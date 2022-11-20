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✨ Fantasy-сборная 1-го тура ЧМ: Куртуа обошел Очоа, все защитники с ассистами, а в атаке – Эквадор и Иран

Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Сборная Испании по футболу Сборная Испании по футболу
Букайо Сака Букайо Сака
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд
Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Ирана по футболу Сборная Ирана по футболу
Дани Ольмо Дани Ольмо
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Эннер Валенсия Эннер Валенсия
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Ришарлисон Ришарлисон
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
Мехди Тареми Мехди Тареми
Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
Жорди Альба Жорди Альба
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Ришарлисон, конечно же, тоже.

Сначала по традиции символических сборных РПЛ – о принципах:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

А теперь – к фэнтези-звездам тура!

Тибо Куртуа (Бельгия) все же превзошел по очкам чемпиона наших сердец Гильермо Очоа. Оба отбили пенальти, но у бельгийца – дополнительный балл за сэйвы. 

• Красивая картина в защите: вся тройка с сухими матчами и голевыми пасами! У Эрнандеса ситуация особая: Франция пропустила от Австралии, но это было до того, как Тео появился на поле. 77 минут – это больше нужных 60, так что для защитника «Милана» матч получился сухим. 

• С гола Ольмо (Испания) стартовал разгром Коста-Рики (7:0). Потом Дани еще отдал голевой пас и заработал балл за целый матч. Такое мы любим.

Адриен Рабьо (Франция) не первый выбор в любой фэнтези-команде, но гол+пас и полный матч – это 11 очков!

• Дуэт из Англии – Букайо Сака (2+2) и Рахим Стерлинг (1+1) в безумном матче с Ираном. Если у кого-то были оба, это просто джекпот. 

• Герой первого дня Эннер Валенсия (Эквадор) никому не отдал свое место в символической сборной. Цена, очки – это был идеальный перфоманс.

• Суперзвезда последнего матча 1-го тура Ришарлисон тоже здесь. А как еще после такого!

• Иран проиграл Англии 2:6, но нападающий Мехди Тареми был хорош – забил два мяча. А еще провел целый матч, за что вписал себе +1. Итого – 11, браво.

Не забудьте сделать замены до дедлайна на 2-й тур – пятница, 12:00 мск.

А если команды у вас пока нет, легко можно вступить в игру и сейчас – призы разыгрываем каждый тур!

А вот что вам поможет: главные лайфхаки Fantasy! Чтобы было легче начать с ЧМ-2022!

Самые популярные игроки в первом туре ЧМ-2022

 

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