам тура!

• Тибо Куртуа (Бельгия) все же превзошел по очкам чемпиона наших сердец Гильермо Очоа. Оба отбили пенальти, но у бельгийца – дополнительный балл за сэйвы.

• Красивая картина в защите: вся тройка с сухими матчами и голевыми пасами ! У Эрнандеса ситуация особая: Франция пропустила от Австралии, но это было до того, как Тео появился на поле . 77 минут – это больше нужных 60, так что для защитника «Милана» матч получился сухим.

• С гола Ольмо (Испания) стартовал разгром Коста-Рики (7:0). Потом Дани еще отдал голевой пас и заработал балл за целый матч. Такое мы любим.

• Адриен Рабьо (Франция) не первый выбор в любой фэнтези-команде, но гол+пас и полный матч – это 11 очков!

• Дуэт из Англии – Букайо Сака (2+2) и Рахим Стерлинг (1+1) в безумном матче с Ираном. Если у кого-то были оба, это просто джекпот.

• Герой первого дня Эннер Валенсия (Эквадор) никому не отдал свое место в символической сборной. Цена, очки – это был идеальный перфоманс.

• Суперзвезда последнего матча 1-го тура Ришарлисон тоже здесь. А как еще после такого!

• Иран проиграл Англии 2:6, но нападающий Мехди Тареми был хорош – забил два мяча. А еще провел целый матч, за что вписал себе +1. Итого – 11, браво.

Не забудьте сделать замены до дедлайна на 2-й тур – пятница, 12:00 мск .

А если команды у вас пока нет, легко можно вступить в игру и сейчас – призы разыгрываем каждый тур!